Conferenza di Pace di Sanremo del 1920: nuove considerazioni su aspetti e problemi particolari relativi a quell'evento storico

Come si è detto in altra occasione, la data di inizio del vertice internazionale sanremese (di cui tra un anno si celebra il centenario), che "inventò il Medio Oriente", attraverso la sua spartizione, subì un breve rinvio di qualche giorno per consentire la soluzione di tutte le complesse problematiche preparatorie relative ad un evento così importante. Si trattava di aspetti non solo politici od organizzativi, ma anche e soprattutto di ordine pubblico. Nei giorni precedenti, infatti, dispacci pervenuti dal Ministero dell'Interno al Prefetto di Porto Maurizio informavano che la data della Conferenza di Sanremo non era stata ancora fissata, mentre "venivano designati i rappresentanti delle potenze vincitrici nella commissione di inchiesta della Società delle Nazioni sugli avvenimenti verificatisi di recente in Russia".

In vista della Conferenza di Sanremo, rimbalzava sempre al Prefetto di Porto Maurizio la notizia "che il Consiglio Supremo Alleato aveva offerto alla medesima Società delle Nazioni il mandato sull'Armenia e che la Cilicia era lasciata sotto la protezione della Francia". "In seno alle forze francesi che entrano in quei territori ex ottomani figurano anche reparti di giovani armeni, sfuggiti all'eccidio compiuto dai turchi": argomento di cui già si parlava negli ambienti internazionali sulla scorta di testimonianze oculari di ufficiali inglesi e di relazioni confidenziali di personale consolare occidentale nella regione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Nitti (impegnato a Parigi nel tentativo di modificare i trattati di pace del 1919) scriveva di suo pugno al Prefetto il 1° aprile 1920: "Conto arrivare mattina 16 via mare. Lloyd George arriverà alle ore 16 di venerdì da Marsiglia. Raccomando ad alberghi dove allogeremo nessun lusso eccessivo. Dobbiamo lavorare ed essere in calma. Raccomando anche ad albergatori non fornire per quanto possibile né vini né cibi stranieri".

Con precedenza assoluta il Prefetto riceveva dal Ministero dell'Interno il seguente telegramma" Raccomandasi speciale oculata vigilanza scali linee ferroviarie intensificazione scorte treni viaggiatori sorvegliando specialmente 89631, 70155, 74170, 67362, 38015, 74170, 65797, 20056, 58643, stop. Vorrà comunicare questo Ministero disposizioni date, pel Ministro Quaranta". Per quanto riguardava l'ordine pubblico, tuttavia, il pericolo numero uno era Mussolini. Sulla questione mi sono soffermato in altri miei interventi su Sanremonews. Circa infine il mero e non meno marginale aspetto organizzativo della Conferenza, si sa che giunse il seguente telegramma alla Regia Prefettura di Porto Maurizio:"Per spese relative prossima Conferenza Sanremo verranno messe a disposizione di codesta Prefettura lire 350.000 mediante versamento nel conto corrente da parte Ministero della Guerra con anticipazione predetta V.S. dovrà provvedere al pagamento di tutte le fatture firmate dal Cav. Persico o dal Cav Gualdo vistate da S.E. Il Presidente.

A suo tempo dovrà disporre che su tale somma siano prelevate 20.000 lire con ordinativo intestato a favore del Cav Antonio Gualdo con esigibilità a Sanremo presso la Sottoprefettura. F.to Il Capo Gabinetto Flores". Nel corso e dopo la Conferenza furono affrontate e risolte questioni logistiche e contabili, anche difficili, non ultime quelle legate al tardato pagamento a ditte fornitrici di beni e servizi. Circa l'esito, invece, della Conferenza, la sistemazione degli ex territori ottomani non trovò, com'è noto, miglior sorte, provocando quelle reazioni a catena di cui tuttora siamo spettatori. Commentando, in proposito, nel 2016 la situazione creatasi in Medio Oriente, all'indomani gli accordi Sykes-Picot (disattesi) e soprattutto a seguito della Conferenza di Sanremo, The Economist sottolineava che, alla fine, gli Arabi non ottennero ciò che si aspettavano (un grande regno hashemita con capitale Damasco), bensì tanti staterelli divisi. Così i Maroniti non ebbero uno Stato cristiano in Libano, come era stato loro promesso, ma si ritrovarono in un Paese a maggioranza musulmana (francesi e inglesi non anticiparono i trend demografici), se pur in diverse confessioni. Analogamente i Curdi non guadagnarono un'unica identità politica e anch'essi furono divisi.

Al contrario il movimento sionista conseguì una sanzione internazionale alle sue rivendicazioni. Da parte sua l'Italia, a Sanremo, esercito' un ruolo tutto sommato di basso profilo, pur essendo il Paese ospitante ed organizzante della Conferenza. Roma fu esclusa segretamente dalle influenze nel Mediterraneo Oriente da francesi e inglesi e in più andarono deluse le attese coltivate su altri scacchieri nello scendere in guerra nel 1915 a fianco degli alleati contro gli Imperi Centrali. D'altra parte l'Italia liberale si mostrò inadeguata non solo nella difesa degli interessi nazionali, ma anche nella conservazione della democrazia nel Paese. A poco più di due anni dalla Conferenza di Sanremo, infatti, quell'Italia apriva le porte alla dittatura fascista.