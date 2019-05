Un fine settimana all'insegna dello sport, dei prodotti del territorio e della cultura

Un weekend tra gusto, territorio e cultura è quello che offre la città di Taggia con l’evento ‘MediTaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea’: due giorni (sabato e domenica) di esposizione e vendita prodotti tipici del territorio lungo il centro storico pedonale di Taggia (con fulcro tra piazza Cavour e Via Soleri). In programma anche showcooking, con madrina d'eccezione Benedetta Parodi, degustazioni, laboratori, mostre ‘en plein air’, momenti convegnistici e di intrattenimento e la domenica mattina passeggiata nel centro storico di Taggia. Saranno presenti anche i Comuni di Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Triora (il programma)

Con un grande spettacolo pirotecnico martedì 14 maggio si concluderanno i festeggiamenti del Santo Patrono di Bordighera, Sant’Ampelio. Intanto sabato e domenica continuano gli eventi organizzati per questa ricorrenza.

Sabato 11 maggio, all’ex Anglicana dalle 21.30 fino a mezzanotte e mezza e domenica 12, dalle 16.30 fino a mezzanotte e mezza è in programma ‘A Tutto Tango’, settima edizione di tango argentino con la partecipazione dei pluricampioni mondiali Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda. Domenica 12 ritorna la ormai tradizionalissima ‘Marcia delle Palme’ di Bordighera organizzata da ‘U Risveiu Burdigotu’, in collaborazione con la Cri di Bordighera (Raduno sulla Spianata del Capo alle 7.30, partenza 9.30. Iscrizione 10 euro). Mentre sul lungomare Argentina, presso il Chiosco della Musica dalle 15.30, si terrà la Festa della Mamma. Un pomeriggio per imparare a viaggiare in famiglia con piccole sfide, giochi e laboratori. Con la presenza speciale di Milena Marchioni (la mamma blogger numero uno in Italia) i genitori potranno scoprire trucchi e segreti, ma anche partecipare a divertenti workshops per ottenere l’attestato di Mamma Academy.

Un altro interessante evento di due giorni dal titolo ‘La Donna rifiorisce ancora’ è quello che si terrà sabato e domenica: il Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas Richards, conosciuto in tutto il mondo non solo teatrale, arriva a Ventimiglia grazie alla LlLT e all’Associazione Controtempo con un Seminario libero di canto (oratorio di San Francesco, sabato 11) e un Incontro Cantato (Forte dell’Annunziata, domenica 12 – per info e prenotazioni 333.97.45.793, con intero ricavato a favore del Servizio LILT ‘La Rinascita’). A guidare i due eventi è Mario Biagini, direttore associato del Workcenter e creatore di Open Program (i dettagli a questo link)

Musica & Spettacoli

Questa sera (sabato, ore 21) Enrico Brignano torna dopo due anni nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. L’artista, che sa divertire con sottile ironia e con l’originalità dei suoi testi, presenterà al pubblico una galleria di personaggi, di pregi e difetti di questa Italia, dalle mille sfaccettature.

Dal Lazio con la parlata romanesca di Brignano alla Liguria con lo spettacolo di teatro dialettale messo in scena dalla Compagnia du Teatru Ventemigliusu dal titolo ‘U Scangiamentu d’a Scià Bregögliu’. La rappresentazione, che rientra nella rassegna di teatro amatoriale ‘Che Spettacolo di Provincia’ dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, si terrà nella Sala Polivalente del Comune di Vallecrosia in Via Cristoforo Colombo. L’ingresso è gratuito ad offerta libera(più info)



Spostandoci a San Lorenzo al Mare, sabato alle 21, nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, questa sera va in scena lo spettacolo teatrale ‘Cantico dei Cantici’ con Roberto Latini (info). Sempre al Teatro dell’Albero domenica dalle ore 18.00, in occasione della festa della mamma appuntamento con lo spettacolo concerto ‘Madre Tango’, a cura dell’ensamble ‘Dettalles de Tango’ e con i ballerini Juan Cantone, argentino di Buenos Aires, e Laura Marelli, ballerina dell’associazione ‘Tango Zero’ (più info).

Al Teatro Salvini di Pieve di Teco, sabato sera alle ore 20.45, si terra un reading teatral-musicale dal titolo ‘John Lennon, punto e... a capo' di Matteo Treccani da un’idea di Giò Veneziani. Lo spettacolo, il cui debutto fu nel dicembre 2015, vede la straordinaria partecipazione di Sergio Isonni, nei panni del narratore, e di Salvatore Rinaldi a cui è affidato il compito di portare in scena la musica di Lennon, suonando e cantando dal vivo (info).

Gli spettacoli esclusivamente musicali si terranno a Sanremo, Imperia, Diano Marina, e Ventimiglia.

A Palazzo Roverizio di Sanremo alle ore 16.30 di sabato, Federica Ottazzi e Cristina Lelio accompagneranno i partecipanti in una passeggiata musicale dal titolo ‘Concerto per voce e chitarra’. L’Evento, a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti), è ad ingresso libero.

Alle 21.15, nella Chiesa di Cristo Re ad Imperia, sabato si terrà il primo concerto del 2019 della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. In programma brani di Mozart, Brahms, Massenet, Beethoven, Fauré, Mussorgsky, Mancini, Joplin, Morricone e Piazzolla. L’ingresso è libero.

‘Primavera Musicale Dianese’, è il titolo della rassegna organizzata dall'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, che sabato alle 21 nella Sala Consiliare del Comune, organizza un concerto del Quartetto Pianistico Italiano, due pianoforti a otto mani. Musiche di B. Smetana, A. Glazunov, R. Wagner, V. Bellini. Sala Consiliare del Comune. Anche qui l’ingresso è libero.

Una rappresentazione di fine anno è invece in programma domenica (ore 16) nella Sala Polivalente della Chiesa San Francesco in Ventimiglia alta. Si tratta di un concerto della Classe di Canto Corale di Musica Antiqua di Dario Amoroso accompagnata da Andrea Verrando, Primo Florio e Angelo Bigazzi.



Sport



Nelle acque prospicienti Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare è in programma fino al 14 maggio il Campionato Europeo della classe olimpica 470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Sono 111 gli equipaggi partecipanti, suddivisi in due flotte (blu e giallo) per gli uomini e una sola flotta per le donne (sito web)

Un altro evento sportivo internazionale si terrà sabato ad Imperia con la 33esima edizione de ‘Il Pallino d'Oro – Memorial Tommasino Arbustini’ organizzata dall'ASD Circolo San Giacomo. Si tratta di una gara di Petanque con partecipanti provenienti da ogni parte di Italia, Europa e del mondo. L’appuntamento è per le ore 9 ai Campi del Bocciodromo Comunale (più info)

Per gli appassionati di podismo non c’è di meglio che partecipare domenica alla ‘AVA trail 2019 - La Via delle Streghe’. Si tratta di una corsa a piedi (una di 25 Km e una passeggiata) in ambiente naturale, che percorre i sentieri dell’Alta Valle Argentina, con partenza ed arrivo a Molini di Triora (i dettagli a questo link)

Passeggiate & Escursioni



Iniziamo da Imperia dove sabato alle ore 16, si terrà una passeggiata nel centro storico del Parasio con partenza dalla Basilica di San Maurizio. Prima di iniziare la camminata i partecipanti potranno ascolteranno le note dell'organo del Duomo impreziosite dalle spiegazioni del Maestro Giorgio Revelli. Prenotazione al numero 331 6992009

Sabato a Diano Marina, con partenza alle 10 dal Palazzo del Parco (Corso Garibaldi 60), il personale del Museo Civico condurrà i partecipanti ad una visita guidata al patrimonio archeologico della città: Palazzo del Parco, Municipio, Area Prato Fiorito, Area Archeologica di San Siro (2 euro)

Domenica è la volta delle passeggiate un po’ più impegnative. Iniziamo da Camporosso con un’escursione alla scoperta del Parco Naturale delle Alpi Liguri nell’Anello Gola di Gouta fino al Passo del Corvo con la guida di Ponente Experience Antonella Piccone (10 euro). Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il parcheggio in località Bigauda, prima del Vivaio Noaro (info 391 1042608)

A Pontedassio, appuntamento con la 2a Passeggiata tra i borghi di Villa Viani, Villa Guardia e Bestagno alla scoperta delle antiche mulattiere e tesori dimenticati. Il ritrovo è alle ore 9 nella piazzetta della Chiesa Santa Margherita, partecipazione gratuita, info 334 7980872.

Mentre a Rezzo si partirà alla volta dell’ombroso bosco di Rezzo. Si tratta di un’escursione nel Parco Naturale delle Alpi Liguri con le guide ambientali di Ponente Experience (10 euro). Due i luoghi di ritrovo: alle 10 a Passo Teglia oppure alle ore 9 ad Imperia (info 338 7718703)

Conferenze & presentazione libri



Sabato a Sanremo, presso la Sala Convegni del Floriseum a Villa Ormond, alle ore 16, si terrà ‘I Fiori nei Giardini di Vita Sackville-West’, conferenza a cura di Francesca Mazzino. A far da contorno all’evento l’esposizione floreale ‘Le rose di Maggio’ al Museo del Fiore.

A Ventimiglia invece, presso il Circolo dei Sardi ‘Grazia Deledda’ di via Roma 63, il professor Enzo Barnabà presenterà il suo libro ‘Il passo della morte’.

Sempre sabato nelle sale del Palazzo Doria di Borgomaro, sarà presentato il libro ‘Maddalena e il mondo oltre gli ulivi’ dell’autrice Laura Marvaldi con considerazioni a cura della professoressa Camilla Berio.

Un interessante incontro è quello previsto per le ore 17 nell’Oratorio di Santa Caterina a Cervo. John Cottingham, professore emerito di Filosofia della Religione all’Università di Londra, presenterà ‘Perchè credere?’. La prof.ssa Lucinda Buja introdurrà l’autore mentre il prof. Giorgio Durante fungerà da interprete. L’evento rientra nella rassegna ‘Cervo in blu…d’inchiostro’.





Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.