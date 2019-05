Taggia: strada per Beuzi, Manni denuncia, "Scaduti i termini, la strada è ancora chiusa". Il sindaco replica "La ditta ha chiesto proroga di 60 giorni"

“Oggi il primo tratto della strada per Beuzi, oggetto di un’aspra discussione nel corso del consiglio comunale del 27 dicembre si presenta così: chiuso da una sbarra. Questa porzione di strada sarebbe dovuta diventare pubblica entro il 30 aprile 2019, come aveva proclamato il sindaco Mario Conio”.



Mario Manni consigliere comunale di opposizione del gruppo 'Il Passo Giusto' attacca il primo cittadino di Taggia sulla strada di Beuzi e sulla convenzione approvata all'unanimità nel consiglio comunale di dicembre. L'esponente della minoranza chiede che cosa sia accaduto in questi mesi. Infatti, secondo quanto emerso durante la serata, entro la fine di aprile, la strada già esistente sarebbe dovuta diventare pubblica arrivando fino a Colli e secondo la road map stabilita dalla convenzione, siglata tra Comune, Immobiliare Colli ed Idroedil, entro dicembre 2019, dovrebbe essere ultimata anche la parte finale che porterà all'abitato di Beuzi.



Durante l'assise di dicembre ci fu un aspro scambio di interventi tra il sindaco Conio ed i consiglieri de 'Il Passo Giusto' che lamentarono l'assenza di garanzie nel documento sottoscritto dall'amministrazione per quanto riguarda il completamento dell'opera (LEGGI LA NOTIZIA QUI). Un aspetto che torna nell'intervento odierno di Mario Manni che sull'argomento ha sottolineato: “La convenzione da noi aspramente criticata, perché poco garantista per il comune, permette al privato di non rispettare i termini senza per questo dover pagare ammenda. Il sindaco Conio, sempre presente sui social, su questo ritardo che interessa tutta la comunità ha taciuto. Pur essendo a favore dell’opera continuiamo a denunciare la poca capacità contrattuale di questa amministrazione nei confronti di un privato, che ad oggi può permettersi di non rispettare i termini di una convenzione per la pochezza amministrativa del sindaco e della sua maggioranza. Attendiamo chiarimenti”.



Chiarimenti che abbiamo chiesto al diretto interessato. Il sindaco, Mario Conio, non è si è risparmiato e sulla questione e ci ha tenuto a precisare che: “Desidero informare il poco informato consigliere del fatto che la ditta ha chiesto una proroga di due mesi sul tratto 'A-B' della strada. Questi 60 giorni in più sono stati richiesti e motivati a causa della difficoltà nell'individuare un soggetto collaudatore di suddetta strada. Stupiscono le dichiarazioni di Manni; per 10 anni lui e l’amministrazione Genduso sono stati del tutto inefficaci né in grado di dare attuazione ad obblighi assunti nel 2003. Che ora si lamenti per una ragionevole richiesta di proroga di due mesi fa sorridere".