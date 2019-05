La Provincia di Imperia a Cuneo per lo start del progetto PITer "Pays-Sages", Natta "Una ricaduta importante per il territorio, cuberà 6milioni di euro" (Foto e Video)

C’era anche la Provincia di Imperia a Cuneo per la presentazione del PITer (Progetto Integrato Territoriale) ‘ Pays- Sages"’. Infatti l’ente dei comuni della riviera dei fiori è capofila in una delle iniziative connesse. Un progetto transfrontaliero che contraddistingue e lega territori diversi in un percorso che va dal mare della riviera francese e ligure, attraversa le montagne dell'Alta Valle Tanaro e giunge alle colline dell'Alta Langa montana. Il paesaggio è il "filo conduttore" della strategia del Piano territoriale integrato "Pays- Sages" (paesaggio e paese saggio), presentato questa mattina al centro incontri della Provincia di Cuneo davanti ai partner italiani e francesi.

Il piano è finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea lnterreg Va Italia-Francia Alcotra per 6,7 milioni di euro di finanziamento complessivo. I numeri: 169 Comuni coinvolti, 1.116.776 abitanti e 92.870 imprese. La Provincia di Cuneo è capofila del progetto approvato dal Comitato di Sorveglianza 1'8 novembre scorso.



INTERVISTA A FABIO NATTA





Ne abbiamo parlato con il presidente della Provincia di Imperia, Fabio Natta che ci ha detto: “Ci sarà una ricaduta importante da un punto di vista economico. Il progetto cuba più di 6milioni di euro e all’interno. All’interno vi sono alcuni progetti molto significativi, come Paesi Resilienti, che ci vede ente capofila con grandi interventi sul territorio, sull’entroterra ed in particolare sull’Alta Val Tanaro per quanto riguarda le zone a noi più vicine”.“Si vogliono proporre modelli virtuosi, progetti pilota di gestione del territorio del rischio idrogeologico ed interventi concreti con cifre sostanziose. - sottolinea - Siamo felici di aver potuto ancora una volta lavorare insieme con i partner europei ed in particolare con la provincia di Cuneo a testimonianza che quando si fa gioco di squadra si riescono ad ottenere dei risultati importanti e dei benefici per il territorio ed i cittadini”.

“Oggi è un momento molto importante per il territorio cuneese – ha dichiarato il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna –. Il piano mette insieme queste aree transfrontaliere in un progetto territoriale importante che porterà importanti finanziamenti per la valorizzazione turistica del nostro territorio. Un progetto che dimostra l'importanza dell'Europa e di sentirsi un territorio unico. È un grande risultato per tutti”.

Soddisfatto anche Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo: “Nel 1994 avemmo la grande visione di mettere insieme le aree transfrontaliere per costruire l'Europa di domani. Il progetto 'Le Alpi del mare' oggi si concretizza con la fortuna di avere risorse europee e per dare un futuro concreto a questa terra. Oggi è un giorno di festa per noi”.

I partner italiani e francesi svilupperanno progetti per la valorizzazione dei rispettivi territori elaborando una strategia finalizzata ad innescare dinamiche di sviluppo economico equilibrate e condivise tra sistemi forti (costa) e aree più deboli (entroterra) secondo logiche di sostenibilità. Il Píter "Pays-sages" è finanziato con i fondi del Programma di cooperazione territoriale Europea Interreg 2014-2020 per un totale di 6,7 milioni di euro suddivisi su quattro progetti singoli: 2,2 milioni per "Pays Résilients"; 1,4 milioni per "Pays Ecogetiques", 1,4 milioni per "Pays Capable" e 1,4 milioni per "Pays Aimables". Oltre alla Provincia di Cuneo, partecipano al progetto: Provincia di Imperia, Camere di Commercio di Cuneo e Riviere di Liguria, Ente del Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, Città Metropolitana di Nizza, Camera di Commercio di Nizza Costa Azzurra, Cmar di Nizza e Cari (Communauté d'Agglomération de la Riviera Frangaise).