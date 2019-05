Elezioni a Sanremo: intervista ad Andrea Artioli, candidato al consiglio comunale con la Lega "La città prima di tutto" (Video)

A poche settimane dal voto a Sanremo, il candidato al consiglio comunale in lista per la Lega, Andrea Artioli, illustra il progetto per il rilancio della città nell'ambito dalla coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Sergio Tommasini.

L’ex consigliere e assessore provinciale, ha scelto di scendere in campo con la Lega. Quali sono le ragioni della sua candidatura?.

“Ho aderito ad un invito che mi ha rivolto il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana con il quale abbiamo condiviso in passato l’esperienza importante nell’ambito del consiglio provinciale. Abbiamo avuto occasione di confrontarci e condividere insieme il medesimo amore per la nostra terra, la nostra gente e, di conseguenza, ho aderito con entusiasmo al progetto di rinnovamento cittadino che Lega porta avanti sotto la guida di Sergio Tommasini candidato sindaco. In particolare - spiega Artioli - sono candidato con Federica Cozza, ci presentiamo in coppia nella stessa lista e ricordo a proposito che, per la normativa attuale, si può esprimere la doppia preferenza”.

LA VIDEOINTERVISTA:

Il tema al centro dell’attenzione è quello della sicurezza e del decoro urbano, cosa propone la Lega?: "In questi anni c’è stato uno scadimento complessivo della qualità della vita. La città è sporca, mal gestita ed è diventata una città insicura - spiega Artioli nella video intervista - La Lega pone al centro dell’attenzione la sicurezza dei quartieri utilizzando anche la Polizia Municipale come strumento in ausilio a Polizia e Carabinieri. L’obiettivo è avere una città più sicura con un riscontro sull’ordine pubblico e da un altro punto di vista una città più pulita, mediante un sistema di raccolta della spazzatura differenziata che faccia sì che la città non sia così come adesso piena di sacchi e sacchetti abbandonati a volte anche dagli incivili ma anche grazie ad un sistema non adeguato di raccolta”.

Rilancio economico, turistico ma anche amministrativo. Nella video intervista il candidato Artioli spiega gli obiettivi del progetto politico con Tommasini:

“Sanremo deve tornare al centro dell’attenzione anche dal punto di vista istituzionale nell’ambito provinciale - sottolinea Artioli - Sanremo è di fatto la terza città della Liguria e nel periodo estivo raddoppia i suoi residenti. E’ una città importante baricentrica nell’ambito della circoscrizione provinciale, tuttavia, negli ultimi 30 anni, ha visto perdere pezzi importanti della pubblica amministrazione sul territorio, servizi, la presenza di uffici pubblici per l’utenza e la cittadinanza. Occorre ridare centralità alla città di Sanremo”.

Un giudizio su questa campagna elettorale: “La campagna elettorale è sempre un momento fondamentale di incontro tra chi si propone di amministrare la città e la popolazione, quello che spicca dal mio punto di vista è come una larga fascia di popolazione sia stata in questi anni inascoltata - spiega il candidato in lista con la Lega - Sento grande riscontro nei confronti delle politiche della Lega e del centrodestra e vedo un grande riscontro anche per la figura di Sergio Tommasini che ha saputo conquistare nel cuore e nell’intelligenza dei sanremesi la consapevolezza che sarà il sindaco migliore per la città. La sua coalizione, e in particolare la Lega di Salvini, consentirà di aggiungere gli standard di sicurezza, pulizia e decoro che possano rendere Sanremo una città italiana, turistica e dalle caratteristiche anche europee”.