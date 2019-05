Lo zafferano di Triora cresce e si fa conoscere, Laigueglia "In futuro puntiamo alla DeCo"

Tutto era partito da 35mila bulbi, piantati nel 2016. “Oggi abbiamo una produzione di 120mila bulbi. - ci racconta Daniele Laigueglia a distanza di tre anni dalla prima intervista – Quest'anno purtroppo non c'è stato un grosso raccolto un po' per la troppa pioggia ma anche per i cinghiali che ci hanno creato non poche difficoltà ma la qualità è sempre migliore”.