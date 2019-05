"Triora, comune cardioprotetto", Il progetto cresce anche grazie all'adesione dei cacciatori

Continua a svilupparsi il progetto 'Triora, comune cardioprotetto' e così anche la piccola frazione di Goina avrà il suo defibrillatore, grazie a Flavio Gramegna, presidente della sezione comunale della Federazione Italiana della Caccia. L'acquisto di un defibrillatore per la comunità è stato possibile grazie alla volontà del rappresentante dei cacciatori di destinare una parte dei proventi della riserva di Sanson.



Nelle scorse settimane, Gramegna aveva incontrato il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio. Per il 2019, il primo cittadino ha scelto di usare la somma derivante dalle indennità della sua carica, 16mila euro circa, per l'acquisto di queste apparecchiature salvavita e la necessaria formazione di alcuni volontari comunali: persone di riferimento che vivono vicino a dove saranno collocati i defibrillatori, in modo che ci sia sempre qualcuno capace di intervenire prontamente.



L'adesione di Gramegna e quindi dei cacciatori è stata accolta positivamente dall'amministrazione comunale: "E' senza ombra di dubbio un bel gesto quello del nuovo presidente della sezione comunale della F.I.D.C.. Puntiamo a fare di Triora un comune cardioprotetto. E' un servizio necessario ed una priorità che ci siamo posti nel 2019 per la salvaguardia della salute dei nostri concittadini e per i tanti turisti che vengono ogni anno in visita nel nostro borgo. Puntiamo al posizionamento di apparecchiature salvavita non solo nel capoluogo ma anche in tutte le frazioni. Per questo il contributo che arriva anche dalle altre realtà del nostro territorio è ben accetto e gradito". "Questo è un progetto lodevole e senza ombra di dubbio utile per tutti. Per raggiungere Triora serve del tempo e purtroppo, in caso di un'emergenza che renderebbe necessario l'uso del defibrillatore, il tempo è il principale fattore contro cui lottare. In questo modo speriamo di aver offerto una chance in più per salvare la vita a chi un giorno potrebbe averne bisogno".