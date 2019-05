CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 7 maggio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- AVENGERS ENDGAME – ore 15.45 - 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- AVENGERS ENDGAME – ore 16.30 - 20.30 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- NON SONO UN ASSASSINO – ore 16.30 – 19.00 – 21.30 – di Andrea Zaccariello - con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Sarah Felberbaum - Thriller - "Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l'ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM che conosce il suo passato, a difenderlo l'avvocato amico di una vita. Nell'attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- AFTER – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Jenny Gage - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie – Drammatico/Sentimentale - "Tessa, una ragazza riservata, con una madre apprensiva e un fidanzato perfetto, ama pensare di avere il controllo sulla sua vita; al suo primo giorno di college, questa sua convinzione viene smontata non appena incontra Hardin…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- ATTACCO A MUMBAI – ore 15.45 – 17.45 – 19.45 – 21.45 – di Anthony Maras - con Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Jason Isaacs, Anupam Kher, Natasha Liu Bordizzo - Drammatico - "Nel novembre del 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie di devastanti attentati in tutta Mumbai. Per tre giorni gli attentatori assediano anche il Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre 500 persone tra ospiti e dipendenti. Mentre il mondo è testimone impotente dell'attacco attraverso i media, il rinomato chef dell'hotel e un umile cameriere rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra interessato solo a salvare se stesso…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- DILILI A PARIGI – ore 15.45 – di Michel Ocelot - con Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito - Animazione - "Nella Parigi della Belle Époque, la piccola detective Dilili, originaria della Nuova Caledonia, inizia a indagare insieme al giovane fattorino Orel su alcuni misteriosi rapimenti di ragazze. Durante le loro ricerche, i due incontrano uomini e donne straordinari, celebri artisti e pensatori, che forniscono loro una serie di indizi. Dilili e Orel vengono così a conoscenza di un sottobosco di cattivi molto particolari, i Maestri Uomini, e faranno di tutto per fermarli…”

Voto della critica: ****

- WONDER PARK – ore 17.15 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***

- LA LLORONA – ore 19.30 - 21.30 – di Michael Chaves - con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas - Horror/Thriller - "La Llorona, donna piangente, ha la colpa di aver annegato i suoi figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e tutti coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. Negli anni '70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre in difficoltà sospettata di mettere in pericolo i bambini, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi figli, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

- I FRATELLI SISTERS – ore 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Jacques Audiard - con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Jóhannes Haukur Jóhannesson – Western/Avventura/Commedia - "Hermann Kermit Warm è un fiducioso cercatore d'oro che percorre 1000 miglia, partendo dall'Oregon per recarsi a San Francisco in cerca di futura ricchezza. Alle sue calcagna si mettono due killer, Eli e Charlie Sisters. Eli, però, è in crisi esistenziale e medita di abbandonare il lavoro. Hermann potrebbe avere per lui un'offerta vantaggiosa…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- DUMBO – ore 15.45 – di Tim Burton - con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins - Fantastico - "Max Medici, proprietario di un circo, assume l'ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere che recluta l'insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all'affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti…”

Voto della critica: ***

- MA COSA CI DICE IL CERVELLO – ore 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni - Commedia - "Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi ‘Fantastici 5’, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AVENGERS ENDGAME – ore 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- STANLIO & OLIO – ore 21.00 – di Jon S. Baird - con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston – Biografico/Commedia/Drammatico - "Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell'Inghilterra del 1953. Finita l'epoca d'oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l'incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall'ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l'importanza della loro amicizia…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL GIOVANE PICASSO – ore 16.00 - 18.30 - 20.00 – di Phil Grabsky - Documentario/Arte - "Picasso è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, ed il più prolifico fino alla sua morte nel 1973. Molti film hanno raccontato gli anni del suo maggiore successo: l'arte, gli affari e l'ampia cerchia di amici. Ma dove è cominciato tutto questo? Cosa ha reso Picasso quel che è stato? ‘Il giovane Picasso’ esplora i suoi inizi, per scoprire da dove si scatenò la scintilla del genio che era solito ricordare: 'A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino'. Il documentario, filmato nell'arco di due anni, include due fasi essenziali della vita di Picasso - il periodo Blu e quello Rosa - ma non si lascia sfuggire gli anni precedenti. Anni molto meno conosciuti, ma fondamentali per la sua formazione e per il suo successo. Il film si chiude infatti a New York, al Museum of Modern Art, dove uno dei capolavori di Picasso è esposto sin dagli anni Trenta: Les Demoiselles d'Avignon. Dipinta nel 1907, quando Picasso aveva solo 25 anni…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- AVENGERS ENDGAME – ore 17.00 - 20.45 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





