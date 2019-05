Elezioni a Sanremo: parcheggi e viabilità, il programma di interventi previsti dal candidato sindaco Alberto Biancheri

Intervento del gruppo che sostiene la candidatura al secondo mandato per il sindaco Alberto Biancheri. Un approfondimento su viabilità e parcheggi, un tema molto sentito a Sanremo.



"Nei primi cinque anni di amministrazione sono stati parecchi gli interventi per migliorare la viabilità urbana e valorizzare le risorse e gli spazi a disposizione, come le modifiche alla viabilità di corso Garibaldi (Palafiori), di piazza Eroi Sanremesi, la rotonda fiorita al Borgo,ma anche il cambio del senso di marcia di Via Galilei, la sostituzione di tutti i parcometri (con uso bancomat, carte di credito, app collegate e servizio in lingua), la messa in sicurezza e la riapertura di Via Calvino. A tutto ciò va aggiunto l’incremento di posti auto e moto in corso Cavallotti, Corso Marconi, piazza Eroi Sanremesi" - ricordano.



"In tema di sicurezza stradale si è proceduto con l’attivazione dei semafori in via Matteotti, via Feraldi, via Carducci, corso Mazzini, i guardrail in via Padre Semeria, la creazione di 20 attraversamenti pedonali rialzati (in via Legnano alla Foce, via Duca degli Abruzzi, via Sen. Marsaglia, San Romolo, via Dante Alighieri, via G. Galilei, Poggio, Bussana, corso degli Inglesi), lo smantellamento del distributore in zona Foce e l’allestimento della nuova Rotonda all’incrocio di corso Matuzia con corso degli Inglesi. Alla continuità e al miglioramento saranno ispirate le azioni prioritarie previste e programmate nei prossimi 5 anni".



"Nei prossimi cinque anni si procederà con la costruzione del parcheggio sotterraneo al Lungomare delle Nazioni, nell'ambito della riqualificazione dell'ex stazione; del parcheggio sotterraneo in Piazza Eroi Sanremesi, che permetterà la rigenerazione di un nuovo spazio urbano. - annunciano dal gruppo - Sono previsti inoltre: l' ampliamento parcheggio dell'Ospedale; la nuova rotonda a San Martino; la realizzazione di una nuova piazza e nuovi parcheggi in zona Foce, dopo il completamento della rotonda; la cooperazione con gli enti preposti per la realizzazione dello svincolo Aurelia bis a San Martino e prosecuzione della stessa a Ponente; il ripristino del doppio senso tra Piazza Eroi e Polo Nord e la realizzazione di nuovi passaggi pedonali e marciapiedi rialzati".



"Verranno, inoltre, ridotte le tariffe dei parcheggi, attraverso una rimodulazione delle fasce orarie. Nel programma di Alberto Biancheri sono previsti, inoltre, anche interventi relativi alla mobilità sostenibile, come lo sviluppo della mobilità lenta (bici elettriche, corsie dedicate e posteggi protetti per le biciclette), saranno inoltre implementati nuovi punti di ricarica elettrica e di car sharing. E' possibile consultare il programma completo sul sito: www.albertobiancheri.it" - ricordano dal gruppo a asostegno della candidatura di Alberto Biancheri.