Elezioni a Ospedaletti: il candidato sindaco Cimiotti punta sul turismo "Con noi un ufficio che si occuperà della promozione della città a livello nazionale ed internazionale" (Video)

“Il rilancio di Ospedaletti passa anche dallo sviluppo del turismo e dei servizi per i turisti”: Ne è convinto Daniele Cimiotti, candidato sindaco per Ospedaletti con la lista "Rilancio e Sviluppo". Abbiamo approfondito la tematica con lui per scoprire uno degli aspetti che caratterizzano il programma elettorale del suo gruppo.

VIDEO INTERVISTA:

“Il turismo per poterlo rilanciare ha bisogno di avere una città pulita e ordinata. Quindi questo è il nostro primo obiettivo. - sottolinea il candidato sindaco - Il secondo obiettivo è sicuramente quello delle spiagge, perché le spiagge devono essere pulite e il ciotolame grosso che oggi rende difficoltoso camminare sulla spiaggia dovrà essere sostituito. Le spiagge devono essere organizzate con servizi sia per i giovani ma anche per gli anziani. Dovranno avere la possibilità di dare l’accesso al mare alle persone diversamente abili. Questo lo faremo entro la stagione 2020”.



Leggendo il programma elettorale troviamo anche i parcheggi tra gli altri aspetti connessi al miglioramento dell’offerta turistica. “E’ necessario dare la possibilità ai turisti di accedere ai parcheggi, perchè senza di essi non è possibile usufruire di tutta l’offerta turistica che Ospedaletti può offrire. - afferma il candidato sindaco - Il parcheggio è fondamentale. Come possiamo riorganizzarli? Sia a livello di centro storico, sia recuperando quei parcheggi che oggi non sono utilizzati in Area 24, dove abbiamo a disposizione almeno 160 posteggi da recuperare. Faremo di tutto per poterlo fare”.



Per quanto riguarda le manifestazioni, si potrebbe intervenire sull’offerta di eventi? “Lo sviluppo delle manifestazioni, passa dal recupero dei grandi spazi. Vuol dire portare di nuovo ad essere fruibili gli spazi come il campetto da calcio, di fronte alla Piccola così come il grande spazio del nostro piazzale a mare, ormai in disuso da circa 10 anni. Queso è assolutamente necessario per sviluppare quelle grandi manifestazioni che attraggono molta gente. - replica Cimiotti che poi aggiunge - Manterremo le manifestazioni che ci sono e le miglioreremo perchè alcune di esse sono decisamente valide altre dovranno essere aggiunte per portare il nome di Ospedaletti a livello internazionale e mi riferisco ad eventi che svilupperemo in connessione con lo sport. Lo sport è fondamentale ed è un veicolo eccezionale per sviluppare il turismo”.



“Avremo nuove manifestazioni sia nazionali che internazionali per far conoscere il nome di Ospedaletti in giro per il mondo e faranno si che molta gente possa arrivare qui e trovare un’offerta turistica veramente valida. Non si tratta di manifestazioni che costeranno cifre esose, ma si potranno fare con tanta volontà ed una cifra abbordabile e che il nostro paese può sopportare. Inoltre alcune di essere verranno sviluppate con il comune di Sanremo quindi potremo unire le sinergie delle due città per produrre manifestazioni di alto livello. - prosegue il candidato sindaco di ‘Rilancio e Sviluppo’ - Ci sono anche le opere strategiche. nel nostro corso dei 5 anni spero che riusciremo a portare a termine queste pere che effettivamente determineranno lo sviluppo della nostra città. Mi riferisco al porto alla ciclabile e villa sultana. oltre a questo c’è la promozione. Noi avremo un ufficio che si occuperà principalmente di quella che è la promozione della nostra città sia a livello nazionale che internazionale. Lo faremo anche attraverso la televisione, come fino a adesso non è stato fatto. Quindi noi avremo a disposizione anche dei tecnici, degli specialisti che porteranno la promozione di Ospedaletti, anche a livello Europeo, non solo per quanto concerne la sola offerta turistica ma anche tutto ciò che è di contorno come ad esempio l’offerta enogastronomica”.

“Oggi come oggi riuscire a portare, il 26 maggio, la lista rilancio e sviluppo in cima, quindi darci la possibilità di essere i nuovi amministratori, porterà Ospedaletti ad essere migliore sicuramente più pulita ed economicamente più valida e meglio per tutti gli ospedalettesi” - conclude Daniele Cimiotti.