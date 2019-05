L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 17 al 24 maggio

ARIETE: La settimana vi vedrà super impegnati e assai stressati al punto di non sopportare più i capricci o le lagne di persone a cui non va mai niente bene o scattando in inusitati scatti di collera atti a stupire chiunque ipotizzasse di potervi manipolare a proprio piacimento. In ambito amichevole qualcheduno amareggerà mentre sul lavoro o in amore le sorprese esorbiteranno. Fattibile pure la partecipazione ad una manifestazione, festa o cerimonia. Contiguità con dottori o enti sanitari.

TORO: Grazie alla benevolenza del sestile di Marte e del succulento trigono di Saturno prossimamente vi toglierete delle soddisfazioni riuscendo in un intento o tirando lunghi respiri di sollievo riguardo una faccenda che angustiava. Ragion per cui rimboccatevi le maniche e guardate fiduciosi ad una stagione promettente e ricca di innovazioni fregandovene altamente di invidie, gelosie o le altrui stramberie. La casualità giocherà un ruolo prominente nelle frequentazioni.

GEMELLI: Non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete pure attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Attenti soltanto a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio dalla duplice personalità od immeritevole della vostra considerazione e siate accortissimi in qualsiasi eventuale transazione. Scambio di messaggi od opinioni con una donna a cui parlare chiaro prima che nuoccia o si crei illusioni.

CANCRO: Con Marte in poppa potete permettervi di osare, buttarvi nella mischia, confidare in appoggi, cavarvi un pallino o tagliare un traguardo indipendentemente da quella sottile ansia o fiacca colpente a tradimento. Vi toccherà pure incoraggiare un soggetto o sostenerlo in un progetto, riparare o cambiare un arnese malfunzionante, spendere dei soldini per un regalino o per qualcosina inerente l’abitazione. Non da escludere confutazioni con un Ariete, Gemelli o Scorpione.

LEONE: Riponete l’aria accigliata e, anziché crearvi problematiche assurde, datevi una smossa, incrementate l’autostima, fatevi rispettare ed amare per come siete e distanziate i prepotenti, combinando altresì un combino distensivo con chi sa come risollevarvi l’oscillante morale. Chi sta aspettando un responso o una risposta sappia che non tarderà ad arrivare mentre un appuntamento verrà posticipato. Imprevedibilità nel weekend. Nevralgie o pressione ballerina.

VERGINE: Mollate il tiro perché essendo stanchi non rendete un accidempoli trovando faticoso il benché minimo sforzo fisico o mentale. Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda comportandosi subdolamente ma pure qui dipenderà da voi agire di conseguenza e tirare fuori grinta, unghie e denti! Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Nei momenti bui pensate in positivo e non pretendete troppo da voi stessi!

BILANCIA: Tra alti e bassi i giorni scorreranno velocemente giungendo a domenica con una gran voglia di pisolare o starvene in santa pace. La quadratura del severo Saturno potrebbe arrecare degli imprevisti, delle sviste, dimenticanze, sbagli in conteggi o comunicati strampalati. Occhio pure ai furtarelli o ai piccoli infortuni: insomma la prevenzione non sarà mai troppa in qualsiasi settore! Tra giovedì e lunedì succederanno accadimenti buffi o qualcheduno vi farà arrabbiare.

SCORPIONE: Non scartate un’idea per pigrizia o per l’inconfessato timore di non riuscire a concretizzarla in quanto le stelle parteggiano per voi regalando opportunità da cogliere al balzo! Uno spizzico di malcontento o di nervosismo sfiorerà quei novembrini propensi a vedere tutto nero… I più audaci invece muteranno lo status quo liberandosi di pesanti zavorre. Opportunità di rivedere una vecchia amica o di trascorrere orette memorabili. Allergie o rinite.

SAGITTARIO: Alternate gli oneri lavorativi o familiari a diversivi vari in quanto abbisognate di staccare la spina ed evadere dall’uggiosa routine. Un anzianotto desterà crucci o si intestardirà su prese di posizione errate, due uomini con cui abitualmente trattate daranno filo da torcere, un pagamento verrà posticipato oppure bisticcerete con un mezzo intronato. Se in ambito sentimentale i single faranno faville tra gli accoppiati si verranno a creare temporanei malintesi.

CAPRICORNO: Si presagisce trambusto nel corso di giornate sufficientemente incasinate ed esiguamente beate… Rimarrete infatti stupefatti dal contegno di un congiunto, parente, conoscente o da un tipo che non sapendo ciò che vuole fa salire i fumenti… Ma non pigliatevela eccessivamente in quanto entro l’estate il tutto, almeno parzialmente, si definirà… In casa l’atmosfera sarà tesa e vi toccherà pure sostenere una spesa. Da sorvegliare affetti, valute e salute!

ACQUARIO: Tempi duri per i sognatori o i buoni… Difatti vi scontrerete con tanta di quella stupidità ed indifferenza dal non capire dove stia il confine tra normalità e anormalità ma fatevene una ragione e godetevi appieno uno splendido attimo fuggente magari insieme a chi comprende gli stati più profondi del vostro animo… Visite od incontri graditi faranno toccare il cielo con un dito. Vincite per gli habitué del Lotto e novità sul fronte sia privato che lavorativo.

PESCI: Un po’ titubanti e di umore variabile non saprete come agire nei confronti di una situazione richiedente temperanza e moderazione però nel complesso non avrete di che lamentarvi a parte fastidi di comune amministrazione e una novella destante uno spizzico di agitazione. Una nota stonata proverrà da una mezza bidonata, uno sborso impensato o una fregatura in agguato. Tendenza a spaccare aggeggi o necessità di doverne aggiustare. Subbugli tra coppiette.