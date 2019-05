Sanremo: protesta del gestore dei Tre Ponti, la solidarietà del candidato sindaco Sergio Tommasini

“Colgo l'occasione per esprimere la mia personale solidarietà a Giacomo Mercurio, lo storico gestore dei Tre Ponti che stamattina ha dovuto incatenarsi per contestare l’intervento di sistemazione della scogliera a protezione del muro e della strada. Probabilmente – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini -, una programmazione migliore, ma soprattutto il dialogo con i diretti interessati, eviterebbe questo tipo di azioni da parte di chi ha dedicato una vita al mare. Con l'avvicinarsi dell'estate le nostre spiagge torneranno ad essere frequentate dai turisti e residenti e la nostra proposta, inerente alla protezione e mantenimento delle spiagge va in questa direzione: nuovi sistemi per protezione spiagge a levante e ponente del porto vecchio (barriere soffolte o altri sistemi per rinvigorire il litorale oggi ridotto all'osso). In riferimento agli interventi necessari, e non più rimandabili, per la protezione e riqualificazione della nostra linea di costa e delle spiagge, sarà necessario dare incarico ad una società specializzata per uno studio meteo-marino di tutta l’unità fisiografica compresa tra Capo Verde e Capo Nero al fine di definire con precisione quali interventi realizzare (barriere soffolte, ripascimenti, etc.) e la loro più corretta localizzazione. Poiché il costo per realizzare tutti gli interventi necessari sarà sicuramente da programmare negli anni (forse anche nei decenni), tale studio servirà anche a valutare la priorità degli interventi e gli effetti delle fasi transitorie che si genereranno tra un intervento e l’altro. In conclusione, è già in discussione un supporto regionale per affrontare questa tematica e portare sul tavolo un progetto concreto per la protezione del nostro litorale, grande ed importante risorsa turistica che merita molta più attenzione”.