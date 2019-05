Sanremo: il Teatro Ariston si prepara ad ospitare 'Tilt', il nuovo spettacolo di Le Cirque World's top performers

Dopo il successo di ALIS applaudito da oltre 175.000 spettatori, Le Cirque World's top performer , la compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta uno show completamente nuovo e inedito, dove in un mondo parallelo puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accadrà è reale. Per il pubblico sarà un’esperienza davvero unica ed indimenticabile. Uno spettacolo di 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali.

Le Cirque World's top performers riparte dall’Italia con questo attesissimo family show e sarà la grande novità dell’anno. TILT debutterà in versione teatrale con il Christmas Show, per accompagnare gli spettatori durante tutto il periodo delle Feste di Natale, del Nuovo Anno e fino all’Epifania. Il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà lo show nei giorni 13, 14 e 15 dicembre. Questo il commento del patron dell'Artiston, Walter Vacchino:

Per sette settimane, dal 22 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, andrà in scena a MONTECATINI, ALBA, UDINE, SANREMO, MILANO, BOLOGNA.

UNA STAR MONDIALE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

Gianpiero Garelli, fondatore e guida del progetto, e coadiuvato da Onofrio Colucci, General Artistic Director, hanno voluto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di Direttore Artistico di TILT. Acclamato in tutto il mondo è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. Ha vinto i premi internazionali più ambiti e il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento istituzionale: Artista Onorario dell’Ucraina. La sua è una carriera di successo, frutto di un lavoro costante, di sacrifici e di continua ricerca per migliorare. Fa parte di coloro che dopo aver ricevuto tanto, sentono il dovere di restituire e condividere. Così, impiegando le proprie risorse, ha deciso di fondare prima un centro di formazione per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi, destinato ai giovani di almeno 8 anni di età, e poi di creare una sua compagnia, Rizoma. E’ proprio all’interno di Rizoma che Anatoliy Zalevskyy ha selezionato un gruppo di artisti per TILT, che saranno anche affiancati dalle stelle del Nouveau Cirque.

Alessandro Garelli, co-fondatore della capogruppo che produce e distribuisce a livello internazionale il brand dichiara: “dal 2016 Le Cirque World’s Top Performers è cresciuto in modo esponenziale e non solo in termini di fatturato (quintuplicato in tre anni), ma anche in termini di comunicazione e notorietà. La cifra di investimento sul brand ammonta a circa un milione di euro, in un segmento sempre affamato come quello del family show, che è in continua ricerca di contenuti, soprattutto in Italia. Il nostro target è molto trasversale. Le famiglie sono al primo posto, ma non solo. Un aspetto che ci fa particolarmente piacere e l’essere sommersi di contenuti 'wow' dalla rete e dai social e ci hanno fatto capire che una delle principali esigenze è la voglia di vedere qualcosa di vero, ancora in grado di poterti emozionare veramente”.

DALLA REALTA’ VIRTUALE ALLE EMOZIONI VERE

Rifugiandosi in un mondo dove tutto quello che accade è virtuale, si perde il senso di ciò che è vero, reale e tangibile. Infatti, alla fine per quanto possa sembrare fantastico e perfetto, questo mondo implode e va in TILT, ed è questo che ha ispirato il titolo dello spettacolo. Proprio come il capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, uscito un anno fa e tra i primi cinque film campioni d’incasso firmati dal celebre regista, ha offerto lo spunto per ideare e realizzare questo nuovo show che, come è nella tradizione di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, vedrà protagonista un cast di livello internazionale, formato da artisti considerati l’eccellenza nelle arti circensi contemporanee.



Si esibiranno in numeri aerei e a terra che incanteranno per la loro spettacolarità. Verranno introdotti nuovi elementi come la narrativa, ma interpretata sempre attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. Ci sarà la musica naturalmente e anche la danza con parti coreografate. Insomma, sarà uno spettacolo a 360 gradi elettrizzante e romantico al tempo stesso, perché quella circense è un’arte quasi omnicomprensiva.

TILT è la chiave per vivere tante e nuove emozioni vere con nuovi magnifici artisti, sublimi interpreti di performance soliste e corali che tendono oltre i limiti delle possibilità umane. I loro corpi eccezionali interpreteranno l’amicizia, l’alleanza e soprattutto la verità e l’amore.



TILT è la chiave per continuare a credere in se stessi e nelle proprie capacità, nella vita e nei valori più nobili perché, citando il film, “La realtà per quanto dolorosa e terribile ci possa a volte sembrare è l’unico posto dove si può trovare un pasto decente” e dove le sensazioni sono più tangibili.



TILT è la chiave d’accesso al mondo reale che ci appartiene, perché alla fine conta la realtà e ciò che siamo veramente.

LA REALTA’ DI LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS

Partita da zero con lo spettacolo ALIS nel 2016, con investimenti privati e senza alcuna sovvenzione pubblica, che invece i circhi tradizionali ricevono ogni anno, LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS ha prodotto nove tour, registrando sold out e record di spettatori. Il progetto Le Cirque vanta oggi una rete di oltre settantacinque artisti provenienti da quattordici Paesi in tutto il mondo.



E’ questo successo, alimentato dal continuo e crescente entusiasmo del pubblico che assiste agli spettacoli di ALIS, che ha spinto LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane storia, lanciandosi in un progetto ancora più ambizioso: raddoppiare la compagnia producendo un nuovo show. E’ una storia tutta italiana che porta la firma di Gianpiero Garelli, il fondatore di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, grande appassionato di Circo Moderno, oltre che imprenditore dalla lunga esperienza internazionale e, probabilmente, ancora oggi contagiato da quella “buona dose di sana follia”, come lui stesso ammise, di quando si lanciò nella produzione di ALIS.

Ora, come previsto nei piani strategici iniziali, nasce TILT, lo show che segna un secondo punto di partenza, totalmente differente rispetto ad ALIS, sicuramente innovativo, che comunque si pone il medesimo obbiettivo: emozionare, meravigliare e divertire spettatori di ogni età presentando sempre i Top Performers Mondiali.

Lo strepitoso successo di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS ottenuto in soli tre anni dalla sua prima uscita con lo show ALIS ha attirato l’attenzione di Pavel Brun, che ha deciso di portare la propria esperienza e il proprio giudizio su questo ambizioso progetto europeo e, oggi in modo particolare, sulla creazione del nuovo spettacolo TILT.

Pavel Brun è un personaggio mondialmente riconosciuto del Nouveau Cirque. La sua è una carriera impressionante con ruoli di primissimo piano a livello artistico nelle produzioni del Cirque du Soleil quali Alegria, Mystere, O, per citarne alcuni, senza dimenticare A New Day per Celine Dion a Las Vegas e dal 2017 La Perle, l’ultima creazione con Franco Dragone in scena a Dubai.

Per Le Cirque World’s Top Performers è prima di tutto un onore accoglierlo per la presentazione di TILT ed è l’occasione per potergli esprimere tutta la riconoscenza per quanto sta facendo per contribuire alla crescita di questa compagnia e dell’intero progetto.

ALIS Christmas Show TORNA IN ITALIA A GRANDE RICHIESTA CON NUOVE MERAVIGLIE: anche ALIS, ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e alla letteratura fantastica dell’800, prosegue il suo viaggio. Infatti, a distanza di un anno e dopo cinque settimane di spettacoli in Svizzera lo scorso aprile, tornerà a grande richiesta in Italia. Ci saranno tante novità e sorprese in scena, sia per chi vorrà tornare a vedere lo show e sia per chi vi assisterà per la prima volta.

Il tour durerà cinque settimane, dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e per le città di PIACENZA, MANTOVA, FORLI’, BOLZANO e ANCONA, sarà lo spettacolo più atteso e da non perdere nel periodo delle Festività natalizie e fino all’Epifania.



Per il pubblico, con TILT e ALIS di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, l’emozione continua…

PREVENDITE e INFO: TILTICKET.IT Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.

TILT Tour 2019



MONTECATINI - Teatro Verdi

22 novembre ore 21

23 novembre ore 21

24 novembre ore 16.30





ALBA - Teatro Sociale Giorgio Busca

28 novembre ore 21

29 novembre ore 21

30 novembre ore 16.30 e ore 21

1 dicembre ore 16.30





UDINE - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

5 dicembre ore 21

6 dicembre ore 21

7 dicembre ore 16.30 e ore 21





SANREMO - Teatro Ariston

13 dicembre ore 21

14 dicembre 16.30 e ore 21

15 dicembre ore 16.30





MILANO - Teatro della Luna

21 dicembre ore 21

22 dicembre ore 16.30 e ore 21

23 dicembre ore 18

26 dicembre ore 16.30 e ore 21

27 dicembre ore 16.30 e ore 21

28 dicembre ore 16.30





BOLOGNA - Teatro EuropAuditourium

31 dicembre ore 21.45

1 gennaio ore 17.30

4 gennaio ore 16.30 e ore 21

5 gennaio ore 16.30

6 gennaio ore 16.30