Sanremo: concorso di scrittura creativa all'Istituto Colombo, ecco i nomi dei vincitori di quest'anno

Quest’anno, con l'ottava edizione, l’Istituto “Cristoforo Colombo” di Sanremo conferma la validità del Concorso di scrittura creativa per rivelare il talento dei propri allievi. Il tema proposto quest’anno è stata una poesia dello scrittore J.L. Borges dal titolo I Giusti. La commissione giudicante era composta dai docenti Manuela Tesio e Vittoria Garzillo mentre l'organizzatrice, come ogni anno, è stata la bibliotecaria dell'istituto, prof.ssa Ausonio Fiammetta.



Come è consuetudine, la sessione di scrittura ha visto la partecipazione degli studenti sia della sede centrale sia della sede di Arma di Taggia; l’esame degli elaborati ha permesso di selezionare una poesia e un brano in prosa nel biennio, e un brano in prosa nel triennio. A ciascuno dei ragazzi vincitori è stato consegnato un premio in denaro di 200 euro. Stamane la commissione organizzatrice ha riunito nell’aula magna dell’istituto “Colombo” gli allievi delle classi che hanno partecipato al concorso, in modo da rivelare i vincitori alla presenza di tutti gli autori degli elaborati e quindi procedere alla loro premiazione.



La vicepreside dell’Istituto, Prof.ssa Annamaria Sciubba, ha aperto la riunione introducendo la commissione e complimentandosi per la nutrita partecipazione di allievi al concorso. Per la prosa relativa al triennio ha ricevuto il premio l’alunna Martina Canesecca della classe 4^ A del Liceo delle Scienze Applicate con il racconto intitolato Farfalle e tartarughe. L’autrice del brano in prosa premiata per il biennio è stata invece Michela Riboldi, allieva della classe 1^A del Liceo delle Scienze Applicate, con il racconto dal titolo Mamma, mamma, mentre per la poesia e stato premiato Davide Reggiani, della classe 1^B del Liceo delle Scienze Applicate con la poesia dal titolo Sassi qui, sassi là.



Così la prof.ssa Ausonio, organizzatrice del concorso: "Siamo arrivati all'ottava edizione con ben 34 partecipanti delle due sedi di Sanremo e Arma di Taggia. Devo dire che anche quest'anno i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo. Le opere vincitrici sono di buon livello e decisamente apprezzabili per l'originalità".