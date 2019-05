Elezioni Amministrative Sanremo: accuse di scorrettezza ad una candidata, dura replica di Alberto Pezzini (Video)

Si infiamma la campagna elettorale a Sanremo. Questa volta è il candidato a Sindaco Alberto Pezzini ad intervenire, a seguito di un fatto da lui raccontato e che è avvenuto ieri pomeriggio, al termine del dibattito alla Federazione Operaia di via Corradi.

Pezzini, infatti, lamenta le accuse di scorrettezza nel porre una domanda, da parte di alcuni esponenti delle liste che sostengono Alberto Biancheri. Secondo Pezzini, infatti “La mia candidata, l’avvocato Agata Armanetti, aveva solo chiesto se all’interno del Comune c’era la possibilità di realizzare una rete di partecipazione tra l’Istituzione e le associazioni. Oltre al fatto che il Sindaco Biancheri ha risposto dicendo che la domanda era tardiva, giunta nel finale del dibattito, sono poi venuto a sapere che la Armanetti (che cura lo sportello antiviolenza dal 2007) è stata accusata di essere scorretta”.

Pezzini non le manda a dire in un video pubblicato sul suo profilo pubblico di Facebook: “Io sono andato all’incontro alla Federazione Operaia – ha detto – pur essendo esponente di destra, ma non ho visto persone che impedissero agli astanti di porre delle domande. Secondo me, quando si pongono, le domande non sono mai scorrette, da una fazione o da un’altra. Siccome non ho gradito questa scorrettezza, accendo le polveri. Intanto non ho gradito che le associazioni fossero solo tre, perché vorrei vederle tutte per essere rappresentative. In più, quando si accusa una mia candidata di scorrettezza, vorrei ricordare al Sindaco Biancheri che non ha avuto la gentilezza di rispondere, che l’accusa deve guardarsela in casa”.

Pezzini si rivolge anche agli altri candidati: “D’ora in avanti, qualora dovessi partecipare ad altri dibattiti, segnalo che insorgerò ogni volta in cui il Sindaco risponderà facendo cenni ai 5 anni della sua Amministrazione. Questo perché noi ai confronti parliamo del futuro e non del passato, perché non avendo partecipato ad una legislatura siamo destinati a promettere quello che faremo. Se vogliamo giocare con il fair play – termina - sono il primo a farlo ma se ci prendiamo a pesci in faccia sono pronto anche a quello. Chiedo al Sindaco di non lanciare accuse di scorrettezza e soprattutto di parlare del futuro e non del passato”.