Elezioni europee: domani serie di appuntamenti in Liguria per il candidato Pd Brando Benifei

Proseguono gli impegni elettorali dell’Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di venerdì 17 maggio sarà nel ponente ligure e a Genova. Alle 9.00 sarà a Ventimiglia per dialogare con i cittadini al mercato nel centro storico insieme al sindaco Enrico Ioculano. Alle 10.30 si sposterà a Bordighera per un incontro al Bar Aldo in Via Vittorio Emanuele II, 18 Alle 11.30 sarà al gazebo PD in via Escoffier a Sanremo per poi spostarsi alle 12 al vicino ristorante da Nando in Via V. Gioberti, 13 per un aperitivo elettorale. Alle 15.00 sarà a Porto Maurizio, Imperia, al Caffè Vittoria in via Matteotti 10 per un incontro con le associazioni che operano nel settore della disabilità. Alle 19 sarà a Genova in Via Padre Giovanni Semeria 1 R per una conversazione sull'Europa insieme alla candidata del Partito Democratico alle elezioni europee Angela Radicchi.