L'estate di Taggia: Dumarte "Il calendario è quasi pronto. Cristina d'Avena? La guest star di una serata per tutta la famiglia"

E' in fase di definizione il calendario degli eventi per l'estate di Taggia. Manca poco alla presentazione degli appuntamenti che caratterizzeranno l'estate. Numerosi gli ospiti che interverranno nei mesi più caldi. Alcuni nomi sono già noti.



Tra questi spicca quello di Cristina D'Avena. La cantante famosa per aver cantato le sigle di tantissimi cartoni animati dell'infanzia sarà l'ospite di una delle serate dedicate alla famiglia. Infatti anche per quest'anno, l'ufficio turismo e manifestazioni, ha studiato una proposta che segua alcuni filoni e tematiche ricorrenti scandite in giorni della settimana prestabiliti. Un'utile divisione introdotta dall'assessore Barbara Dumarte all'indomani dell'insediamento dell'amministrazione comunale guidata da Mario Conio. Il metodo ha garantito uniformità ed immediatezza, tanto per i residenti quanto per i turisti.



“Manca poco all'estate e ci stiamo preparando al meglio per garantire un'offerta di livello che sappia accontentare un po' tutti in modo del tutto trasversale. Cristina D'Avena è sicuramente un nome di richiamo per tante generazioni. Tutti ricordiamo la sua voce cristallina nelle sigle dei cartoni animati. - anticipa l'assessore al turismo, Barbara Dumarte - Lei sarà la guest star, la nostra ciliegina sulla torta, per la serata del 2 agosto in piazza Tiziano Chierotti. Non sarà un concerto vero e proprio ma un evento dedicato alla famiglia, aperto da un Dj conosciuto. Una performance artistica a 360 gradi con un service dedicato, audio luci, per garantire uno spettacolo un po' più strutturato rispetto a quanto visto al passato”.

Cristina d'Avena non sarà l'unico ospite dell'estate di Taggia, anzi. La sua partecipazione non è da sottovalutare considerando anche i recenti successi in ambito musicale. “Cristina d'Avena interverrà in una seconda fase della serata per cantare alcuni dei suoi successi. Come dicevo sarà l'ospite. Lei è una cantante a tutti gli effetti, apprezzata anche dai suoi colleghi del mondo musicale, lo dimostra il successo ottenuto con 'Duets Forever', album uscito nel 2018 dove ha preso le sigle dei cartoni animati più famosi che lei ha cantato e le ha riproposte in una chiave tutta nuova con i cantanti più famosi della scena musicale attuale: Elisa, Elodie, Alessandra Amoroso, Il Volo, J-Ax, Loredana Bertè, Patti Pravo, Nek, Noemi, solo per citarne alcuni. Un'operazione che le è valsa il disco d'oro e di platino. Giusto per fare capire quanto si tratti di una cantante di grande attualità. Come lei abbiamo anche altri nomi in serbo non solo nell'ambito musicale e non vediamo l'ora di presentarli”.