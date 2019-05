Ventimiglia: Giardini T.Reggio, pini tagliati per venderne altri al comune, l’agronomo Roberto Garzoglio denuncia Gaetano Scullino per diffamazione aggravata

“E’ una cosa che mi ha prima turbato e poi fatto arrabbiare molto, in 36 anni di professione non ho mai visto una cosa del genere.” A dirlo è Roberto Garzoglio, agronomo che ha valutato e deciso, il taglio di alcuni pini pericolanti dei Giardini T.Reggio di Ventimiglia.

Nei giorni scorsi, durante una diretta Facebook, il candidato Sindaco Scullino lo avrebbe accusato di aver fatto tagliare gli alberi solo per poterne vendere altrettanti al comune di Ventimiglia. Accusa che l’agronomo non ha accettato di buon grado e a seguito della quale ha deciso di presentare querela per diffamazione nei confronti di Gaetano Scullino.

“Relativamente all'affermazione gravemente diffamatoria lesiva della mia persona e della mia figura professionale - spiega - ho formalmente depositata una denuncia a ai sensi dell'art.595, comma 2° e 3°comma, Codice Penale. Quando si parla di alberi e della loro stabilità l’unica figura professione che può parlare e progettare qualcosa è il dottore agronomo, non possono farlo architetti, geologi, ingegneri, geometri o quant'altro."



Argomentando le ragioni che l’hanno portato a presentare una querela nei confronti di Gaetano Scullino, Garzoglio ha sottolineato, ancora una volta, le motivazioni che hanno fatto propendere per il taglio degli alberi. “L’abbattimento - spiega - è avvenuto per motivi di sicurezza e non per patologie, gli alberti presenti nell'area Sud del parco oltre agli evidentissimi difetti strutturali e morfologici non evidenziavano i requisiti minimi a garantire la loro sicurezza statica a causa della pressoché totale assenza di apparati radicali di ancoraggio. Mi preme mettere in evidenza che, sebbene Ventimiglia sia stata fortunata perché nella caduta dei due pini non ci sono state vittime, sicuramente sono state evitate delle disgrazie e delle tragedie. Se non fossero state abbattute, queste piante senza radici sarebbero sicuramente cadute e in un’area con dei bersagli sensibili e frequentati da bambini e anziani. Vorrei ricordare che in Veneto, proprio ieri, sono morte tre persone per la caduta di alberi.”

Contattato dal nostro giornale, il candidato Sindaco Gaetano Scullino ha risposto a Roberto Garzoglio pur non avendo ancora ricevuto alcuna notifica in merito alla querela: “Se riceverò la querela la valuterò, ma ritengo che, a 10 giorni dal voto, possa esserci un tentativo (questo è il mio dubbio) di zittirmi ed impedirmi di esprimere le mie critiche politiche. Valuterò anche una controquerela per capire se c’è qualcuno dietro questa iniziativa.”