Elezioni Amministrative: 'Ospedaletti per tutti' punta su manifestazioni, efficientamento energetico e sgravi fiscali (Foto e Video)

Il candidato a Sindaco di ‘Ospedaletti per tutti’, Paolo Blancardi, punta sulle manifestazioni e non disdegna un rimbrotto nei confronti di chi sostiene che non ne vengano proposte di qualità e di richiamo nazionale ed internazionale.

“Anche nel 2019, come negli anni precedenti – sottolinea Blancardi - abbiamo proposto davvero tante manifestazioni. Visto che qualcun altro fa un po’ di polemica con la prospettiva di manifestazioni internazionali, voglio ricordare che abbiamo partecipato all’Expo 2015, abbiamo raggiunto 3 volte il podio su 5 partecipazioni ai carri fiori di Sanremo ed abbiamo preso il premio della ‘Comunità del Benessere’. Non dimentichiamo il ‘Festival del Jazz’ che è considerato come uno dei più belli in Italia e la rievocazione del circuito delle moto, che va a livello internazionale. Manifestazioni quindi di grande qualità”.

Grande attenzione da parte dell’attuale Amministrazione che si ripropone ai cittadini alle prossime consultazioni elettorali per l’efficientamento energetico: “Negli ultimi 5 anni abbiamo cercato di lavorare molto sul ‘porta a porta’ – ci ha detto Neelma Canova - ma abbiamo anche reperito diversi finanziamenti per l’efficientamento energetico, iniziando il primo progetto delle scuole. Oggi abbiamo l’istruttoria alla Filse, per un finanziamento da 900mila euro. Per i prossimi 5 anni vogliamo arrivare ad una Ospedaletti ‘smart’, ovvero una città intelligente per i servizi ai cittadini e per l’efficientamento ambientale e turistico”.

Ospedaletti si distingue per essere tra i comuni della zona, ad aver applicato l’aliquota Imu più bassa di tutti. La conferma arriva dalla candidata Nadia Bruzzo: “L’aliquota del 10,60 per mille, infatti, si applica solo alle case sfitte e poi si va a scendere. Il nostro intento è quello di proseguire in quest’ottica, che è basata sul buon senso ed il rispetto della cittadinanza, ma anche con un occhio attento agli immobili commerciali sfitti. La crisi ha colpito anche noi ed abbiamo un gran numero di immobili sfitti. Proprio per questo abbiamo pensato di concedere sgravi ai proprietari per nuove locazioni commerciali ed ai conduttori ulteriori sgravi fiscali. Altro aspetto importante è quello di voler rientrare nell’elenco dei comuni ad alta densità di popolazione. Questo consentirebbe ai proprietari degli immobili, in caso di affitto, di accedere a sgravi a livello di Irpef o cedolare secca. Quindi un incentivo in più ad affittare locali sfitti”.

Termina nuovamente il Sindaco Blancardi, ponendo l’accento sulle prerogative della sua lista: “Tradizione, futuro e trasparenza. Tre principi a cui siamo legati ed una lista che non ha problematiche di ogni genere ma vive, lavora ed ama Ospedaletti”.