Elezioni ad Ospedaletti: intervista a Paolo Blancardi ed i suoi candidati su cantieri, la bandiera verde ed i risultati conseguiti sulle tematiche ambientali (Video)

Abbiamo intervistato Paolo Blancardi, sindaco uscente, in corsa per il secondo mandato in questa tornata elettorale per Ospedaletti. Lui è il rappresentante della lista ‘Ospedaletti per tutti’.

Nell’ultimo periodo nella cittadina costiera sono partiti numerosi lavori, così abbiamo chiesto al sindaco uscente se sia trattata di una mossa da campagna elettorale o se invece ci sia dell’altro. Ecco che cosa ci ha risposto: “Per la prima volta il governo ha sbloccato i fondi di bilancio. Noi avevamo dei progetti nel cassetto ed abbiamo deciso di appaltare il più possibile anche perché abbiamo fatto un recupero tra sanatorie e tasse comunali non pagate che ci hanno portato ad un bel gruzzoletto che ci ha permesso di finanziare diverse opere che sono in parte terminate, in parte in corso d’opera ed in parte, progettate, appaltate e che andranno ad essere effettuate nei primi 100 giorni dall’elezione".



"E’ fuori discussione che visto che si parla a livello nazionale di un pil che è aumentato bisogna fare un ragionamento: l’80 è dovuto a tutte le opere pubbliche che i comuni fanno e non sono tutti comuni sotto elezioni. - puntualizza il candidato sindaco di "Ospedaletti per tutti" - E’ dovuto al fatto che hanno sbloccato questi soldi. Quindi, è vero, sotto elezioni, possono fare questo effetto ma a noi fa solo che piacere perchè abbiamo la consapevolezza che si debba amministrare fino all’ultimo giorno in cui si è incarica. Ben venga per i cittadini di Ospedaletti e per quelli che competono contro di noi se ne facciano una ragione queste opere dovevano essere fatte e si devono fare”.



Questo incontro al point di Blancardi ha permesso di approfondire anche altre tematiche come quelle legate all’ambiente ed al decoro urbano. Ne abbiamo parlato con Rosita Aiello, avvocato, consulente legale internazionale ma come le piace sottolineare anche una madre: “In quanto mamma di un bimbo di sei anni che frequenta la prima elementare sono stata invitata alla consegna della certificazione della bandiera verde ottenuta dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria E. De Amicis, di Ospedaletti, facenti parte dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente. La bandiera verde rappresenta un grandissimo traguardo per queste scuole e per il comune di Ospedaletti, perchè ha intrapreso questo programma di ecosostenibilità promosso dalla FEE Italia, che è questa fondazione che comprende anche l’organizzazione per conseguire la bandiera blu, predisposta per seguire il progetto Eco-Schools e per seguire delle economie improntate sulla ecosostenibilità e sull’ambiente".



"Infatti, anche il nostro Ufficio Ambiente sta seguendo questo discorso avendo già installato due tavoli da picnic ed una panchina interamente costruiti con materiali ecosostenibili. Sono stata invitata e sarò presente con le autorità del comune di Ospedaletti alla consegna della bandiera verde. Ne andiamo molto orgogliosi. - conferma Rosita Aiello - Questo non è il punto di partenza, in quanto il progetto nasce nel 2017/2018 ma è soltanto il proseguimento di questa politica all’insegna dell’ecosostenibilità del comune di Ospedaletti”.

Quando si parla di ambiente inevitabilmente c’è anche chi lamenta situazioni di degrado e per quanto si possa essere attenti anche in una cittadina di ridotte dimensioni può capitare che si possano verificare episodi di questo tipo. Come viene vista Ospedaletti da chi arriva da realtà ben più grandi? Ecco che cosa ci ha raccontato un altro candidato di “Ospedaletti per tutti”, Cesare Rambaldi. Lui è un geometra ed ex responsabile tecnico di Torino, oggi in pensione. “Provenendo da Torino non ho visto tanto degrado, a parte qualche cordolo spaccato o marciapiedi deformato dalle radici. Tutto questo è abbastanza normale in una città come Ospedaletti. Non l’ho trovata degradata. Non è tanto per un sottopasso in disuso, era già così. - spiega il candidato riferendosi ad alcune polemiche emerse nei giorni scorsi sui social network - Se poi ci si riferisce all’area portuale è tutto in costruzione ed altre zone che non sono di proprietà comunale. Sono stati fatti dei filmati in aree private che lasciano il tempo che trovano. Sono cose aleatorie, probabilmente fatti per screditare questa amministrazione che assolutamente non ha agito male. Da quando sono venuto qua ad Ospedaletti ho sempre trovato tutto a posto”.



La tematica ambientale su Ospedaletti è molto sentita dai candidati della lista che sostiene Paolo Blancardi. Infatti, il gruppo ha scelto di aderire sabato 18 maggio, alla pulizia delle spiagge libere, un evento che vede coinvolto questo Comune insieme a molte altre realtà della riviera dei fiori. Dalla candidata Aiello è arrivato un invito alla cittadinanza: “E' una grandissima iniziativa. Sabato 18 maggio, dalle 9.30, si terrà la pulizia delle spiagge. Io ci sarò insieme a tutti gli altri della nostra squadra e soprattutto ci saranno le persone che tengono ad avere un’Ospedaletti più pulita. Vi invito ad aderire a questa iniziativa per tenere le nostre spiagge pulite”.