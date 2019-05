Triora: scatta l'ordinanza contro chi non raccoglie le deiezioni canine e porta a spasso il cane senza guinzaglio

Pugno duro a Triora contro i padroni indisciplinati dei cani. Il Sindaco Massimo Di Fazio nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza per regolare un aspetto importante per la salvaguardia del decoro del borgo.

Il primo cittadino nel documento parla di reiterate segnalazioni riguardo l’abbandono delle deiezioni canine tanto sui marciapiedi del paese quanto nelle aiuole e giardini pubblici. Insomma, un malcostume diffuso che come sottolineato va di pari passo con un’altra pratica, quella di lasciare liberi ed incustoditi i cani, causando un potenziale pericolo per residenti e turisti.



Da qui la necessità di porre un freno a questi comportamenti che dal 2 maggio non sono più tollerati. In altre parole i proprietari dei cani come vorrebbe il normale raziocinio e senso civico saranno obbligati a portare a spasso i loro amici a quattro zampe con il guinzaglio ed eventualmente la museruola ma soprattutto portandosi dietro paletta e sacchetto per raccogliere gli escrementi.



Per chi violerà questi comportamenti sono previste delle multe. Se non si raccoglieranno le deiezioni si rischierà una sanzione tra i 50 ed il 500 euro, in misura ridotta 100 euro. Discorso analogo per quanto concerne chi non userà il guinzaglio, la multa partirà da 100 euro per arrivare ad un massimo di 500 euro e in misura ridotta 200 euro. Se il cane è di grossa taglia, di indole aggressiva o da difesa la multa sarà più cara, partendo da 200 euro di minimo per arrivare a 500 euro di massimale ed in misura ridotta a 166,66 euro. Infine, se si verrà sorpresi più volte a non rispettare l’ordinanza la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.