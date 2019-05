Elezioni a Sanremo: sanità ed ambito sociale, il programma elettorale del candidato sindaco Alberto Biancheri

Ieri Alberto Biancheri ha incontrato i cittadini insieme a Silvana Ormea e Giuseppe Ferrea, candidati della lista civica Sanremo al Centro. Sono stati presentati i principali punti del programma della coalizione civica a sostegno di Biancheri relativi alla sanità. I partecipanti hanno manifestato interesse alle azioni ed i progetti esposti dai due candidati.



Dal gruppo a sostegno del candidato sindaco Alberto Biancheri hanno ricordato i punti del programma elettorale in ambito sociale:



"Prevediamo di:

- portare avanti l’obiettivo Ospedale Unico, che sarà un importante centro di eccellenza per il Ponente ligure dove si troveranno elevate professionalità e reparti altamente specializzati, assicurando tuttavia in città un importante ed efficiente servizio di primo soccorso;

- sostenere il potenziamento dei Palasalute indispensabili per le cronicità, le riabilitazioni, le assistenze domiciliari;

- promuovere la richiesta di un maggior numero di automediche, ad oggi non sufficienti per coprire il territorio;

- promuovere una postazione mobile/autoveicolo appositamente adibito all'esecuzione di prelievi per effettuare esami del sangue in frazioni e zone lontane dall’ospedale secondo un calendario prestabilito;

- creare un polo pubblico nel settore assistenza/riabilitazione che coinvolga l’exIPAB (Borea) e Casa Serena;

- sostenere il progetto di ridurre il numero di persone destinate al ricovero o comunque ritardarne il più possibile il trasferimento da casa alla residenza protetta, mirando non solo al risparmio ma a tutelare la qualità della vita delle persone anziane;

- favorire l’individuazione di una figura professionale retribuita di tipo infermieristico residente nella frazione che svolga un ruolo di controllo sanitario (verifica dell'assunzione della terapia, piccole medicazioni) e di supervisione al lavoro di buon vicinato;

- istituire un servizio di assistenza domiciliare, con funzioni di monitoraggio costante, per anziani e comunque soggetti bisognosi di assistenza puntuale".