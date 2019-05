Le mostre di Claude Monet e il convegno di Leonardo Da Vinci, due interessanti proposte per questo fine settimana

Mostre & Convegni



“La mostra permetterà a cittadini e visitatori di riprendere contatto con una storia bellissima, da raccontare ancora. Un tuffo nell'Ottocento in due luoghi, Bordighera e Dolceacqua, ancora di grande fascino”. A dichiararlo è il curatore della mostra ‘Monet, ritorno in Riviera’ Aldo Jean Herlaut.

Il progetto della mostra nasce da due lettere intense scritte da Claude Monet, prima e dopo il suo viaggio in Riviera nel 1884. 135 anni dopo quel viaggio e quel soggiorno, son tornati a Bordighera (Villa Regina Margherita, Via Romana 34) e Dolceacqua (Castello Doria) tre dei dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce. I capolavori esposti in mostra sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione. In entrambi i luoghi dell’esposizione, oggetto di un allestimento complementare, è proposto un percorso espositivo multimediale che illustra l’esperienza dell’artista nel suo viaggio e nel suo soggiorno in Riviera. L’esposizione, inaugurata nei giorni scorsi e che si protrarrà sino al 31 luglio, è un appuntamento da non lasciarsi sfuggire (più info).



Rimanendo sempre in tema di esposizioni ne segnaliamo un’altra degna di nota. Si tratta dell’installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler e in mostra al Forte di Santa Tecla di Sanremo, dopo essere stata presentata a Bruxelles, Milano, Parigi, Spoleto e Torino.

L'installazione, che occuperà il cortile centrale del Forte fino al 29 maggio, è una potente evocazione della prigionia che, nel corso della sua elaborazione, ha acquisito le caratteristiche di un campo di concentramento in cui il simbolo dell'infanzia violata e maltrattata raggiunge il ricordo del martirio del popolo ebreo. Un'opera fortemente simbolica in cui l'artista, al di là della tragedia dell'Olocausto, vede l'universalità della sofferenza che da sempre si riproduce e si ripete nella follia e nella violenza degli uomini (ingresso gratuito, da martedì a domenica, dalle 16 alle 20, sabato dalle 16 alle 22, lunedì chiuso).

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, in collaborazione con l'Università di Genova, sabato mattina organizzano un interessante convegno dal titolo ‘Leonardo da Vinci, l'acqua, la terra e il fuoco’ e la Mostra ‘Leonardo, botanico e chef’ nelle sale di Palazzo Hanbury. L’evento è aperto al pubblico fino al limite di capienza della sala (il programma a questo link).

Rimanendo in tema di giardini e fiori domenica sul Lungomare di Vallecrosia appuntamento con la 1a edizione si ‘Sapori & Fiori’, evento dedicato a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino, promotore e sostenitore della cucina con i fiori e le erbe spontanee. Lungomare cittadino (più info)



Al Floriseum di Sanremo (Villino Winter di Villa Ormond) sabato alle ore 17, è in programma un’interessante conferenza di Giuseppe Mazza sulla ‘Monaco Nature Encyclopedia’. Si tratta di un’opera monumentale costituita da oltre diciannovemila pagine redatte da esperti in campo botanico e zoologico in inglese, francese, spagnolo e italiano. L’incontro sarà aperto e moderato dal professor Marco Devecchi, docente dell’Università di Torino e vice presidente del comitato scientifico del Museo del Fiore della Città di Sanremo.

Presentazioni libri

Prende il nome ‘Il Piccolo Festival - Leggere che emozione!’ la 1a edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi in corso di svolgimento sino a domani, domenica 5 maggio, presso ‘La Piccola’, in via Cavalieri di Malta, ad Ospedaletti. Non solo libri, ma anche laboratori, animazione e divertimento per una festa che avrà il suo clou alle 15.30 di domenica con la partecipazione di Geronimo Stilton, personaggio protagonista dell’omonima serie ambientata nell'immaginaria città di Topazia (il programma a questo link).

Per la rassegna letteraria itinerante ‘Cervo in blu...d'inchiostro’, lo scrittore Edoardo Albinati (Premio Strega 2016) al Palafiori di Sanremo (ore 17 di sabato) presenta ‘Cuori fanatici. Amore e Ragione’. Dialogano con l'autore Stefano Petrocchi e Patrizia Milanese.

Sempre sabato ma a Ventimiglia, sarà Renato Bergonzi a presentare il suo libro ‘Storia di orti, funerali e comunisti’ presso la Biblioteca Aprosiana (Piazza Bassi 1, ore 17).

Passando a domenica, due appuntamenti riguardanti la letteratura: per il Ciclo di incontri ‘Terre di Ventimiglia’, al Museo Civico ‘Girolamo Rossi’ presso il Forte dell’Annunziata, si terrà la presentazione del volume ‘Geodiversità dei vigneti liguri. Le relazioni tra paesaggio, suolo, vitigni e vino’ a cura di Gerardo Brancucci e Adriana Ghersi (ingresso libero).

A Sanremo alle 17, presso il Santuario della Madonna della Costa la direttrice della Scuola teologica Anna Rosaria Gioeni presenta il libro ‘Con Maria nel Terzo millennio’ del Prof. Quirino Franchella (prefazione di Padre Amorth). L’ingresso è libero

Spettacoli musicali & Teatrali

Alle 20.30 di sabato, presso il teatro Ariston di Sanremo, appuntamento con la serata finale della 21esima edizione del GEF, festival mondiale di creatività nella scuola. Quest’anno sono 22 le nazioni rappresentate da altrettanti cantanti in erba: Argentina, Armenia, Australia, Repubblica Ceca, Francia, Kazakhstan, Macedonia, Malta, Moldova, Principato di Monaco, Rep. di Panama, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Repubblica del Sudafricana, Spagna, Tanzania, Ukraina, U.S.A e naturalmente Italia. La qualificata Giuria, presieduta dal cantante/autore/musicista Franco Fasano, assegnerà i premi ai primi 3 classificati in ogni categoria di età ed il premio assoluto: il ‘Grand Prix 2019’. Il secondo prestigioso trofeo in palio sarà invece il ‘Prix of sanremoJunior’s Committee’, assegnato dal Comitato Organizzatore presieduto dal Cavalier Paolo Alberti (più info).



Due rappresentazioni invece sono previste per lo spettacolo incentrato sulla vita di Vincent Van Gogh dal titolo ‘Vincent, solo Vincent’ di Nanni Perotto, in programma a ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, ad Imperia (sabato alle ore 21 e in replica domenica alle ore 17.30). Con Gianni Oliveri, Federica Siri, Vincenzo Russo, Amedeo Casella e con la partecipazione di Martino Tirotto.

Altre due rappresentazioni anche per la commedia semi dialettale in tre atti ‘S'a va ben, a me maìu’ messa in scena dall'Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’ presso la Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali di Diano Marina (sabato ore 21 e domenica ore 15.30). L’ingresso è a offerta libera (locandina).

A Vallecrosia nella serata di sabato, alle ore 21 presso la Sala Polivalente del Comune, in Via Cristoforo Colombo, andrà in scena lo spettacolo ‘Aria di festival!’ messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. L’evento, con ingresso gratuito ad offerta libera, rientra nell’ambito della Rassegna di teatro amatoriale ‘Che spettacolo di Provincia!’ (più info).



Sabato presso la Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare (ore 21), Rosaria De Cicco sarà la protagonista dello spettacolo teatrale ‘L’Ultima Eclissi’ facente parte della 16a ‘Rassegna Teatrale l'Albero in prosa 2019’ (info). Mentre domenica al Teatro Comunale di Ventimiglia (ore 15) va in scena la beneficenza con l’evento di danza, divertimento e solidarietà ‘Ballando per la vita’, giunto alla 12a edizione. A cura del Lions Club Ventimiglia, il ricavato andrà a favore del restauro dell’affresco di San Cristoforo nella chiesa di San Michele

‘Pagine pianistiche nella Parigi dell’Ottocento’ è il titolo del recital di pianoforte del musicista sanremese Andrea Baggioli. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per sabato presso la Chiesa Luterana, in corso Garibaldi 37 (il programma QUI).

Un concerto-evento dei BluCobalto, Tribute Band dei Negramaro, per la festa dei 10 anni, si terrà nella serata di sabato (ore 21) presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia ad ingresso libero. L’accesso sarà possibile dal bar ‘Crema Caffè’ di Via Belgrano dove dalle ore 20 sarà offerto un bicchiere di benvenuto per gli ospiti della serata.

Presso la Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo al Mare, sabato alle ore 17, appuntamento con il concerto per pianoforte del M° Diego Genta nell’ambito della rassegna ‘Primavera Musicale Dianese’.

Nella giornata di domenica a Bordighera, presso la Chiesa Anglicana (ore 17), è in programma un concerto di beneficenza a favore del restauro di alcuni mobili del Museo della Biblioteca ‘Bicknell’ tenuto dagli alunni dell'Associazione Musicale Pergolesi. In programma brani tratti dal ‘Flauto Magico’ di W.A. Mozart.

Escursioni & Passeggiate

Alle ore 10 di sabato prenderà il via da Piazza Colombo a Sanremo, la visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino, il celeberrimo scrittore che visse nella città dei fiori per 20 anni. Si potrà ammirare la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. In più è prevista una mostra a lui dedicata allestita presso la biblioteca comunale (info 338 1375423).

‘Alla scoperta di Diano Marina - Extra Omnes’ è il titolo della visita guidata al patrimonio storico della città a cura del personale del Museo Civico di Diano Marina: Palazzo del Parco, Politeama Dianese ‘S. Palmieri’, Piazza Martiri della Libertà, il ‘Cannone di Diano’. Il ritrovo è fissato sabato presso il Palazzo del Parco, in Corso Garibaldi 60, alle ore 10.



Per chi preferisce le passeggiate un po’ più lunghe possiamo partecipare domenica alla scarpinata ecologica a Cima S. Croce a cura del gruppo Alpini di Vallecrosia. Il raduno è previsto presso la caserma Bevilacqua e la partenza per cima Santa Croce si terrà alle ore 8.45. A chiusura della manifestazione, dopo la S. Messa e l’Alzabandiera in onore agli alpini andati avanti, si terrà un buffet alpino e una chiusura in allegria (info 329 0617359).

A Triora, sempre domenica, si potrà prendere parte all’escursione ‘I sentieri della resistenza in Valle Argentina’. Si tratta di un trekking attraverso i luoghi della resistenza ed i boschi di latifoglie sino al Colle Belenda ed in seguito al Colle Melosa accompagnati dalle guide di ‘Alpi Liguri Mon Amour’. Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il parcheggio della frazione di Cetta.

Sport

Riserviamo uno spazio anche allo sport che questo fine settimana è composto da eventi riguardanti motori e competizioni sportive.

A Sanremo è in programma la prima edizione del Raduno dei Fiori a cura del Sanremo Rally Team. Le vetture storiche che hanno segnato la storia dell’automobilismo si ritroveranno, il 4 e 5 maggio 2019, nel centro della città dei fiori per essere ammirate dai tanti appassionati che, per un intero fine settimana, avranno modo di tornare a rivivere le forti emozioni che il mondo dei motori sa trasmettere. Il programma prevede nella giornata di sabato l’esposizione delle vetture iscritte e la prova di regolarità, mentre la domenica i partecipanti prenderanno parte a una ronde che, con partenza e arrivo a Sanremo: un percorso di circa 120 km lungo le tortuose strade dell’entroterra ligure, un viaggio tra le bellezze del territorio (più info).



Domenica, con partenza alle ore 8.30 dal Mercato coperto di Taggia, prenderà il via la manifestazione ‘100 km nei bricchi’ ideata dal moto club valle Argentina e dedicata ai più giovani. Si tratta di un giro sulle strade del nostro entroterra con alcune prove di fortuna e abilità durante il percorso (più info).

Infine in ultimo, ma non certo ultima come importanza, la 49a Corsa al Monte Faudo in programma domenica 5 maggio ad Imperia. Il ritrovo è fissato in Viale Matteotti davanti a Palazzo Civico (più info).





Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.