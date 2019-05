Vallebona: domenica la Festa di Primavera organizzata dall'Associazione Pedagogica Steineriana

Le feste stagionali sono momenti molto importanti per la vita delle scuole Waldorf, solitamente attesi con fervore da bambini ed adulti: un'occasione di socialità interna per celebrare l'avvicendarsi delle stagioni e i mutamenti che la natura porta con sé, ma anche un opportunità di apertura all'esterno, per far conoscere la scuola e perché no, per creare piccole possibilità di raccolta fondi.

Dichiarano gli organizzatori: “Ancora una bella e interessante iniziativa, quindi, organizzata dalla sempre più attiva Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona dove un numero sempre più crescente di genitori si ritrovano ogni giorno per approfondire la materia dell'antroposofia in tutte le sue espressioni. Dallo studio della Pedagogia Steineriana è nata così l'idea di realizzare innanzitutto "un giardino per l'infanzia" per bambini in età prescolare con sempre più iscritti e dallo scorso anno anche una scuola parentale, primo fondamentale tassello di una auspicata vera e propria scuola. Ma il forte desiderio di divulgare il pensiero di Rudolf Steiner, viene coltivato anche con tutta una serie di ulteriori iniziative, quali conferenze e incontri di pedagogia, gruppi di studio di Antroposofia, seminari di biografia, alternandoli con feste di condivisione distribuite in tutto il corso dell'anno, oltre all'organizzazione e promozione di corsi di euritmia e arte della parola, musica, pittura e modellaggio, laboratori artistici-manuali per adulti e bambini, senza dimenticare un'attenzione particolare al cibo e all'aspetto nutrizionale attraverso l'agricoltura biodinamica oltre che all'erboristeria. Molto diffuse e apprezzate soprattutto nel nord Italia e dell’Europa, le scuole steineriane nel mondo sono attualmente circa un migliaio, oltre a 1500 asili e ad innumerevoli corsi di formazione per insegnanti, diffusi in tutti i continenti e nei più diversi contesti socio-culturali. Quello Waldorf in particolare è il movimento laico di scuole indipendenti maggiormente diffuso nel mondo e quella Pedagogica Steineriana è una libera associazione di genitori ed insegnanti che opera, senza fini di lucro, in ambito culturale, artistico e pedagogico, anche nel nostro territorio ormai da quasi vent’anni. Caratteristica del mondo steineriano è che tutto il progetto è vissuto dai bambini senza alcuna costrizione intellettuale e, per lasciare spazio allo sviluppo della fantasia e della loro iniziativa, con l’ausilio e il possibile utilizzo di giocattoli, prevalentemente senza forma definita e costituiti di materiali naturali, sia in aula che in giardino: bambole di stoffa, pezzi di legno, sabbia, conchiglie e pigne per creare ed inventare magici paesaggi. Le attività in asilo vengono ripetute secondo un ritmo giornaliero ben preciso, legato alle stagioni e alle festività e dalla ripetizione scaturiscono nel bambino senso di sicurezza, fiducia e protezione. Un occhio di riguardo ovviamente anche per l’alimentazione: i pasti, infatti, preparati con cura nell’asilo stesso, sono tutti a base di prodotti biologici e naturali”.