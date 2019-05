Carta di credito prepagata: come funzionano e che vantaggi offrono le carte prepagate

Bisogna sapere come possibile richiedente e utilizzatore di una nuova carta di credito prepagata, che può essere comodamente usata, per fare dei pagamenti di somme in denaro dovute ai propri creditori e venditori, per l'acquisto di beni o servizi, senza versamenti in contanti ed immediati. Infatti puoi usarla eventualmente, per regolare dei pagamenti in denaro nei negozi o punti vendita convenzionati per la sua accettazione, con addebito successivo delle somme dovute per gli acquisti, sulla propria carta prepagata con la diminuzione del suo credito disponibile, entro una determinata data successiva, ma senza dover versare subito soldi in contanti, al venditore. La si può comunque usare anche per regolare dei pagamenti a rate, con l'addebito dei costi necessari e richiesti per l'acquisto di determinati beni o per servizi, ma sempre nel rispetto del limite massimo di valore del suo credito spendibile.

Essa come carta anche di debito, può essere utilizzata da te come possibile ed eventuale possessore e titolare, anche per fare degli acquisti online di beni con una propria sicurezza informatica in Italia e all'estero, su determinati siti di commercio elettronico. Ti si richiede comunque una procedura informatizzata, con la comunicazione dei dati essenziali in rete e dopo aver selezionato ad esempio un prodotto da acquistare e in quale quantità. I dati che in genere devono essere specificati nei relativi campi visualizzati con delle schermate, sono ad esempio: i propri dati personali e anagrafici, l'indirizzo di residenza e di fatturazione e gli altri necessari, che si riferiscono alla tua carta di credito anche prepagata.

I dati necessari della propria carta di credito da poter comunicare, sono ad esempio: il numero in genere di 16 cifre, la tipologia considerando la sua marca e il circuito di pagamento con cui usarla, la sua attuale scadenza con mese ed anno ed infine il suo relativo codice di sicurezza, che consiste nelle 3 cifre riportate sul retro di essa. La tua prepagata ti può permettere, a differenza delle altre tipologie di carte anche di credito emesse, di fare dei versamenti successivi di somme in denaro, per ricaricarla di un determinato valore monetario, aumentadone la sua capacità complessiva di spesa, se si considera la somma interamente utilizzabile come suo credito disponibile.

VANTAGGI DELLE CARTE PREPAGATE:

Le carte prepagate possono avere anche un codice iban, come ad esempio la Postepay Evolution o la Carta Hype ed offrono comunque dei vantaggi possibili, per te come titolare e possessore.

I loro vantaggi possibili sono i seguenti: Il principale vantaggio è quello di poter usare tale mezzo di pagamento, per regolare dei pagamenti dovuti per degli acquisti a dei venditori, senza dover utilizzare i soldi in contanti anche in monete, circolandoci, con il rischio anche di una loro perdita parziale. Un secondo vantaggio per te come possibile possessore, consiste nel poter ricaricare la propria carta prepagata, in qualsiasi momento, con un versamento successivo alla sua emissione iniziale, per aumentarne la sua capacità di spesa. Infatti potrai anche accreditarci, una qualsiasi somma ulteriore, rispetto a quella già disponibile con la stessa carta prepagata, con la conseguenza di poterla usare spendendo di più, anche per determinati acquisti di beni.

Un terzo vantaggio può essere quello di poter ricaricare comodamente la propria carta prepagata, potendo scegliere tra più modalità quella più comoda e conveniente. Infatti la si può ricaricare ad esempio presso uno sportello di Poste Italiane oppure di una banca, ma anche rivolgendosi ad un punto vendita Sisal e con un costo però maggiore e differente, per ricaricarla di una stessa somma di denaro spendibile.

E' possibile anche attualmente ricaricare una propria carta prepagata, direttamente online sul sito web dello stesso emittente, che può essere ad esempio: una determinata banca, oppure poste italiane. Dovrai come possibile possessore inserire i dati identificativi richiesti della propria carta prepagata e poi quelli per l'operazione di ricarica, che ti richiede necessariamente l'uso di un proprio conto corrente o di un'altra carta, per il trasferimento della somma in denaro da accreditare sulla tua carta prepagata, ma hai bisogno di identificarti come utente registrato sul sito con delle credenziali di accesso. Tale ulteriore modalità può essere anche gratuita, per l'operazione di ricarica.

Un quarto vantaggio è quello di poterla usare come altre carte rilasciate ai correntisti, da uno sportello elettronico ed automatico Bancomat o Postamat, per prelevare delle somme in contanti disponibili sulla prepagata, in qualunque orario adatto, per avere nuovamente dei soldi da poter spendere per degli acquisti, o per fare dei pagamenti necessari e in scadenza. Se ne può anche verificare dal relativo sportello elettronico Bancomat o Postamat, il saldo attuale della propria carta prepagata, per sapere qual'è la somma ancora spendibile, comunque usando per ciascuna delle operazioni già descritte il codice pin richiesto.

Un suo ulteriore vantaggio, consiste nel permetterti eventualmente, di ricevere dei pagamenti di somme in denaro come ad esempio anche il proprio stipendio, che possono esserti accreditate su di essa. Questo vantaggio è possibile solo se la tua carta prepagata ha anche un codice iban, che si considera necessario per avere degli accrediti di somme a te dovute, da terzi debitori. Essa quindi può anche avere la stessa utilità di un tuo conto corrente bancario o postale ed inoltre potrebbe esserti più conveniente finanziariamente per i suoi costi di utilizzo. Sono dotate di un codice iban quelle carte prepagate più evolute tecnologicamente e di recente emissione, che sono utili anche per ricevere degli accrediti di piccoli prestiti, nel rispetto del limite del loro credito massimo utilizzabile.