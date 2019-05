Elezioni Sanremo: Matteo Salvini riempie piazza Borea d'Olmo e punta su sicurezza e pulizia (Foto & Video)

E’ durato circa 40 minuti il comizio di Matteo Salvini in piazza Borea d’Olmo a Sanremo. Il Ministro degli Interni e leader della Lega, è arrivato intorno alle 10 per il tanto atteso comizio elettorale, preceduto dall’intervento sul palco degli esponenti di partito e dal candidato sindaco per il centro destra, Tommasini.

Insieme a Salvini, presenti i candidati a sindaco di Ventimiglia e Sanremo, Gaetano Scullino e Sergio Tommasini, i candidati liguri al Parlamento europeo, Marco Campomenosi e Cristina Porro, insieme a Marco Racca per il Piemonte e gli esponenti locali e nazionali della Lega: Edoardo Rixi Vice Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, l'On. Flavio Di Muro, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, la vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, il senatore Francesco Bruzzone, il commissario cittadino della Lega a Sanremo Marco Medlin, il dirigente provinciale Antonio Federico e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Iacobucci.

INTERVISTA A MATTEO SALVINI:

In una piazza stracolma (secondo fonti della questura, un migliaio di persone), il leader della Lega ha ricordato i temi al centro dell’azione di Governo e le priorità del partito sul fronte europeo, lanciando anche qualche frecciatina a Pd e Cinque Stelle.

Al termine del comizio, Matteo Salvini ha parlato in questo modo della sua presenza a Sanremo: “E’ la Liguria che rialza la testa come stiamo dimostrando in Regione dove la Lega ed il centrodestra stanno facendo moltissimo per tutte le province ed i Comuni. Perché no a Sanremo e Ventimiglia, conosciuta in Italia solo perché ci sono migliaia di migranti. E Sanremo non deve essere bella, pulita e in ordine solo una settimana all’anno quando c’è il Festival, mentre nel resto dei mesi è sporca e sciatta”.

Più volte si è parlato della chiusura del Parco Roya, il centro di accoglienza di Ventimiglia. C’è questa intenzione da parte vostra? “L’obiettivo è ridurre il danno provocato negli anni precedenti. Se continuiamo a contenere gli sbarchi abbiamo circa 80mila presenze in meno e, quindi, pian piano, non solo a Ventimiglia abbiamo chiuso diversi centri”.

Vuol dire qualcosa a Sergio Tommasini? “In bocca al lupo perché fare il Sindaco è un lavoro bello ma difficile e meno pagato ma anche più penalmente rischioso. Se si sposta una penna dall’ufficio l’avviso di garanzia è dietro l’angolo ma è bello essere al servizio della propria comunità. Sanremo non ha bisogno di cose eccezionali ma ha bisogno di amore, cura ed attenzione e di scelte amministrative giuste, non di raccolte differenziate fatte a caso”.

Il candidato sindaco del centrodestra unito, Sergio Tommasini ha commentato così la mattinata: “La Lega è una colonna portante della nostra coalizione e la visita di Matteo a Sanremo è un segnale di grande vicinanza. Sono davvero contento per la squadra unita e coesa. Gli ultimi 15 giorni saranno una battaglia ma, purtroppo, il Sindaco uscente non si confronta con me e questa non è democrazia. Io continuo a lavorare tra la gente per fatti concreti e non per vane promesse”.

Cosa le ha detto il Ministro? “Abbiamo parlato dei problemi della città, condividendo il programma sulle infrastrutture che servono alla provincia ed a Sanremo. C’è grande attenzione della Lega ed il filo conduttore con Regione e Governo è importante”. C’è qualche altro asso nella manica per la campagna elettorale? “Ne parlerò con Toti giovedì e poi con Matteo ne parleremo ma c’è ancora una settimana di tempo”.

Il comizio è terminato con le foto di rito e i selfie con i cittadini in fila per vedere il leader della Lega. Salvini, ha indossato una felpa con scritto Sanremo donata dal candidato sindaco Tommasini e prima di andare via si è concesso anche un assaggio di sardenaira, accompagnata da torta di verdura, frisciòi ed i 'Baci di Sanremo'.

Il Vicepremier è arrivato in città questa notte poco dopo le 2 e ha pernottato all’hotel Londra. Nel primo pomeriggio di oggi è atteso a Fossano e in altre località del Piemonte per il proseguo della campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio.