Elezioni a Ospedaletti: turismo, lavori pubblici e decoro urbano. Il punto con i candidati per Paolo Blancardi (Video)

Proseguono i nostri incontri di approfondimento per le elezioni di Ospedaletti. Oggi ci troviamo presso il point della lista "Ospedaletti per Tutti" per incontrare il candidato sindaco Paolo Blancardi e parlare con tre candidati del suo gruppo: Caterina Cereghetti, consigliere uscente, esperta in pubblicità e comunicazione; Giuseppe Lombardo, geometra e tecnico di impresa; Monica Regis, agente immobiliare ed amministratore di condominio. Ecco che cosa è emerso per quanto riguarda il turismo, i lavori pubblici ed il decoro di questa cittadina.



“Li ringrazio per aver accettato di candidarsi con noi. Candidarsi non vuol dire avere coraggio ma avere amore per il proprio paese e partecipare” - ha detto il candidato sindaco, Paolo Blancardi lasciando la parola ai candidati che lo sostengono.“Mi sono occupata di manifestazioni, turismo e cultura in questi cinque anni. - ha raccontato Caterina Cereghetti - Il nostro è sempre stato stato un grande impegno con passione, nel portare avanti manifestazioni di qualità, continuità ed eventi internazionali, per tutto l'anno. Questi eventi si sono svolti in tutti i punti preposti del nostro paese, come l'auditorium, La Piccola, la biblioteca, la pista ciclabile, le vie e le piazze cittadine. Ci sono state anche manifestazioni di carattere internazionale. Per quanto riguarda la promozione, nel 2018 abbiamo iniziato la collaborazione con il comprensorio 'In Riviera', 18 comuni che partono da Ospedaletti a Ventimiglia toccando tutto l'entroterra, per la realizzazione di un calendario condiviso degli eventi e delle manifestazioni per la creazione di eventi e la promozione di tutti i prodotti DeCo del territorio. Inoltre, sono stati inviati circa 12mila depliant tra la Francia ed il Piemonte, oltre il nostro territorio. Mi piacerebbe poter continuare a lavorare per tutto questo con il mio gruppo per Ospedaletti e per i nostri cittadini”.“Sono un geometra nella vita mi occupo di seguire cantieri sia pubblici che privati e stradali. - ha sottolineato Giuseppe Lombardo - Proprio per questo il candidato sindaco Paolo Blancardi mi ha destinato fin da subito il ruolo dei lavori pubblici. Voglio proporre agli ospedalettesi di renderli più partecipi nelle decisioni su quali lavori nella cittadina debbano essere fatti. Un'altra delle cose importanti, cercherò di essere attento proprio ai lavori di piccola manutenzione. Tutte le amministrazioni vivono un momento di difficoltà soprattutto dal punto di vista economico. La gente fa fatica ancora a capire che se in un comune non ci sono le risorse economiche è molto difficile cercare di esaudire tutti i desideri che un cittadino ha. Gli avversari si sono riempiti la bocca di argomenti come il porto, Area 24, la ciclabile, villa Sultana, in modo frettoloso ed approssimativo. Posso assicurarvi che sono problematiche enormi e difficilissime che non possono essere risolte in poco tempo. Noi abbiamo la conoscenza e l'esperienza per gestirle”.“Amministro condomini ed ho una agenzia immobiliare. Queste due attività mi portano spesso a gestire le richieste dei miei clienti, sul decoro la manutenzione e l'ordine. Questo mi ha portato a sviluppare una forte rete di conoscenze professionali e personali per svolgere al meglio la mia attività. - ha affermato Monica Regis - Come agente immobiliare ho sviluppato un forte senso estetico che sono disposta a mettere in campo per Ospedaletti dedicandomi in particolar modo all'arredo urbano, alla manutenzione e con un occhio di riguardo al verde pubblico. Ho deciso di candidarmi perchè siamo riusciti a formare un bel gruppo, con una squadra forte, piena di figure professionali che esercitano proprio qui. Ci mettiamo la faccia e mettiamo in gioco la nostra credibilità. Abbiamo intenzione di mettere tutta la nostra energia e professionalità a disposizione dei cittadini. Questo è il nostro punto di forza”.