Sanremo: calendario manifestazioni maggio-agosto, previsto un impegno di spesa di oltre 350 mila euro per gli eventi già in calendario

Il Comune di Sanremo, visto l’avvicinarsi dell’alta stagione, ha pianificato le spese per le manifestazioni estive già calendarizzate. Sono molti gli appuntamenti già fissati nel periodo che va da maggio ad agosto, ma molti altri se ne aggiungeranno con il passare delle settimane e, soprattutto, dopo le elezioni amministrative.

In totale Palazzo Bellevue, per il momento, ha previsto un impegno di spesa di oltre 350 mila euro (351.268, per la precisione). Spiccano i 40 mila euro per il Gef in fase di svolgimento proprio in questi giorni e i 33 mila per Sanremo On in occasione del concerto di Pian di Nave previsto per il 21 giugno in occasione della Festa della Musica. Ma il contributo maggiore è senza dubbio quello per il Club Tenco con i 122 mila euro per l’organizzazione degli eventi in programma tra maggio, giugno e novembre al Teatro del Casinò e all’Ariston.

E poi i 6.500 euro per la Baby Maratona, i 5 mila per il festival Internazionale di Beach Volley, i 7 mila per la fase finale della Europa Cup 2019, gli 8 mila per i Dennis Games e i 10 mila per il 61° torneo Internazionale di Calcio per Ragazzi. E, infine, una generica spesa di 75 mila euro per le manifestazioni estive per le vie e per le piazze della città da luglio a settembre.