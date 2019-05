Taggia: l'Alberghiero rappresenterà la provincia di Imperia a "Corti per la Giustizia", ecco come vedere e votare i video realizzati dagli studenti

L'Istituto Alberghiero Ruffini Aicardi di Taggia sarà l'unico rappresentante della provincia di Imperia in gara a 'Corti per la Giustizia'. Si tratta della nota rassegna organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati per promuovere i valori della legalità ed il senso civico tra i più giovani.



I ragazzi hanno prodotto due filmati, 'Perchè non la pianti' e 'Il razzismo tra passato e presente'.



PERCHÈ NON LA PIANTI







Nel primo 'corto' si parla di tematiche ambientali. Attraverso dei disegni si parla degli effetti dell'inquinamento, per poi ritrovarsi davanti agli studenti dell'Istituto che chiedono se è questo quello che vogliamo per il nostro pianeta, perchè "Se uccidi il pianeta uccidi te stesso". L'invito è a riflettere su quelle buone pratiche quotidiane da applicare per contribuire alla salvaguardia della Terra.



RAZZISMO TRA PASSATO E PRESENTE







L'altro filmato invece ci porta sul lungomare di Arma di Taggia, in un simbolico viaggio nel tempo tra passato e presente per parlare di razzismo. Una volta, questi spregevoli comportamenti toccarono non agli stranieri ma alle molte famiglie italiane che emigrarono dal sud al nord Italia. Sono passati gli anni ma ancora oggi assistiamo di continuo a questi episodi gravi che colpiscono chi ha scelto di abbandonare il proprio Paese d'origine, per attraversare il mare Mediterraneo, mettendo a rischio la propria vita e quella dei propri cari, il più delle volte, 'solo' per dare un'opportunità ai propri figli di crescere in un posto migliore. Anche in questo caso i ragazzi invitano ad una riflessione 'Non c'è differenza tra il razzismo di ieri e di oggi' e 'ogni forma di razzismo si può superare con la cultura e lo studio strumenti di apertura verso l'altro'.



Votare i due corti realizzati da questi studenti è semplice. Basta andare sul sito legato alla manifestazione, cliccare sui filmati e sul pulsante per la votazione (A QUESTI LINK 'Perchè non la pianti' e 'Il razzismo tra passato e presente').



Ancora una volta l'Istituto Alberghiero conferma di saper uscire dall'ambito culinario dimostrando di saper offrire una formazione a 360 gradi. I due filmati mostrano l'impegno di questi ragazzi e degli insegnanti che li hanno seguiti in questo percorso, come era stato già visto, attraverso l'incontro di alcune settimane fa con il magistrato Giancarlo Caselli.



Quest'anno la premiazione di 'Corti per la Giustizia' si terrà a Genova. Una scelta non casuale. Infatti l'Associazione Nazionale Magistrati ha scelto la città della Lanterna per testimoniare vicinanza all’impegno civile di un territorio nel suo percorso di ricostruzione a seguito della tragica vicenda del crollo del Ponte Morandi. Nel capoluogo ligure, dal 29 novembre al 1° dicembre 2019, si terrà il Congresso Nazionale della A.N.M. alla presenza del Presidente della Repubblica. In questo prestigioso contesto si saprà chi avrà vinto l'edizione 2018/2019 dei 'Corti per la Giustizia'.