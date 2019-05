Lunedì e mercoledì il tour di 'Orientamenti' farà tappa ad Imperia e Ventimiglia, un'occasione per gli studenti

Il tour di Orientamenti, a sei mesi dalla 24° edizione del Salone della Scuola, della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro in programma dal 12 al 14 novembre al Porto Antico di Genova, prosegue con due importanti tappe a Imperia e Ventimiglia rispettivamente lunedì e mercoledì prossimi.



"Al centro dell’attenzione, c’è la famiglia con un servizio dedicato in particolar modo ai genitori in ragione del loro fondamentale ruolo di supporto alla scelta del futuro scolastico dei propri figli. - spiegano i promotori dell'iniziativa - All’interno di #Progettiamocilfuturo, percorso di orientamento realizzato da Regione Liguria in collaborazione in primis con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli specialisti di Aliseo (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento) organizzano seminari gratuiti dedicati ai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado, in particolare di coloro che frequentano la classe seconda, con l’obiettivo di evidenziare alcuni importanti aspetti: le caratteristiche di una buona scelta, i possibili percorsi di studio e formazione, i fattori da tenere in considerazione nella scelta insieme alle motivazioni “nascoste” che possono influenzare il ragazzo".



A Imperia il seminario dedicato ai genitori si svolgerà lunedì dalle 17 alle 18:30 presso l’Aula Magna del Polo Universitario Imperiese. Appuntamento mercoledì dalle 18 alle 19:30 a Ventimiglia nei locali della Parrocchia di Sant’Agostino. "E’ possibile avere maggiori informazioni e prenotarsi collegandosi all’indirizzo www.progettiamocilfuturo.it/famiglie oppure richiedere ulteriori delucidazioni al servizio Orientamenti di Aliseo scrivendo a genitori@progettiamocilfuturo.it o telefonando allo 010.2491345" - ricordano.



"A Imperia, contestualmente all’evento dedicato ai genitori, i loro figli avranno la possibilità di entrare a contatto con laboratori di orientamento ideati e realizzati dallo staff Aliseo per consentire loro di iniziare a conoscere se stessi, il mercato del lavoro, la società e le opportunità formative allo scopo di guidarli verso scelte più consapevoli. - aggiungono - Sia a Imperia sia a Ventimiglia, in mattinata, ci saranno anche workshop realizzati da Aliseo in alcune scuole. I percorsi saranno differenziati. Per gli studenti di seconda media focus sulle proprie abilità e attitudini, con presentazione dell’offerta formativa superiore, una riflessione sugli elementi da tenere in considerazione nella scelta del percorso di studi e sulle informazioni utili da raccogliere sulle scuole a cui si è interessati".



"Attenzione anche alla conoscenza di alcuni trend del mondo del lavoro. Per gli studenti della quinta primaria, invece, analisi dei propri punti di forza e dei possibili spunti di miglioramento, con anche una riflessione sul collegamento tra materie e professioni" - chiosano.