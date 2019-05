Elezioni Amministrative Ventimiglia: le idee di Gaetano Scullino per viabilità e parcheggi dei prossimi anni (Video)

Traffico, parcheggi e viabilità sono sempre i problemi più grossi delle nostre città e sono al centro del programma di Gaetano Scullino, candidato per il centrodestra a Ventimiglia.

Quali sono i pensieri ed i programmi di Gaetano Scullino su questi importanti temi per i prossimi 5 anni. “Siamo all’ingresso del centro storico di ‘Porta Nizza’, sopra il porto di ‘Cala del Forte’ e, quando vedo il lavoro che abbiamo realizzato è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo fatto un regalo alla città, che aspettava da decenni. Nel centro storico abbiamo realizzato circa 150 posti auto al ‘Funtanin’, una ventina in via Verdi, un’ottantina a ‘Porta Piemonte’ ed alla ‘Colla’. Ma i posti non bastano mai, anche in funzione dell’arrivo dei turisti e, quindi, contiamo di investire nel centro storico perché, per quanto ci riguarda riteniamo che possa essere un grande richiamo turistico. In particolare con il recupero delle piazze, dei carugi, delle biblioteche, del centro di aggregazione giovanile, di San Francesco, di piazza Borea ed il belvedere di San Michele. Ma dobbiamo anche occuparci dei parcheggi nella città bassa cuore pulsante del commercio e del turismo, dove c’è un grave problema. Abbiamo terminato 7 anni fa la nostra Amministrazione e l’attuale non ha realizzato nemmeno un posto auto”.

“Ci sarebbe bisogno di almeno 1.000 posti auto – prosegue Scullino - e noi abbiamo pensato i luoghi e le possibilità. Cercheremo di far rispettare l’accordo di programma con le ferrovie e realizzare gli 800/900 posti auto, nelle aree ferroviarie adiacenti a corso Genova, ed altri 150 dove giravano le locomotive. Senza dimenticare il parcheggio che era già pronto nel 2011, nella zona ex Gil, con sopra un giardino pensile. Altri posti auto sono stati pensati nella zona a Levante della città. Se torneremo a governare la città porteremo come priorità il problema dei parcheggi e della viabilità, come ad esempio la ‘Tangenziale Nord’ che, da Nervia deve finire in corso Limone Piemonte in galleria. In questo modo sposteremo il 50% del traffico, soprattutto quello pesante, migliorando la qualità della vita in città”.