Sanremo città dello sport, la proposta del candidato sindaco Sergio Tommasini

Ogni martedì, su Sanremo News, Sergio Tommasini, candidato sindaco di Sanremo per il centro destra unito (100percentoSanremo, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) affronta un tema legato al mondo della cultura: dal cinema, alla musica, passando per il teatro e tanto altro ancora.

La pillola di oggi è dedicata a "Sanremo Città dello Sport”. "Le parole del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in merito al settantesimo anniversario della scomparsa del Grande Torino nella tragedia di Superga, rispecchiano l'idea che ho di cultura sportiva. - spiega Tommasini - I nostri giovani “non disperdano mai quei valori di autenticità, di rispetto, di lealtà nella competizione, di passione sincera e popolare, che costituiscono la bellezza dello sport". Il mondo dello sport e la sua mission culturale, rappresenta un luogo idoneo allo sviluppo dell'amicizia, della collaborazione e dell'unità".

"Valori che vogliamo trasmettere anche nella vita politica, la lista 100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco ha al suo interno diversi candidati e candidate che hanno fatto dello sport e dei suoi insegnamenti, uno stile di vita. - prosegue il candidato sindaco - Penso a mio fratello Paolo Tommasini, olimpionico nel 1992 a Barcellona che a bordo di una canoa ha portato in giro per il mondo i valori e il prestigio dello sport italiano. E ancora candidati come Monica Albarelli, Francesco Aloi e Daniele Moraglia, persone che per lo sport a Sanremo ci hanno messo la faccia e vorrebbero portare gli stessi valori anche nella vita amministrativa della nostra città. Una squadra per Sanremo, con me in veste di capitano pronta a prenderla per la mano e trascinarla verso la vittoria. Personalmente mi lega un'amicizia con l'olimpionico Antonio Rossi, attualmente Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi della Regione Lombardia, col quale potremmo aprire un discorso sportivo tra Sanremo e la Lombardia. Oppure con il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti che ha a cuore le tematiche dello sport: la nostra città, grazie anche al suo clima, è una perfetta palestra a cielo aperto, scenario ideale per tantissimi giovani che proprio a Sanremo potrebbero riscoprire e conoscere i valori dello sport, che sono i valori della vita".

"Pertanto la nostra idea di “Sanremo Città dello Sport” va in diverse direzioni - sottolinea Sergio Tommasini - la prima è la valorizzazione e promozione della pista ciclo-pedonale quale filo conduttore dell’unione tra il mare, la città e la montagna. Il supporto alla creazione di strutture e aggregazioni sportive che permettano di qualificare Sanremo come la città dove si può fare sport tutto l’anno e la creazione di una rete di associazioni e rappresentative dello sport per centralizzare la strategia e le azioni concrete a supporto delle attività sportive. E fattore molto importante, quello di organizzare la partecipazione del Comune alle fiere sportive di settore al fine di promuovere il territorio. Inoltre implementare, per ogni attività sportiva, convenzioni puntuali per agevolare l’ingresso da parte dei disabili motori, intellettivi e relazionali al fine di supportarne l’inclusione sociale".

"Infine - conclude - sarebbe opportuno che lo sport sanremese avesse una struttura che permettesse di ubicare l’attività sportiva e mantenere anche quelle relative alla floricoltura (nonché localizzazione delle associazioni storiche di Sanremo per le loro attività sociali ed eventuali eventi di carattere promozionale, scuole di musica, associazione alpini, etc.). Un argomento di studio sarà la creazione di una sorta polisportiva pubblica che riunisca in modo istituzionale e permanente tutte le discipline sportive in modo da gestire in modo manageriale la promozione, lo sviluppo ed il marketing territoriale. Lo sport è cultura ed integrazione sociale ed il turismo sportivo potrebbe diventare un reale canale per creare nuovo lavoro e nuove figure professionali".