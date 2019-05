Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 4 e domenica 5 maggio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 4 MAGGIO

SANREMO

8.00-19.00. 1a edizione del Raduno dei Fiori a cura del Sanremo Rally Team. Via Adolfo Rava e Piazzale Italo Calvino, anche domani (più info)



10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino, il celeberrimo scrittore visse a Sanremo per 20 anni: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti + mostra allestita nella biblioteca comunale. Ritrovo in Piazza Colombo, sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423

13.00-3.00. Italian Poker Open, Ipo. Poker Room del Casinò, fino al 6 maggio (più info)

17.00. Conferenza di Giuseppe Mazza, giornalista scientifico e fotografo dal titolo 'Monaco Nature Encyclopedia'. Apre e modera l'incontro il Prof. Marco Devecchi, Docente dell’Università di Torino e Vice Presidente del Comitato scientifico del Museo del Fiore della Città di Sanremo + premiazione del concorso fotografico ‘Scopri i boschi di Monte Bignone’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond

17.00. Per la rassegna letteraria itinerante ‘Cervo in blu...d'inchiostro’, Edoardo Albinati - Premio Strega 2016 - presenta ‘Cuori fanatici. Amore e Ragione’ (ed. Rizzoli). Dialogano con l'autore Stefano Petrocchi e Patrizia Milanese. Palafiori di corso Garibaldi, ingresso libero



17.00. ‘Pagine pianistiche nella Parigi dell’Ottocento’: concerto del pianista sanremese Andrea Baggioli. Chiesa Luterana, corso Garibaldi 37, ingresso libero (il programma QUI)

18.00. Inaugurazione dell’installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler. Mostra curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour. Forte du Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 29 maggio (da martedì a domenica h 16/20, sabato h 16/22, lunedì chiuso)

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

20.30. GEF 2019: serata finale della 21a edizione del festival mondiale di creatività nella scuola (15 euro). Presenta il conduttore radiofonico ed animatore Maurilio Giordana, affiancato dall’attrice e cabarettista Elisa Benedetta Marinoni. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

16.30. Per la rassegna ‘Essere nel Tempo’, conferenza di Maria Sepe dell’associazione Culturale M. De Tommaso’ sul tema ‘Ri-pensare il tempo dell’esistenza: l’immaturità come risorsa’. Libreria Mondadori, via Don Abbo 5



17.30. Emiliano Toso in concerto: Pianoforte, Violoncello e Violini accordati a 432Hz. Evento a cura di Monesi Young e Equipe Coiffeur et Beauté (20 euro). Hotel Corallo, info 340 1895065

21.00. Concerto-evento dei BluCobalto, Tribute Band dei Negramaro, per la festa dei 10 anni. Auditorium della Camera di Commercio, ingresso libero (accesso dal bar ‘Crema Caffè’ di Via Belgrano dove dalle ore 20 sarà offerto un bicchiere di benvenuto per gli ospiti della serata)

21.15. Spettacolo incentrato sulla vita di Vincent Van Gogh dal titolo ‘Vincent, solo Vincent’ di Nanni Perotto, con Gianni Oliveri, Federica Siri, Vincenzo Russo, Amedeo Casella e con la partecipazione di Martino Tirotto. Regia Gianni Oliveri. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37

VENTIMIGLIA



9.00. Escursione nel circuito dei Santuari di San Secondo organizzata da Franco Carè (partecipazione aperta a tutti). Partenza dal piazzale di San Secondo e rientro previsto intorno alle ore 13/13.30



9.45. In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, convegno ‘Leonardo da Vinci, l'acqua, la terra e il fuoco’ e Mostra ‘Leonardo, botanico e chef’ nelle sale di Palazzo Hanbury. Giardini Hanbury (il programma a questo link)



17.00. Presentazione libro ‘Storia di orti, funerali e comunisti’ di Renato Bergonzi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

21.00. ‘Aria di festival!’: spettacolo messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sala Polivalente del Comune in Via Cristoforo Colombo, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)



BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

15.00-18.00. Per i ‘Pomeriggi di Scrittura’, incontro dal titolo ‘L'Arcobaleno delle Relazioni’. Locali della ‘Comunità del Futuro’ in Via Hortensia 9, info 320 0221011

16.00. Presentazione del romanzo ‘Dopo la mareggiata: ad ogni stagione i suoi segreti’ di Daniela Bruno. Dialogo con l’autrice a cura della scrittrice e psicologa clinica Monica Borgogno + interventi musicali e letture di brani tratti dal romanzo, da parte di Giovanna Maisano. Segue rinfresco. Residenza per anziani della Fondazione San Giuseppe, via del Troglio 4



17.00. Apertura al pubblico di Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani nel Centro Storico, Via Fontana Vecchia 5, 0184 265556

17.30. Inaugurazione mostra dell'artista Carlo Introvigne, dal titolo ‘Intonaci e inchiostri’. Galleria dell'Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, fino al 19 maggio (h 16/20, chiuso il lunedì)

OSPEDALETTI

10.00-19.00. ‘Il Piccolo Festival - Leggere che emozione!’: 1a edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. Alle 15.30, Geronimo Stilton aspetta i bambini. La Piccola, via Cavalieri di Malta, fino al 5 maggio (il programma a questo link)

ARMA TAGGIA

21.00. ‘La miseria è una cosa seria’: Saggio Corso Adulti del 23° anno della Scuola di Teatro Officina a cura del Teatro del Banchéro. Teatro Parrocchiale San Giuseppe e Sant'Antonio, ingresso libero, fino al 5 maggio (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la 16a ‘Rassegna Teatrale l'Albero in prosa 2019’, spettacolo teatrale ‘L’Ultima Eclissi’ con Rosaria De Cicco (15 euro). Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info 0183 92733 (info)

DIANO MARINA

10.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina - Extra Omnes’: visita guidata al patrimonio storico della città a cura del personale del Museo Civico di Diano Marina: Palazzo del Parco, Politeama Dianese ‘S. Palmieri’, Piazza Martiri della Libertà, il ‘Cannone di Diano’ (2 euro). Ritrovo presso il Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

17.00. ‘Primavera Musicale Dianese’: concerto per pianoforte del M° Diego Genta. A cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

21.00. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti messa in scena dall'Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, ingresso a offerta libera (locandina)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

DOLCEDO



10.00. ‘Giornate Contadine’: corso di olivicoltura biodinamica composto di cinque incontri che si terranno sino al 15 giugno 2019 presso la sede dell’associazione in via Trincheri 3 in frazione Bellissimi. Docente Fabrizio Daldi (i dettagli a questo link)



PERINALDO



21.00. Osservazione di Ammassi stellari, Galassie, Nebulose, Stelle doppie. Osservatorio Cassini, Piazza Mons Antonio Rossi 1, info 339 1859360



PONTEDASSIO



21.00. Spettacolo teatrale ‘Il piacere di essere onesti’. Regia di Ermanno Vanoli. Sala Parrocchiale "San Luigi’, ingresso gratuito

FRANCIA

MONACO



8.30-22.30. ‘Sensei, Wellness & Healing Community’: evento sul benessere a Monaco, che propone esperienze uniche e laboratori inediti sul tema dello sviluppo sostenibile. Le Méridien Beach Plaza, anche domani (info)

9.00-19.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco: 9 giudici da paesi diversi che decreteranno chi è il miglior soggetto della mostra. Competizione Junior Handling alle 15 delle due giornate. La consegna dei premi e dei Gran Premi d’Onore domenica 6 maggio alle 15.30. Espace Fontvieille, anche domani (più info)

10.00. 51° Concorso internazionale di bouquet a cura del Monaco Garden Club. Terrazze del Casinò, anche domani (info)

20.30. ‘La schiuma dei giorni’: adattamento teatrale dal romanzo di Boris Vian. Théâtre des Muses (info)





WORK IN PROGRESS...

DOMENICA 5 MAGGIO

SANREMO



10.00. Prima giornata Fai Cisl per la cura dell’ambiente con pulizia Parco, Sottobosco, Area Pic Nic a San Romolo. Evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Forestale Monte Bignone, i volontari della Squadra antincendi boschivi San Bartolomeo di Sanremo, Associazione Amici di San Romolo, Amaie e Comune di Sanremo. Località San Romolo

17.00. Presentazione del libro ‘Con Maria nel Terzo millennio’ del Prof. Quirino Franchella (prefazione di Padre Amorth) a cura della direttrice della Scuola teologica, Dott.ssa Anna Rosaria Gioeni. Santuario della Madonna della Costa

IMPERIA



8.00. 49a Corsa al Monte Faudo: competizione sportiva di km 24.9. Ritrovo in Viale Matteotti davanti a Palazzo Civico (più info)

9.00. Nell’ambito della 49a Corsa al Monte Faudo, partenza camminata e nordic walking da Santa Brigida (più info)



14.30-17.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli, info 320 4219208



VENTIMIGLIA

9.00. Danza Occitana animata da Luca Pellegrino & Arte con l'artista Salvatore: esposizione opere di Scultura e pittura su metalli pietra e legno + Laboratorio Artistico aperto a tutti (10.30/12.30, info 340 6996472) + pranzo condiviso + dalle h 15, balli in terrazza con Luca Pellegrino, musicista, polistrumentista, cantante compositore della tradizione d'OC. zona Roverino, via della Chiesa 36

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

14.45. ‘Festa di Maggio’: esibizione degli Sbandieranti dei Sestieri e Tamburine del Libero Comune Marinaro + torneo di tiro alla balestra + festa dei colori a cura di Devid + esibizione degli sbandieratori e tamburini dei Sestieri Burgu e Cuventu. Evento a cura del Sestiere Cuventu. Giardini pubblici e in piazza del Comune



15.00. ‘Ballando per la vita’ (12a edizione): spettacolo di danza, di divertimento e solidarietà a cura del Lions Club Ventimiglia con ricavato a favore delrestauro dell’affresco di San Cristoforo nella chiesa di San Michele Teatro Comunale



16.30. Per il Ciclo di incontri ‘Terre di Ventimiglia’, presentazione del volume ‘Geodiversità dei vigneti liguri. Le relazioni tra paesaggio, suolo, vitigni e vino’ a cura di Gerardo Brancucci e Adriana Ghersi. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, ingresso libero

VALLECROSIA



8.45-12.30. Scarpinata ecologica a Cima S. Croce a cura dell gruppo Alpini di Vallecrosia: raduno alla caserma Bevilacqua e partenza per cima Santa Croce (h 8.45) + Alzabandiera onori agli alpini andati avanti (h 10.30) + Santa Messa (h 11) + buffet alpino e chiusura in allegria (h 12.30), info 329 0617359



9.00-17.00. PuliAMO Ventimiglia: appuntamento aperto a tutti organizzato dall’Amministrazione Comunale dedicato alla pulizia delle spiagge. Ritrovo in zona Nervia dal Circolo Velico



14.30. ‘Sapori & Fiori’ (1a edizione): evento dedicato a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino, promotore e sostenitore della cucina con i fiori e le erbe spontanee. Lungomare cittadino (più info)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00. Apertura al pubblico di Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani nel Centro Storico, Via Fontana Vecchia 5, 0184 265556



17.00. Concerto di beneficenza a favore del restauro di alcuni mobili del Museo della Biblioteca ‘Bicknell’ tenuto dagli alunni dell'Associazione Musicale Pergolesi. Brani tratti dal ‘Flauto Magico’ di W.A. Mozart. Chiesa Anglicana, Via Regina Vittoria (10 euro), info e prenotazioni 0184 29 4322

OSPEDALETTI

10.00-19.00. ‘Il Piccolo Festival - Leggere che emozione!’: ultimo giorno della 1a edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta (il programma a questo link)

ARMA TAGGIA



8.30-17.00. ‘100 km nei bricchi’: manifestazione ideata dal moto club valle Argentina e dedicata ai più giovani. Ritrovo al Mercato coperto di Taggia (più info)



21.00. ‘La miseria è una cosa seria’: Saggio Corso Adulti del 23° anno della Scuola di Teatro Officina a cura del Teatro del Banchéro. Teatro Parrocchiale San Giuseppe e Sant'Antonio, ingresso libero (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



19.00. Il circo di Fortunello e Marbella: Giocoleria, Equilibruismo, Circo, Acrobatica. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato. Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena

15.30. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti messa in scena dall'Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, ingresso a offerta libera (locandina)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



10.30. Festeggiamenti di San Nicolò: S.Messa + processione con la banda musicale della Città di Diano Marina + Consegna 7° Premio ‘San Nicolò’ + Lancio pallone aerostatico a cura dell'associazione Amici di Bellissimi. Segue rinfresco



DOLCEACQUA



PERINALDO



10.30. Viaggio vibrazionale con le Campane Tibetane e Oli Essenziali presso la sala consiliare del Comune, info e prenotazioni +33658433816



PRELA’



9.00. Escursione guidata da Valloria al Monte Arbozzaro di circa 6 ore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo in piazza a Valloria, info 338 1375423



TRIORA



9.00. ‘I sentieri della resistenza in Valle Argentina’ Trekking attraverso i luoghi della resistenza ed i boschi di latifoglie sino al Colle Belenda ed in seguito al Colle Melosa accompagnati dalle guide di Alpi Liguri Mon Amour. Ritrovo al parcheggio della frazione di Cetta (20 euro + buffet)



FRANCIA

MONACO



9.00-19.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco: 9 giudici da paesi diversi che decreteranno chi è il miglior soggetto della mostra. Competizione Junior Handling alle 15 delle due giornate. La consegna dei premi e dei Gran Premi d’Onore domenica 6 maggio alle 15.30. Espace Fontvieille (più info)

10.00. 51° Concorso internazionale di bouquet a cura del Monaco Garden Club. Terrazze del Casinò (info)

16.30. ‘La schiuma dei giorni’: adattamento teatrale dal romanzo di Boris Vian. Théâtre des Muses (info)

