Elezioni a Sanremo: Matteo Salvini potrebbe arrivare il 12 maggio. Il leader della Lega a sostegno dei candidati sindaco del ponente ligure

Il nome di Matteo Salvini, leader della Lega, gira da tempo tra i bene informati vicini all'ambiente del centrodestra. Sembra che il Ministro dell'Interno e vicepremier del governo possa venire nel ponente ligure il prossimo fine settimana, suddividendo la sua visita in due giorni.



Attualmente il condizionale è ancora d'obbligo ma l'11 ed il 12 maggio dovrebbero essere le date scelte. Nel primo giorno Salvini verrebbe a manifestare il suo sostegno al candidato del centrodestra Gerolamo Calleri, in corsa ad Albenga e alla deputata del carroccio, candidata a Pietra Ligure, Sara Foscolo. La seconda parte della visita sarebbe concentrata nel giorno seguente, domenica 12 maggio. Nell'ultimo giorno Salvini sembra che possa spostarsi su Sanremo, per il sostegno al candidato sindaco del centrodestra unito Sergio Tommasini, a capo della coalizione che comprende Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista "100 per 100 Sanremo".



Al momento non ci sono conferme su Ventimiglia ma sembra improbabile che il massimo rappresentante nazionale venga nella riviera dei fiori e non porti la sua presenza su un altro terreno elettorale cruciale quale la città di confine spesso al centro degli interventi nazionali per le problematiche legate all'immigrazione ed ai rapporti con la Francia. Un tema da sempre molto sentito dalla Lega.



La visita di Matteo Salvini non sarebbe la prima volta nella provincia di Imperia. Proprio su Sanremo intervenne nel maggio 2015 con un comizio elettorale tra via Escoffier e via Matteotti, davanti ad un gruppo di sostenitori. Gli andò molto meglio l'anno seguente, il 2016, a Diano Marina dove parlò di fronte ad una piazza gremita di persone e l'anno scorso, nel 2018, quando arrivò ad Imperia. Per il momento bocche cucite dai rappresentanti provinciali e regionali del partito ma non è un mistero che da tempo, su più livelli, si stiano interessando per portare nell'estremo ponente ligure uno dei politici più influenti di tutto il Paese.