Campagna elettorale sempre più calda a Sanremo: Biancheri sul sondaggio “Noi lo abbiamo pubblicato gli altri no, ci sarà un perché!”

"I sondaggi possono piacere o non piacere, è normale in periodo di campagna elettorale. Ma rimane il fatto che noi abbiamo commissionato un sondaggio e per massima trasparenza l'abbiamo anche pubblicato. Altri invece, pur avendone commissionati diversi per loro stessa ammissione, non li hanno mai resi pubblici. E ci sarà un perché”.

Interviene in questo modo il Sindaco Alberto Biancheri, candidato alle prossime elezioni Amministrative, in risposta all’intervento di questa mattina di Sergio Tommasini ed altri esponenti del centrodestra, dopo la pubblicazione del sondaggio di Twig, relativo alle consultazioni del 26 maggio. “Posso capire la loro paura e la tensione del momento – prosegue Biancheri - ma se all'aspirante sindaco Tommasini e ai suoi amici dei partiti politici non piacciono i risultati del nostro sondaggio, anziché contestare con la solita poca eleganza il sondaggio di Twig (agenzia di rilevazioni seria e di indiscutibile professionalità) pubblichino i risultati dei loro sondaggi, se hanno risultati diversi. Noi a differenza loro non li contesteremo, ma ci limiteremmo a prenderne atto”.

“Il sondaggio di Twig – va avanti Biancheri - che contrariamente a quanto asserito da Tommasini è stato effettuato anche su telefoni mobili con rilevazione CAMI, come peraltro tutti potranno appurare dal momento che, come da prassi, è già stato inviato agli uffici del Ministero per la pubblicazione sull’apposito sito, presenta dei dati che non fanno altro che confermare il sentimento che respiro per strada, con un grande affetto e una forte energia che mi viene manifestata ogni giorno, e una notevole partecipazione a tutti gli incontri che vengono organizzati sul territorio, dai più piccoli nei quartieri e nelle frazioni, alla mobilitazione senza precedenti registrata pochi giorni fa all'Ariston. La percezione in città è molto evidente, e questo è l'aspetto più importante, anche perché ritengo che la città abbia ben chiaro chi si è guadagnato sul campo e col lavoro la propria credibilità”.

"Quanto agli insulti e alle denigrazioni, a Tommasini - termina Biancheri - chiedo di svestire i panni della vittima che poco gli si addicono e di lasciar perdere l’argomento, dopo che per sei mesi sono stato bersaglio di pesanti denigrazioni anche sul piano personale, anche da parte di persone a lui molto vicine. Ai miei candidati e ai miei sostenitori, invece, chiedo di dare il massimo impegno in questi ultimi giorni di campagna elettorale, per cercare di spiegare fino all'ultimo giorno a disposizione i nostri progetti di città, in particolare con chi ancora si ritiene indeciso”.