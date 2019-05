Elezioni Sanremo, Alberto Biancheri: "In ambito sociale il nostro impegno è stare vicino a chi ne ha bisogno" (video)

“L’obbiettivo del primo mandato – spiega Alberto Biancheri – “ è stato quello di mettere al centro dell'azione di governo le persone e i loro bisogni. In tal senso numerose sono state le iniziative volte a favorire la vita autonoma degli anziani e dei portatori di disabilità presso il loro domicilio, ripristinando adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi: nuovo sportello per accesso ai servizi di accoglienza e orientamento; miglioramento servizi domiciliari per anziani, disabili e disagio psichico; introduzione del sistema di geolocalizzazione collegato con Protezione Civile in caso di calamità naturali per persone con fragilità; azioni di tutela contro raggiri e truffe ad anziani, numero verde antitruffa In collaborazione con polizia municipale. In linea generale vanno inoltre ricordati l’Emporio solidale per persone in disagio economico; il supporto economico a Mensa Primo Fiore; la creazione Orto urbano per fasce deboli; il front office centrale per servizi al cittadino, ufficio Anagrafe a Palafiori; i certificati anagrafici on-line; la riattivazione Young Card digitale; i buoni pasto elettronici per mense scolastiche; l’istituzione del Comitato Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) con la destinazione annuale del 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di abbattimento delle barriere architettoniche; la creazione del c.d. Pit Stop per le Mamme presso il Palafiori; il distaccamento dei servizi dell’Anagrafe presso Coldirodi e Bussana una volta a settimana.

Verrà, quindi, in continuità mantenuta la visione dell’amministrazione con al centro l’individuo, singolo o nelle formazioni sociali ove forma la sua personalità, a partire dalla prima dimensione sociale: la famiglia, cellula naturale e funzionale della società. La famiglia è spesso un compensatore sociale, nell’assistenza agli anziani che le giovani generazioni di figli garantiscono spontaneamente verso i genitori, nell’aiuto che i genitori danno ai figli anche in età adulta, nell’insegnamento che i nonni danno ai nipoti; oggi esistono diverse tipologie di famiglia che devono essere viste in un rapporto circolare con lo sviluppo sociale, economico e culturale.

Con questa importante premessa, si vogliono offrire soluzioni innovative e vantaggiose sia per i cittadini e sia per l’amministrazione, lavorando in sinergia con le altre Istituzioni, con gli Enti del Terzo Settore, con le Associazioni, con le Aziende, attraverso la creazione di tavoli di lavoro organizzati in aree tematiche per la ricerca di fondi (bandi europei, regionali, e delle fondazioni bancarie), per la progettualità e l’applicazione degli interventi, non esclusi quelli connaturati all’Adesione del Comune alla Rete Ready (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).

Abbiamo previsto azioni ed interventi mirati per l’infanzia e l’adolescenza, per gli anziani, per i diversamente abili, per la scuola, per la sanità, per il lavoro, per la casa per gli animali e per i cimiteri. Il nostro impegno è stare vicino a chi ne ha bisogno.”



Il programma completo di Alberto Biancheri è consultabile sul sito: www.albertobiancheri.it