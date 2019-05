Cinema, danza e spettacoli teatrali, ecco come trascorrere questo weekend in provincia di Imperia

È il cinema e la danza, declinata nei suoi vari aspetti, protagonisti dei principali appuntamenti di questo fine settimana.

L’evento più atteso è il ‘Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo’ che, sotto la direzione di Sabrina Rinaldi e Marcello Algeri, è da molti anni nel panorama internazionale della danza e rappresenta un’occasione di scambio fra culture diverse, poiché i concorrenti provengono da tutta Italia e da molte nazioni d’Europa, dal Giappone, dagli Usa, e mescola culture e tecniche coreografiche di scuole diverse, per una crescita comune. Il Premio offre aiuti e opportunità a tutti i giovani ballerini che vogliono continuare lo studio della meravigliosa disciplina della danza. La manifestazione si terrà a partire dal primo pomeriggio di oggi al teatro Ariston di Sanremo.

Sempre sabato ma al teatro dell’Opera del Casinò, alle ore 20.30, si terrà la 17a edizione di ‘Danzare per la Vita’, festival Nazionale di Danza Moderna, Contemporanea, Hip Hop, Classica. Si tratta di una rappresentazione di beneficenza i cui incassi saranno devoluti all’Unicef (info).

Per quanto riguarda il cinema altro importante appuntamento ad Imperia. Infatti, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, è in programma il Gran Galà della 14esima edizione del ‘Videofestival Imperia’ durante il quale si proclameranno i vincitori delle varie categorie. Il Gala sarà preceduto dal Red Carpet (ore 19) cui hanno assicurato la loro partecipazione gli ospiti: Enrico Beruschi, Presidente onorario di questa edizione; Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia; Duccio Forzano, regista del Festival di Sanremo e di molti appuntamenti targati Rai. Presenti anche Osvaldo Bevilacqua, anima di Sereno Variabile, e Costantino Della Gherardesca (Boss in incognito, The Voice of Italy).

Musica & Spettacoli

Si avvia a conclusione la prima edizione della rassegna di teatro amatoriale ‘Che spettacolo di provincia!’ organizzata dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana teatro Amatori, in collaborazione con il Comune di Vallecrosia. Dopo il grande interesse da parte del pubblico per le prime tre serate, questa sera la rassegna si concluderà con la compagnia imperiese ‘Ramaiolo in scena’ che porterà in scena ‘La Donna in 3d’, spettacolo che è stato selezionato come finalista al Festival Regionale ‘Teatro Il sipario Strappato’ – Premio ‘Nena Taffarello’ 2019. Appuntamento alle ore 21 presso la Sala Polivalente del Comune in Via Cristoforo Colombo (più info):



Due rappresentazioni invece (sabato e domenica) dedicate spettacolo teatrale ‘Voci di Anime Scalze – Poesie di Maram-Al-Masri’ che andrà in scena sempre alle ore 21 alla Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare nell’ambito della 16a ‘Rassegna Teatrale l'Albero in prosa 2019’. Da un’idea di Daniela Cassini con Loredana De Flaviis, Consuelo Benedetti, Daniela di Gregorio, Graziella Tufo voce Lorena De Nardi. Scene e costumi Carlo Senesi (info).



Per il settore musicale c’è la possibilità di gustare uno spettacolo di musica dal vivo con il quartetto ‘ABC Jazz Quartet’ formato da Marco Bottini (basso elettrico), Jean Christophe Lombardo (sax), Davide Fusi (piano) e Giovanni Piccardo (batteria). L’evento live si terrà sabato presso il Teatro dell'Attrito di Imperia a partire dalle ore 21.15. Info e prenotazioni 320 2127561.

La Sala Museo del Convento di San Domenico a Taggia, sabato sera (ore 21.00) ospiterà un concerto di Musica classica con Giovanni Doria Miglietta al pianoforte. Musiche di L. V. Beethoven, Franz Liszt, Robert Schumann, Sergej Prokofiev, Gershwin e Reghezza. L’ingresso è libero (info).



Domenica a Sanremo (ore 18), per la rassegna 'Venticinque note', appuntamento con lo showcase dello spezzino Manuel Apice presso la sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari sul lungomare Italo Calvino. L’ingresso è libero.

Eventi culturali

Nella giornata di sabato a Sanremo, nell’ambito della mostra ‘Les Innocentes’ ospitata al Forte di Santa Tecla, alle ore 18, Gustavo Ottolenghi terrà una conversazione dedicata a racconti e testimonianze dell'occupazione tedesca sul territorio sanremese.

A Ventimiglia, per l’ultimo appuntamento della 3a edizione della rassegna ‘La Stampa al Museo’, sarà ospite il giornalista Bruno Gambarotta intervistato dalla giornalista Alessandra Pieracci. L’appuntamento, ad ingresso libero, è alle ore 16.00 presso il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’.

Inizia sabato a San Biagio della Cima la 16a edizione gli ‘Itinerari di Letteratura’ dedicata a Francesco Biamonti. Questo fine settimana sono in programma tre appuntamenti: sabato alle ore 17.00, presso il Centro polivalente ‘Le Rose’, si terrà la presentazione di un importante lavoro critico sull’opera e la figura intellettuale dello scrittore ligure ‘Il territorio dell’esistenza. Francesco Biamonti (1928-2001)’, scritto da un giovane ricercatore ponentino, Matteo Grassano. Alle 19.00, ci si sposta presso ’U bastu’ dove sarà inaugurata la mostra di pittura e scultura di Mauro Calvini ‘Di terra e di capre’.

Il giorno dopo, domenica, è in programma una passeggiata ‘Sul crinale da Perinaldo a San Bagio’. Si tratta di una camminata di crinale fra ulivi, vigne storiche e macchia mediterranea, accompagnato da letture di brani di Biamonti, eseguito in collaborazione con la guida Jack Green (info)

Per concludere gli eventi letterari, domenica a Cervo, Antonio Scurati, vincitore Premio Campiello 2005 e finalista Premio Strega 2014, Premio Viareggio e Premio Mondello, presenta il suo ultimo libro ‘M. Il figlio del Secolo’ (ed. Bompiani). Dialogherà con l’autore, il prof. Giorgio Durante del Liceo Vieusseux di Imperia. L’appuntamento, rientrante nella rassegna ‘Cervo blu… d’Inchiostro’, si terrà a partire dalle ore 17.00 presso l’Oratorio di Santa Caterina.

Escursioni & eventi sportivi

Con un’escursione gratuita nell’Anello di Chiappa continua a San Bartolomeo al Mare il ciclo ‘Sui Sentieri del Golfo’: dalla frazione di Chiappa si percorre l'antica mulattiera verso Andora con testimonianze uniche della storia del territorio e panorami a cavallo di due valli (circa 3 ore comprese le soste) accompagnati dalla Guida ambientale escursionistica Luca Patelli. Il ritrovo è fissato sabato alle ore 14.30 presso l’ufficio IAT (info 347 6006939).

Domenica si ci ritroverà a Col di Nava alle ore 15.30 per intraprendere un’escursione crepuscolare dal Colle di Caprauna su un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri accompagnati dalla guida ambientale A.I.G.A.E. Antonella Piccone (info 391 1042608).



Evento atteso è anche quello dell’arrivo al Forte di Santa Tecla, dalle ore 12 in poi, della Hat Pavia-Sanremo 2019. Si tratta di un viaggio-avventura no-stop di 24/36 ore per team di 3 piloti, su strade prevalentemente sterrate, seguendo tracce GPS, partito da Pavia il 17 maggio scorso (più info)

Mercatini & spettacoli per famiglie

‘MercatoRetrò 2019’ è la fiera delle Auto Storiche che coinvolgerà sino a domenica la città di Imperia. Automobili, mezzi di soccorso, pezzi di ricambio, moto, biciclette, tanti storici oggetti e non solo si potranno ammirare sino a domenica sera in Calata Anselmi. Oggi, sabato, alle 11.00 si terrà l'inaugurazione ufficiale. Grande novità di questa seconda edizione è la collaborazione di Liguria Classic e Autostory con Med Yacht Services che ha messo a disposizione, nell'area espositiva dedicata alla nautica, cinque yacht extra lusso di svariate misure. Da segnalare, tra i mezzi imperdibili presenti in banchina, l'auto appartenuta al grande campione di ciclismo Fausto Coppi e il celebre modello Isotta Fraschini originale, utilizzato nel 1942 dal Comando Provinciale VV.F. di Milano e rimasto in servizio fino al 1958 (info).

Sempre ad Imperia, sabato e domenica, va in scena ‘Il Mistero di Villa Grock’. L'associazione culturale 'Due parole in riva al mare' di San Lorenzo organizza due serate più uniche che rare: un gioco di ruolo dal vivo sul tema di Harry Potter nel magico contesto di Villa Grock (info e orari).

Ad Arma di Taggia, sabato mattina alle ore 10.00 presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville (evento spostato da Piazza Chierotti in questa sede a causa delle previsioni meteo), due squadre di giovani chef sono pronte a darsi battaglia in una gara di cucina. Un menu da realizzare, severi giudici da convincere, il tutto davanti agli occhi del pubblico. Anche il pubblico avrà la possibilità di gustare i piatti in gara, in versione finger food, potendo così esprimere un giudizio di preferenza dell’una o dell’altra squadra, mediante gettoni colorati (più info).

In ultima ma non certo ultima la manifestazione prevista per domenica in tutte le cittadine costiere della Provincia. Si tratta dell’evento internazionale denominato #cleancoast2019 - #plasticfreegc che prevede la pulizia delle spiagge libere di tutta la Riviera di Ponente da parte di associazioni di volontariato e cittadini. Il ritrovo dell’iniziativa, che avrebbe dovuto svolgersi ieri (sabato 18) è fissato in tutte località (QUI) alle ore 9.30. L’evento è cura dell’associazione M'Importa di Imperia.



Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.