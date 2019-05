Due scuole del comune di Taggia verso l'ottenimento della bandiera verde, oggi l'ultimo step. Ora si attende l'ufficialità

Quest’anno sono due le scuole di Taggia che il prossimo 7 giugno potrebbero ottenere la bandiera verde. Questo pomeriggio, presso il municipio si sono svolti gli ultimi Eco-Comitati che di fatto sanciscono la fine del lungo iter per le scuole: Mazzini di Levà e Soleri di Taggia. La prima, l’anno scorso, aveva già ottenuto l’ambito vessillo mentre per il secondo istituto potrebbe essere la prima volta.



Oggi le rappresentanti della FEE Italia (Foundation For Environmental Education), l’ente europeo organizzatore di questa iniziativa, Albina Savastano e Marina Dri, si sono incontrate con l’assessore all’istruzione di Taggia, Barbara Dumarte e la referente per il Comune, Roberta Borioli. Alla loro presenza sono intervenute le insegnanti referenti delle due scuole coinvolte, insieme ad alcuni genitori ed ai bambini. Una rappresentanza degli alunni ha spiegato i vari passaggi che hanno caratterizzato i due progetti: ‘Non c’è acqua da perdere’ per Levà e ‘Acqua in Brocca’ per il plesso di Taggia.



Come è facilmente intuibile l’acqua è stato l’argomento al centro di entrambi i percorsi tuttavia, i bambini delle due scuole si sono confrontati su ambiti diversi, anche perché sono partiti da due episodi differenti.



Le 9 classi coinvolte della scuola Mazzini, 173 bambini e 25 insegnanti, hanno riflettuto sui disagi patiti dalle famiglie tabiesi durante i giorni dell’emergenza per l’acqua non potabile e quindi, su come quotidianamente tra le mura domestiche, ma non solo, spesso inconsciamente, si applichino dei comportamenti che portano a grossi sprechi d’acqua. Inoltre, parallelamente a queste considerazioni i bambini hanno avuto modo di conoscere il ciclo di depurazione grazie all’incontro con il personale di SeCom, la società che gestisce il depuratore consortile e si sono confrontati con i militari della delegazione di spiaggia di Arma di Taggia, della Guardia Costiera, per conoscere il pericolo delle microplastiche e di come queste inquinino irreparabilmente l’ecosistema marino e ci sia sempre più un rischio concreto anche per la salute dell’uomo.



Discorso analogo anche per le 10 classi della scuola Soleri. I 200 bimbi ed i 25 insegnanti coinvolti, sono partiti dal furto delle brocche dell’acqua destinate al servizio mensa e rimpiazzate con delle bottigliette di plastica. Un episodio scoperto al loro rientro nella vecchio edificio scolastico e che ha generato una conseguenza grave: l’aumento di questa frazione di rifiuto e quindi l’impossibilità di usare l’acqua pubblica comunale. Tutto questo si inserisce perfettamente nell’attualità. Infatti ogni giorno si sente sempre di più parlare di come l’eccessivo consumo di plastica stia letteralmente avvelenando i nostri mari e quindi il nostro pianeta. I bambini hanno fatto numerose attività di sensibilizzazione con i membri della ProLoco e con il personale della Docks Lanterna. Il messaggio acquisito da queste classi è che l’acqua è un bene prezioso che va vista come risorsa da valorizzare e tutelare.



Al termine delle presentazioni l’assessore Dumarte ha speso parole di elogio per l’impegno dimostrato dalle insegnanti di entrambe le scuole. Così come le referenti della Fee hanno ascoltato con interesse la presentazione di entrambi i progetti, fatta direttamente dai bambini. che hanno mostrato anche la realizzazione di numerosi elaborati ricavati attraverso un riciclo creativo degli oggetti di plastica. In entrambi i casi, da queste attività è stato prodotto un ‘eco-codice’, un documento dove, sulla scorta di quanto appreso in queste settimane di lavoro, vengono elencate tutte quelle buone pratiche a cui dovremmo prestare attenzione per il bene dell’ambiente.



Nelle prossime settimane arriverà l’ufficialità sulla consegna della bandiera verde del programma ‘Eco-Schools’. Soltanto al termine di questo iter burocratico si potrà parlare della consegna della bandiera verde per ognuna delle due scuole. Per il momento, in caso di esito positivo delle pratiche, il vessillo sarà consegnato il 7 giugno in una cerimonia che coinvolgerà entrambe le scuole. Un momento importante per tutta la comunità così come era avvenuto lo scorso anno. Questa amministrazione comunale fin dal suo insediamento ha dimostrato di credere moltissimo in questa iniziativa rivolta alle scuole. Se quest’anno arriverà la bandiera verde per i due plessi, il Comune potrebbe decidere di esporla in un luogo pubblico, ben visibile a tutti, sul lungomare a fianco della bandiera blu.