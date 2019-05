Imperia Travel Blogger Contest: vincono Sebastiano Serafini ed Eriko Kawasaki, arrivederci alla seconda edizione nel 2020

Sebastiano Serafini, in coppia con Eriko Kawasaki, ha vinto il primo Imperia Travel Blogger Contest. Per lui un assegno da mille euro, per la città una promozione unica attraverso i social network tra cibo, mare, sole ed esperienze uniche apprezzate da tutti i partecipanti.

Al Museo Navale la premiazione finale con l'assessore al Turismo Gianmarco Oneglio, il direttore artistico Eugenio Ripepi e l'organizzatrice Valentina Borea. Sono arrivati da tre diversi continenti i partecipanti al primo Imperia Travel Blogger Contest, giunti questo fine settimana nel Capoluogo del Ponente ligure per prendere parte al concorso di contenuti digitali.



Sono giornalisti, fotografi, content creators che lavorano nel settore viaggi, enogastronomia e lifestyle, che sono coinvolti in una serie di attività che hanno come focus il territorio e la tradizione imperiese.



Ora che la prima edizione è terminata è tempo di tracciare un bilancio. Ecco che cosa ci hanno raccontato Eugenio Ripepi e Gianmarco Oneglio.





“E' una bellissima idea veicolare i contenuti della città, i nostri splendidi paesaggi e tutto quello che attiene Imperia, attraverso i social network. Perchè c'è un grandissimo seguito attorno a questi personaggi che sono venuti qui a guardare la nostra città e devo dirvi, francamente sono rimasti a bocca aperta di fronte alle bellezze del nostro territorio. - sottolinea Ripepi - Sono dei contenuti già virali e viralizzanti. Migliaia e migliaia di like, persone che interagiscono e dicono 'che meraviglia ma dov'è questo posto?', 'Mi hai fatto venire voglia di tornare in Liguria'. Persone, blogger che vengono da tre continenti e che arrivano qui, vedono la nostra Imperia e decidono di restarci per un po', decidono di tornare ed invogliano altri a vedere le nostre peculiarità".



"Ci sono state tante attività che in questi tre giorni, i blogger, hanno potuto svolgere grazie all'assessorato al turismo che ha reso possibile questa manifestazione. - conclude il direttore artistico - Tanti posti che hanno visto, tante esperienze che hanno fatto, tante foto, tanti video che hanno postato. Ripeto, migliaia di like. Una condivisione reale ed un riscontro effettivo che fa tanto piacere tanto bene alla nostra città”.



“Come prima edizione è stata molto efficace e gestita benissimo. - conferma l'assessore Oneglio - E' ovvio che ci sono delle cose da mettere a posto però il risultato in termini di apparizione e ritorno per la città è importantissimo ed altissimo. Sarà ripetuto il prossimo anno e probabilmente lo anticiperemo andando un po' di più sulla primavera, verso i primi di aprile e cercheremo di allargalo di più, per farlo diventare un punto di riferimento nazionale”.