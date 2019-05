L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 3 al 10 maggio

ARIETE: La prima settimana del corrente mese vi vedrà spettatori e protagonisti fatterelli anomali nonché decisi a tagliare un piccolo traguardo alla faccia di chi anelerebbe ostacolarlo. Da testardi ed impulsivi capostipiti delle Zodiaco farete valere le vostre ragioni a costo di piantar su un quarantotto mentre la prontezza di riflessi consentirà di scansare un guaio, eludere una rogna o salvarvi in corner da una seccatura… Non da escludere delle contiguità con dottori o supervisori.

TORO: Trovandovi in una fase attiva ma contemporaneamente di aspettativa starete sulle spine auspicando che con l’avanzare della Primavera un sogno si concretizzi, un soggetto si inquadri, il lavoro dia i risultati sperati e possiate finalmente tirare boccate di ossigeno… Il trigono di Saturno in ciò sarà di aiuto e, in men che non si dica, ripristinerete un settore stante veramente a cuore. In ambito amichevole sappiate distinguere la sincerità dall’impostura e non fidatevi di tutti!

GEMELLI: Essendo un po’ giù di corda non riuscirete a coordinarvi come vorreste cullandovi sull’amaca dell’apatia almeno finché un accadimento, una sorpresa, un evento o un miglioramento sul fronte generale non porterà uno spizzico di luce nella quotidianità. Tra sabato e martedì preventivate un imprevisto, una buffa scoperta, un contrattempo o un acciacco da lenire. Fattibili delle visite gradite, un acquisto conveniente o dei trambusti nel solito ambiente.

CANCRO: Cambierete spesso d’umore alternando momenti di vigore ad altri di inquietudine e nervosismo quasi non riusciste a trovare dentro e fuori di voi quelle certezze di cui abbisognate e di ciò ne risentiranno sia i rapporti personali che quelli familiari o lavorativi. Occhio inoltre alle spese superflue in quanto presto dovrete sopperire a dei pagamenti pressoché obbligatori! Un’incavolatura proverrà dal contegno di un testone convinto di avere sempre ragione!

LEONE: Ed eccolo qui il mese delle mamme, delle spose e delle rose… Affrontatelo degnamente imparando a volervi bene e a non peccare di ingenuità partendo dal presupposto che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione… Una gioia si alternerà ad una preoccupazione mentre quasi miracolosamente risolverete una questione o vi solleverete da un tormentone… Non malaccio sarebbe, nel weekend, evadere dalla routine od organizzare un combino distensivo e carino.

VERGINE: Gli astri parteggiano per voi: ragion per cui non andate in tilt per delle inezie, toglietevi una bella soddisfazione, liberatevi di vecchie zavorre, portate avanti un prospetto, soprassedete su torti o dispetti, mandate al paese degli stolti chi spudoratamente mente, proponete un caffè o una cena ad amici capaci di farvi divertire e rilassatevi visto che l’ansia non porta ad un bel niente! In amore vivrete attimi incandescenti oppure lascerete perdere una storia senza arte né parte.

BILANCIA: Qualche nativo avrà tante di quelle cose in ballo dal non capire da dove iniziare altri invece rimarranno stupiti ed amareggiati dal piglio di un essere pretenzioso, esoso e spocchioso…Per tutti comunque i prossimi giorni scorreranno freneticamente compresa una sorpresa, una chiamata inaspettata, un invito superlativo, una missiva strampalata. Lavoretti da iniziare od ultimare nell’abitazione. Da sorvegliare valute e salute specie se avete superato la cinquantina…

SCORPIONE: La diffidenza è una vostra prerogativa ma una volta tanto provate a lasciarvi andare perché in mezzo a tanta marmaglia c’è chi vi sa amare e comprendere. Nel contempo però non tirate troppo la corda con chi vi è accanto: potrebbe spezzarsi con conseguenze deleterie. Vi verrà chiesto un favore a cui non dire di no: in fin dei conti un domani potreste essere voi ad averne bisogno… Modifiche da apporre ad una stanza ed errori in conteggi che non tornano.

SAGITTARIO: L’opposizione di Marte porta maretta con il partner, un familiare, un conoscente o chiunque di intrufoli nella vostra privacy incautamente ma basterà chiarire dei malintesi, attenuare gli attriti e fregarvene altamente pensando primariamente alla vostra serenità… Occhio anche a non spendere troppo al fine di non ritrovarvi col portafoglio piangente. Gli appartenenti al II° o III° decano invece sfidino la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di trapassati.

CAPRICORNO: Diversi contesti stanno per mutare e quasi certamente a vostro vantaggio ma non senza una posteriore prova da superare… Saturno rallentando tutto consiglia di armarvi di santa pazienza, sedere sulla riva ed aspettare in quanto i cosiddetti tempi migliori stanno per arrivare ma per ora meglio non prendere decisioni affrettate e non inalberarvi per cavolate sparate da persone intronate. Aggeggi da aggiustare. Sabato convulso e non scevro di inghippi. Infreddature.

ACQUARIO: Niente castelli in aria: state coi piedi poggiati a terra e non mitizzate nessuno soprattutto uno incline a tenere il piede in più scarpe o prendersi gioco della vostra bonarietà… Resterete di stucco dinanzi ad una inappropriata proposta o una cosa che vi è stata tenuta nascosta oppure sarete proprio voi a prendere in mano le redini di una faccenda poco chiara e che impedisce di vivere quietamente. Stramberie in amore, fastidi da donne, minuto guadagno e novità a gogò.

PESCI: L’ottimismo è il rimedio per ogni male: per tal motivo il mostrarvi positivi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge a puntino tranquillizzatevi perché grazie alla costanza otterrete ciò che volete! Soldini da sborsare intervallati a introiti. Noie ad un mezzo meccanico od elettrico. Riguardatevi concedendovi pause di relax, siate prudenti sulla strada, guardatevi dai mezzi svitati e non date importanza a chi, in uno scatto d’ira, dice cose non pensate.

Con l’augurio che le stelle di maggio porgano ad ognuno di voi un gradito omaggio!

