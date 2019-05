Taggia: Meditaggiasca, si parte stasera con la cena di beneficenza e la consegna della borsa di studio Capponi. Sabato l'inaugurazione

Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea è pronta a partire. Il primo appuntamento sarà stasera al Convento dei Domenicani, con la tradizionale cena di beneficenza nel chiostro a partire dalle 20.30.



Una serata con un menù di alto livello grazie agli chef Livio Revello e Bruno Guasco, presidente e vicepresidente della Federazione Italiana Cuochi, rappresentanti dell'Istituto Alberghiero di Taggia e personalità pluripremiate nel panorama culinario. Con loro non mancheranno anche alcuni allievi dell'istituto eccellenza di questo territorio, con sede sul lungomare di Arma di Taggia. Il ricavato della serata sarà devoluto alle Confraternite del Gonfalone e della Santissima Trinità



Inoltre, quest'anno, durante la serata sarà consegnata la borsa di studio in memoria del prof. Filippo Capponi, a 20 anni dalla sua scomparsa. Si tratta di una tradizionale iniziativa curata dalla professoressa Mariangela Cairo, qui, in doppia veste, come insegnante del Liceo Classico G.D. Cassini di Sanremo e come rappresentante del Centro Culturale Tabiese.



“Qualche anno fa, è nata l'idea di questo premio – racconta la professoressa Cairo – ormai giunto alla sesta edizione, per onorare la memoria del prof. Filippo Capponi. Lui era un uomo di straordinaria levatura culturale, latinista di fama europea e docente universitario di letteratura latina, nativo di Taggia e scomparso nel 1999. La borsa di studio consisterà in un generoso contributo in denaro e verrà destinata ad uno studente del quinto anno del Liceo Cassini che si sia distinto per profitto e che sia risultato meritevole di aiuto. Inoltre nel corso della serata la famiglia Capponi consegnerà una targa ad uno studente del quinto anno, dell'indirizzo scientifico del Liceo, distintosi per gli ottimi risultati conseguiti in 'latino'. Infine, il Centro Culturale Tabiese, con un premio speciale, ringrazierà una studentessa, sempre del liceo Cassini, per l'impegno profuso sia negli studi che nella preparazione e nella divulgazione delle attività dell'associazione”.

IL PROGRAMMA DI SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO

L'inaugurazione ufficiale di Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea si terrà domani, sabato 11 maggio, alle 14.30 in piazza Cavour a Taggia, alla presenza delle autorità, degli organizzatori e di Benedetta Parodi, volto noto della televisione e madrina di questo evento.



Prima ancora del taglio del nastro, al mattino, si terrà un evento collaterale. Alle 9.30 a Villa Boselli, ad Arma di Taggia, si svolgerà il convegno “2019 Anno del turismo lento: l'enogastronomia volano del turismo sostenibile”. Un appuntamento ad ingresso libero dove interverranno: Alberto Gimelli, agronomo direttore del Teatro Naturale; il prof. Angelo Lumelli, consulente dell'Oleoteca Regionale della Liguria; il dr. Luciano Beranger, presidente dell'associazione l'Oro di Taggia; il dr. Antonio Balenzano, direttore dell'associazione nazionale “Città dell'Olio”.



Inoltre, a Taggia, dalle 10 (e fino alle 19), in via Soleri, aprirà lo spazio espositivo dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio della Valle Argentina, della valle Armea e dei Comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio. Stand che saranno presenti con i medesimi orari anche domenica, 12 maggio, con gli stessi orari.



Il clou della manifestazione prenderà il via nel pomeriggio di sabato, subito dopo l'inaugurazione. Infatti si terranno gli show cooking a cura di Eventi e Momenti di Matteo Calabrese, con AMIRA (l'Associazione Maitre Italiani Ristoranti Alberghi), la Federazione Italiana Cuochi e l'Istituto Alberghiero E.Ruffini. Cucina flamblè e degustazione dei piatti saranno al centro di questi momenti culinari. Il tutto accompagnato dall'abbinamento con i vini forniti dall'associazione Moscatello di Taggia. Questo momento sarà condotto dallo showman locale Gianni Rossi.



Per la giornata di domenica invece spazio agli eventi collaterali. A partire dalle 9.30, da piazza Cavour, avrà luogo la 'Camminata nordica tra i carruggi di Taggia', organizzata da ANWI Pontente Ligure. Alle 10, in piazza Cavour, si terrà un incontro a cura del Comune di Triora, 'Parlando di Gastronomia per il Parco Naturale delle Alpi Liguri'. Alle 11, presso l'ex Germinal, in via Gastaldi, incontro a cura dell'associazione Produttori Moscatello di Taggia. Alle 15.30, in piazza Cavour, esibizione canora a cura della Compagnia del Sacco di Ceriana ed a seguire, alle 16.30, 'Sua maestà la Taggiasca a confronto', un approccio all'assaggio delle olive da tavola con Iginio Galone dell'associazione ligure Olivicoltori. Chiuderà la giornata, alle 18, il corso curato da Marcello Scoccia, dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, intitolato “La qualità e la tipicità dell'olio extravergine d'oliva, ingrediente essenziale della dieta mediterranea”.



Meditaggiasca sarà anche arte. Infatti, a fare da cornice alla due giorni dedicata al gusto, ci saranno numerosi dipinto che verranno esposti nel centro storico. Si tratta di opere realizzate in loco dagli artisti russi arrivati a Taggia per la seconda edizione dell'iniziativa culturale organizzata dall'associazione Liguria-Russia.