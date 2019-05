Alla serata finale del 'Sanremo Rock 2019', gli ‘EkynoxX’ ospiti a giugno al Teatro Ariston

Confermata la presenza degli EkynoxX come ospiti sul palco di Sanremo Rock al Teatro Ariston per la serata finale del contest Nazionale di Sanremo Rock & Trend che si svolgerà a Sanremo il 7 giugno prossimo.

Per gli EkynoxX si tratta di un ritorno, perchè proprio in quel palco un anno fa erano in gara alle finali poi da li tutta una serie di ospitate per la Nove eventi società organizzatrice di molti eventi importanti quali Castrocaro, Una Voce per l'Europa, Sanremo Rock...

Gli EkynoxX sono un progetto Veneto di musica elettronica pop, i loro brani hanno un taglio Internazionale. Progetto scoperto e lanciato da Claude Lemoine Produttore storico e creatore della Band Space Rock Francese "Rockets" nel 2015.

Escono con il loro primo Album "Retrofuture"nel 2017, un concept ispirato a G.Orwell attraverso il pop elettronico il sperimentale e la space music , esce per l'etichetta ingelse "Plaza Mayor Company" e viene distribuito da EMI/Universal grazie ad Alberto Zeppieri, socio fondatore di Virgin Radio e produttore discografico,nell'Album anche la partecipazione dell'Astronauta Italiana Samantha Cristoforetti in un brano"ASTRSAMANTHA" dove il ricavato va all'Unicef,e la direzione artistica di Stefano Meneghetti graphic stylist già collaboratore di Battiato e Gary Numan.

Gli EkynoxX conquistano la fiducia ed i consensi sia dal loro pubblico che da parte di molti addetti ai lavori. Per l' occasione presenteranno il singolo "Slave System Machine" facente parte del prossimo Album ,i Componenti sono i Produttori Mauro Morry Fiorin Veneziano ed il Trevigiano Frank Rossano oltre alla cantante Bolognese Alice Castagnoli aka HAL ICE la Band si avvale anche di ospiti speciali.

Ad accompagnarli Sul palco dell'Ariston il batterista Ligure Simone Giudici musicista in molti progetti Musicali tra i quali Simulakrum Lab/Claudio Simonetti

Appuntamento quindi per le finali Nazionali Sanremo Rock dal 3 Giugno al 7 Giugno serata finale del contest e dove gli EkynoxX saranno gli Ospiti Speciali dell'edizione.