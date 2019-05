Sergio Scibilia sullo stanziamento di 29 milioni dal governo per la Ventimiglia-Cuneo "Una battaglia vinta"

Una buona occasione per ricordare una delle battaglie vinte dal movimento a favore dello sviluppo della Ventimiglia-Cuneo.

Lo stanziamento di 29 milioni da parte del Governo Italiano per la messa in sicurezza della linea.



“La AGB e AGB Young - comunica Scibilia Sergio - Presidente della AGB- sono da sempre in prima linea attivamente in una lunga attività di pressione positiva verso lo Stato Italiano, per non far chiudere questa infrastruttura. Numerose opere sono state realizzate grazie a questi fondi ed oggi annunciamo l’ultima novità prevista per il , data in cui verrà attivato l'SCMT in territorio francese fino a Ventimiglia”.



Il Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) è un importante sistema di sicurezza per guidare i treni, vigila sull'attenzione del conduttore che deve ripetutamente effettuare movimenti, premendo un pedale, in caso diverso, si ferma il treno.



“Dopo gli importanti investimenti - conclude Scibilia - avremo finalmente lo stesso standard di sicurezza su tutta la linea, il più elevato attualmente disponibile in Europa.



Una garanzia per i lavoratori e per i viaggiatori, una carenza strutturale che è stata colmata.



Una battaglia che AGB e AGB Young, non hanno però ancora terminato.

Vogliamo il ritorno alla normalità ed un piano di sviluppo per vedere viaggiare un treno europeo che unisca direttamente Nizza con Cuneo, Torino e Berna, via Val Roya, a velocità normale, senza cambio di stazioni.



Un collegamento tra il Mediterraneo e il nord, immerso nel patrimonio dell’Unesco.”