Sanremo: attesa per l'arrivo di Salvini, Olmo Romeo (Lega) "La svolta di questa campagna elettorale sarà proprio domenica" (Video)

A poche ore dall’arrivo di Matteo Salvini a Sanremo, il candidato al consiglio comunale in lista per la Lega, Olmo Romeo, interviene sui temi che hanno tenuto banco in questi giorni in campagna elettorale.

Dito puntato sul sondaggio pubblicato dal gruppo Biancheri e sull’evento di domenica, con il leader della Lega atteso in piazza Borea d’Olmo. “E’ uscito un sondaggio nell’ultimo giorno utile per poter presentare questi dati, siamo rimasti un po’ sorpresi anche perché la percezione che abbiamo delle persone è di grande vicinanza a questo progetto, leggere questi numeri (..) mi ha lasciato con il sorriso e mi ha fatto anche un po’ arrabbiare” spiega il candidato Romeo nell’intervista.

L'INTERVISTA A OLMO ROMEO:

“Come esponente della Lega - afferma - mi sento chiamato in causa, mi sembra una manovra per distogliere l’attenzione dalla vera notizia: ovvero che Matteo Salvini non solo il Vicepremier, non solo il Ministro degli Interni, ma uno dei leader politici può acclamati in tutta Europa e non solo in Italia, ha scelto proprio Sanremo per dare grande supporto alla campagna elettorale europea e del nostro candidato Sergio Tommasini".

“Ci aspettiamo in piazza tanta gente e comprendo che questo possa spaventare tanti. Io sono sicuro, perché un uccellino me l’ha suggerito, che Matteo un passaggio lo farà proprio su questo sondaggio. Invito tutti i sanremesi a venire in piazza alle 10 per ascoltarlo, è facile far uscire dei foglietti con dei numeri ma quando ci si mette la faccia e si raccontano i progetti, è lì che bisogna convincere le persone. Io sono sicuro che la svolta di questa campagna elettorale avverrà proprio domenica, da piazza Borea d’Olmo, alle 10”.