Sanremo: la campagna elettorale invade la Pigna, lettera aperta dell'artista Larry Camarda “Ben vengano le proposte, ma dopo l'insediamento in Comune”

Da qualche giorno la campagna elettorale, sulla scia della 'volata' dell'ultimo mese, ha letteralmente invaso la Pigna, il centro storico di Sanremo. Da ogni parte arrivano idee, innovative o meno, per rilanciare un quartiere dalle grandi prospettive ma troppo spesso abbandonato dalle varie amministrazioni che si sono susseguite a Palazzo Bellevue.

In merito interviene sulle nostre pagine Larry Camarda, artista sanremese di chiara fama nel mondo del fumetto e organizzatore di eventi, con una lettera aperta indirizzata ai candidati e alla cittadinanza.

Vorrei far presente a tutti questi politici che ora si spremono le meningi per trovare idee su e per la Pigna, centro storico di Sanremo che, soprattutto alcuni, avrebbero già da un pezzo dovuto mettere in atto soluzioni e investimenti quando amministravano la città. Tanti di loro, come da copione, danno aria alla bocca solo per accaparrare qualche voto e, sono sicuro, che si perderebbero nei vicoli se solo ci mettessero piede da soli. Alcuni interventi sono stati realizzati, e ringrazio l'attuale amministrazione, ma le uniche forze che hanno sempre, da anni, costantemente, cercato di far vivere il centro storico, sono le associazioni, i privati cittadini e le poche imprese economiche presenti, combattendo anche con chi, chissà per quale ragione, descrive la Pigna come un luogo pericoloso e degradato. Se il centro storico è pericoloso e degradato lo è come qualsiasi altro luogo di Sanremo, e a me la città non sembra proprio ridotta in queste condizioni. Sanremo ha molti problemi, ma è sempre meglio di tante altre città italiche, chi afferma il contrario è in mala fede o lo fa per interessi politici. Ben vengano le proposte, ma, magari, che vengano fatte dopo l'insediamento in Comune di tutti questi nostri onorevoli concittadini che vogliono governare. Ricordo che, da più di vent'anni si parla di censimento nella Pigna, ma, chissà perché, non è mai stato fatto. In ogni caso, la Pigna, negli ultimi anni è migliorata, lo sostengo perché ricordo com'era ridotta negli anni '80. Spero vivamente che tutto questo interesse sia sincero, ma, se la storia insegna, credo il contrario. Ribadisco che, oltre alla politica, servirebbero imprenditori illuminati che dovrebbero investire nella Pigna e non solo in un centro cittadino ormai ingolfato. Forse, alcuni giovani di ampie e moderne vedute saranno la soluzione a questo annoso problema. Larry Camarda