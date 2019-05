Elezioni Sanremo: sondaggio dell’agenzia ‘Twig’ per il gruppo Biancheri, ecco i dati a meno di un mese dal voto

Nella volata della campagna elettorale per le amministrative del 26 maggio irrompe un nuovo sondaggio. Lo studio è stato effettuato dall’agenzia bergamasca ‘Twig’ per conto del gruppo Biancheri e le telefonate risalgono a circa una decina di giorni fa (prima che fosse ufficializzata la candidatura di Carlo Carpi, quindi assente nelle statistiche).

In par condicio è molto importante per ogni organo di informazione uniformarsi in modo preciso alla normativa vigente. Ecco perchè si sottolinea a beneficio di tutti i lettori come il sondaggio sia commissionato da una parte presente nella competizione elettorale (Alberto Biancheri) e come la nostra testata si astenga da ogni commento ma riporti in modo asettico i dati ricevuti. Ogni candidato che ha piacere di intervenire in merito a quanto pubblicato avrà lo spazio necessario per esprimere le proprie opinioni ed ogni sondaggio commissionato in modo diretto da un candidato o gruppo elettorale troverà spazio su Sanremonews.it nei tempi e nei modi previsti dalla leggere in par condicio.

La prima domanda posta è: “Le leggerò ora i nomi di alcuni candidati a sindaco. Per ciascuno mi dica se lo conosce, anche solo per averlo sentito nominare”. Alberto Biancheri ha ottenuto il 97,8% di risposte positive, Sergio Tommasini 83,5%, Paola Arrigoni 52,1%, Alessandro Condò 48,0%, Alberto Pezzini 38,3%, Giorgio Tubere 26,6%.

La seconda riguarda il gradimento per i candidati: “Quanto li gradirebbe come futuro sindaco di Sanremo? Mi risponda con un voto da 1 (non lo gradirei per niente) a 10 (lo gradirei moltissimo)”. Questi i risultati: Alberto Biancheri 66,6% gradito, 7,9% non sa, 25,5% non gradito; Sergio Tommasini 35,7% gradito, 27,9% non sa, 36,4% non gradito; Paola Arrigoni 21,7% gradito, 53,4% non sa, 24,9% non gradito; Alessandro Condò 16,3% gradito, 58,6% non sa, 25,1% non gradito; Giorgio Tubere 12,6% gradito, 76,8% non sa, 10,6% non gradito; Alberto Pezzini 11,4% gradito, 65,1% non sa, 23,5% non gradito.

Si passa poi alle intenzioni di voto al primo turno. Alberto Biancheri viene indicato in testa con il 47,3%, seguito da Sergio Tommasini con 38,0%, Paola Arrigoni 8,0%, Giorgio Tubere 4,2% e “altro” 2,5%.

Al ballottaggio il sondaggio indica: Alberto Biancheri 66,0%, Sergio Tommasini 34,0%.

Il sondaggio è stato effettuato circa una decina di giorni fa su residenti a Sanremo di 18 anni e oltre, di entrambi i sessi, appartenenti a qualsiasi condizione sociale. “È stato selezionato un campione stratificato e casuale, rappresentativo dell’universo di riferimento di 507 casi - si legge nella relazione di ‘Twig’ - l’errore statistico associato alle stime è compreso tra il +/- 0,9% e +/- 4,4%”.

Il sondaggio secondo la normativa vigente sarà depositato presso i preposti siti del dello Stato Italiano. La rilevazione delle informazioni è stata effettuata mediante interviste telefoniche assistite da computer (CATI = Computer Assisted Telephone Interview).