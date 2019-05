Elezioni a Ospedaletti: per i candidati di 'Rilancio e sviluppo' prioritarie telecamere in alta definizione ed il completamento del piazzale al mare

Un nuovo approfondimento con la lista Rilancio e Sviluppo, insieme al candidato sindaco Daniele Cimiotti. Quest’oggi abbiamo intervistato Manuel Spinelli e Filippo Berto. E’ stata l’occasione per fare il punto sulla sicurezza e sul rilancio delle manifestazioni.



L'INTERVISTA COMPLETA AI CANDIDATI MANUEL SPINELLI E FILIPPO BERTO





"Due cose sono fondamentali per noi, la sicurezza, sia dal punto di vista della videosorveglianza, sia per il presidio dei Carabinieri. - racconta Spinelli, candidato e tecnico elettronico - Vogliamo aumentare il numero di telecamere e migliorare tutto ciò che concerne la loro trasmissione. Per quanto riguarda il presidio dei carabinieri vorremmo dare la nostra collaborazione per quanto un eventuale trasferimento in una nuova sede. Non vogliamo perdere la loro presenza”."Il recupero del piazzale al mare è uno dei nostri obiettivi perché in quella zona si potranno svolgere un sacco di manifestazioni, enogastronomiche, culturali, sportive e da non dimenticare quelle musicali. - afferma con convinzione Filippo Berto, giovane laureando in ingegneria civile - Infatti il nostro obiettivo è quello di promuovere nuovi eventi musicali per attirare nuove persone. Bisogna riportare l’uso del piazzale ai fasti del passato. Vogliamo dare un nuovo rilancio e sviluppo per quella zona che da circa 10 anni è inutilizzata".