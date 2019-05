Viaggio nella storia: le ricerche sugli statuti comunali di Sanremo dello storico Andrea Gandolfo

"Il testo degli Statuti comunali di Sanremo cominciava con una invocazione religiosa a Dio, alla Madonna, a tutti i Santi del Paradiso, oltreché ai Santi Siro e Romolo, patroni della città. Era questa una premessa necessaria per dare una maggiore solennità al documento, che in questo modo veniva quasi venerato come una cosa sacra. Dopo tale premessa era inserito il calendario delle feste in cui (la pretura o tribunale) rimaneva chiusa. Durante queste festività, in genere di natura religiosa, tutte le attività della popolazione si fermavano per rispetto del riposo imposto dalla chiesa e dalla legge comunale. In occasione di tali feste, che erano religiose ma avevano anche effetti civili, tutti i cittadini osservavano scrupolosamente l'obbligo di astenersi da qualsiasi lavoro manuale, tenuto anche presente che erano previste pene severe per chi non avesse rispettato il divieto.

Gli uffici della Curia rimanevano aperti al pubblico tutti i giorni non festivi dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 15 alle 18, mentre il venerdì e il sabato e alla vigilia delle quattro feste della Madonna e delle feste dei Santi in cui si digiunava, si osservava l'orario ridotto, che prevedeva soltanto l'apertura antimeridiana. Durante l'orario di apertura dovevano essere sempre presenti nella Curia il podestà, gli scribi, i clavigeri e i nunzi. era invece sempre chiusa dal 21 dicembre al 1° gennaio, l'Epifania, la settimana precedente e quella successiva alla Pasqua, con i tre giorni successivi, il primo giorno di Quaresima, il sabato prima della Quaresima e il giorno dell'Ascensione; gli uffici erano altresì chiusi per tutto il mese della vendemmia, dall'8 settembre all'8 ottobre.

Il testo vero e proprio degli Statuti si apre con il giuramento che deve prestare , cioè le autorità preposte alla guida politica, amministrativa e giudiziaria della città. Compito precipuo di tali autorità era quello di difendere e far rispettare gli Statuti secondo la loro forma genuina senza cavilli che dessero luogo a false interpretazioni. Al vertice dell'amministrazione era posto il podestà, a cui era concesso il mero e misto imperio sulla comunità sanremese. Il podestà aveva l'obbligo di rimanere sempre in città, allontanandosene solo dietro permesso scritto del governo genovese. Oltre al podestà, vi era poi il Parlamento, che era l'unico depositario del potere legislativo. Esso veniva convocato nella chiesa di Santo Stefano e alle sue sessioni partecipavano tutti i capifamiglia dai 17 ai 70 anni. Il potere esecutivo apparteneva invece al Consiglio Comunale, che poteva esercitare però anche un potere legislativo: le sue delibere infatti potevano avere valore di decreto ed essere rispettate, previa la ratifica del Parlamento, come un capitolo degli Statuti. I Consiglieri, in numero di dodici, ricoprivano la carica per un anno ed eleggevano annualmente tre boni viri e uno scriba, che avevano il compito di trascrivere sul libro del Comune tutti i decreti emanati dal Consiglio. Altri funzionari erano i clavigeri, che, definiti "esecutori della Giustizia", avevano l'incarico di esigere le multe dai debitori insolventi entro il termine prefissato. Ogni anno i Consiglieri eleggevano un massaro, che svolgeva la mansione di riscuotere le tasse (avarie e collette), le somme provenienti dalle condanne, dalle gabelle, dai diritti di erbaggio e altre spettanze comunali. Questo funzionario riscuoteva inoltre la quota spettante al Comune delle multe, eseguiva i pagamenti per le spese comunali, custodiva le principali misure, i vessilli comunali, le armi e gli altri mobili, e segnalava infine i debitori del Comune alle autorità giudiziarie, che stabilivano il termine entro il quale tali debitori dovevano pagare, pena il loro incarceramento fino al giorno dell'estinzione dei debiti.

I due sindaci, eletti per un anno dal Consiglio Comunale, avevano il compito di difendere i diritti e le ragioni del Comune in qualunque causa mossa contro di esso, o da esso contro cittadini privati. La principale incombenza prevista per i boni viri era invece quella di revisionare le vie pubbliche garantendone la perfetta efficienza e riparando quelle dissestate o rovinate. Ai due mestrari, eletti anch'essi annualmente dal Consiglio Comunale, spettavano la mansione di rilasciare le licenze commerciali, controllare pesi e misure, sorvegliare il trasporto del legname, la praticabilità delle strade cittadine e denunciare i bestemmiatori, i giocatori e i banditi. I loro poteri erano molto ampi e le multe da essi comminate erano immediatamente esigibili. Tra le altre cariche pubbliche previste dagli Statuti vi erano poi gli estimatori di beni mobili e immobili, i campari, ai quali era affidato il compito di sorvegliare le campagne e i boschi comunali, i nunzi e gli scriba. Una norma particolare vietava inoltre agli ufficiali comunali di accettare doni; eventuali trasgressori a questo capitolo erano condannati a restituire questi doni e a versare una somma pari a sette volte il loro valore nelle casse comunali.

Gli Statuti regolavano dettagliatamente tutte le procedure da seguire nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Accusa e difesa dovevano essere precedute da un giuramento; successivamente le parti in causa e i loro testimoni si presentavano davanti al tribunale e venivano immediatamente giudicati. Era prevista la tortura per le persone di cattiva fama, mentre i delatori erano ricompensati con quattro soldi. Il ricorso alla sentenza era ammesso soltanto quando quest'ultima non diventava definitiva, nel caso in cui si procedeva senza indugio all'esazione delle multe o alla carcerazione, che poteva essere tuttavia evitata dietro pagamento di cauzioni o pegni. Il debitore incarcerato era mantenuto a spese del suo creditore, ma era obbligato a rimborsarlo una volta terminata la pena. Nelle cause tra parenti si poteva ricorrere al concordato tramite due arbitri. Era inoltre contemplato il diritto di rappresaglia quando un cittadino di Sanremo subiva un danno da un abitante di un altro Comune. La delicata materia in questione era tuttavia regolata da apposite convenzioni. I giovani che superavano i 15 anni dovevano prestare giuramento di sequella, l'organismo associativo tra tutti i cittadini che aveva sostituito sequella obbligava i suoi membri a prestare, in caso di pubblica utilità, periodi di lavoro gratuito. Con tale atto i giovani si impegnavano ad obbedire al podestà e a rispettare gli Statuti comunali. Per quanto concerne invece le successioni, l'eredità spettava ai figli maschi, mentre alle femmine era destinata una dote. Gli orfani minori di 14 anni erano assegnati a un tutore scelto tra i parenti. Quando due persone si sposavano, la moglie portava al marito la dote, che doveva essere restituita a rate annuali in caso di separazione consensuale. La donna accusata di adulterio perdeva la dote e veniva punita con la pena di morte per impiccagione, la stessa pena prevista per i violentatori di donne, che però erano condannati soltanto ad una multa di dieci lire se la vittima era una donna di cattiva fama. Le donne sorprese in adulterio e l'uomo trovato con lei potevano essere uccise direttamente dal marito, mentre era vietato alle donne sposate di assentarsi da casa per un periodo superiore a 15 giorni, pena la perdita della dote.

Le attività agricole e rurali, che occupavano la maggioranza della popolazione sanremese, erano anch'esse regolate minutamente da appositi capitoli degli Statuti. Gli orti dovevano essere recintati; il loro accesso era riservato soltanto ai proprietari e ai familiari, mentre l'usucapione dei terreni era consentita soltanto dopo dieci anni, se il proprietario era presente, o dopo vent'anni se questo era assente. Era severamente vietato inquinare le acque potabili e quelle destinate all'irrigazione; l'utilizzazione dei beodi era altresì minuziosamente regolata. Erano inoltre particolarmente protetti gli alberi di noce, di castagno, di fico, viti e ulivi. La coltivazione del grano e l'attività di mugnai e fornai erano sottoposte a rigidi controlli. Le zone destinate al pascolo erano frequentate da greggi di pecore e capre, e anche da muli, asini e cavalli. La pesca e la caccia erano libere, tranne la caccia ai colombi selvatici, che era regolata da un apposito capitolo. Fra le principali attività agricole vi erano quelle delle palme e degli agrumi, che costituivano anche i principali prodotti di esportazione e la maggiore ricchezza del paese. Le più importanti attività artigianali erano costituite dalla lavorazione del cuoio, delle pelli, delle calzature, dalla produzione di cerchi da botte e di barche, di legname da costruzione, e dalla lavorazione del lino e della canapa per la fabbricazione di biancheria, indumenti e cordami. Anche l'attività marinara era scrupolosamente regolata da appositi capitoli degli Statuti, che prevedevano tra l'altro la presenza sulle navi più importanti di scribi con il compito di tenere la contabilità sulle entrate e le uscite di merce e denaro.

Altre norme stabilivano che nessun forestiero poteva costruire navi con legname dei boschi sanremesi, mentre tale facoltà era concessa ai locali, che però potevano vendere le imbarcazioni se non dopo cinque anni dalla loro costruzione; tutti coloro che avevano intenzione di costruire delle navi dovevano inoltre notificare ai priori del Consiglio Comunale il giorno di inizio dei lavori e giurare di rispettare i capitoli degli Statuti che regolavano questa attività. Alla redazione degli Statuti del 1435 risale anche la prima attestazione della costruzione di un molo nella rada antistante Sanremo. In quest'epoca dunque il piccolo e naturale sperone roccioso nei pressi del principale approdo del borgo venne gradualmente trasformato in un modesto molo. Non si doveva comunque trattare di un molo vero e proprio costituito da grosse pietre cementate da calce, ma soltanto di grossi massi calati in mare per poche decine di metri in linea perpendicolare alla costa. È probabile che questo primitivo molo sorgesse a ponente del torrente San Francesco in modo da deviare verso l'alto mare i detriti trascinati dal corso d'acqua e per interrompere il moto ondoso che si riversa sulla costa parallelamente alla spiaggia. Tale lavoro servì anche a difendere la spiaggia dell'Arenella, dove venivano tirate in secco le imbarcazioni che approdavano sulla costa sanremese.

I cittadini che trasgredivano le norme previste dagli Statuti venivano processati, e se riconosciuti colpevoli, condannati. Il furto di frutti e generi alimentari compiuto nelle ore diurne era punito con multe dall'importo progressivo, oltre al risarcimento del danno. Se i furti erano compiuti invece di notte, le multe venivano raddoppiate. Il danneggiamento alle piante, tra cui le palme e gli agrumi, era punito con sanzioni pecuniarie; il furto di bestiame prevedeva indagini e perquisizioni in casa dei sospettati, che potevano essere condannati a multe particolarmente salate; anche il furto delle api e del miele era punito con multe molto elevate, e se il ladro non poteva pagarle era condannato al taglio di una mano. Ai ladri venivano comminate pene varianti a seconda del furto commesso. Una multa fino a 10 lire condannava i colpevoli a essere frustati per le vie cittadini; per le multe da 50 lire la pena era di essere marchiati in volto con un ferro rovente, mentre oltre le 25 lire la pena era l'impiccagione. Chi commetteva due furti successivi per un totale di 20 lire, era anch'egli impiccato. In caso di litigi, chi provocava delle ferite era punito con una multa, oltre alla corresponsione del danno subito. La rapina e l'omicidio erano puniti con la pena di morte tramite impiccagione e i beni del condannato erano confiscati. Numerosi delitti prevedevano inoltre la pena dell'esilio, cioè la forestazione, che comportava per i condannati l'immediato abbandono del territorio comunale, nel quale non potevano più rientrare. Le pene corporali prevedevano la fustigazione per le vie della città, che veniva inflitta a coloro che non pagavano le multe loro inflitte e chiunque avesse insultato dei pubblici ufficiali.

Era inoltre previsto il taglio del piede a coloro che avessero commesso furti con scasso senza pagare la relativa multa e il taglio della mano, oltre ai ladri di api e miele, anche ai forestieri che avessero rimosso le pietre di un guado. La tortura infine era contemplata nei confronti di imputati già condannati, di responsabili di incendi dolosi e, più in generale, degli uomini definiti di "cattiva fama". La pena di morte si applicava invece ai condannati per reati di furto recidivo, di adulterio (se di sesso femminile), di violenza alle donne, di rapina e di omicidio. Oltre alle norme derivanti dalle consuetudini tardomedievali, gli Statuti comunali di Sanremo contenevano anche una serie di capitoli che traevano origine dai secoli precedenti. Tra questi ve n'erano alcuni che trattavano delle decime a favore del parroco e dei canonici della chiesa di San Siro e del vescovo di Albenga, oggetto di aspre contestazioni da parte del popolo, e in particolare dei privilegi della famiglia dei Premartini, che veniva considerata in maniera distinta dagli altri cittadini. A ogni componente di questa famiglia, purché originario di Sanremo da oltre cent'anni, era infatti riservata una quota delle multe incassate dal Comune; i suoi membri erano anche esentati dal pagamento di determinate gabelle; era sufficiente inoltre che due Premartini ne facessero motivata richiesta affinché venisse radunato il Consiglio Comunale; infine uno dei due sindaci del Comune doveva essere sempre un membro di questa famiglia.

La revisione degli Statuti, attuata come si è detto nel 1565, non apportò sostanziali modifiche al testo predisposto nel 1435, tranne la rettifica di alcune norme sui furti campestri e sui danni provocati dai maiali lasciati liberi per le strade. Gli Statuti comunali di Sanremo rappresentano in definitiva la sintesi del grado di civiltà, equilibrio e accortezza raggiunti dal Comune attraverso una completa e organica raccolta di leggi e disposizioni regolanti la vita della comunità in tutti i suoi aspetti civili, sociali e religiosi.