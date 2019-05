L'11 ed il 12 maggio a Taggia tornerà 'Meditaggiasca - Expo Valle Argentina Armea' un'edizione carica di novità

È tutto pronto per Meditaggiasca Expo Valle Argentina Armea, l'appuntamento che colorerà il centro storico di Taggia l'11 ed il 12 maggio. Sarà un weekend all'insegna del gusto e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Un racconto del territorio per un pubblico gourmet e gourmand, ovvero con numerose proposte per richiamare in modo del tutto trasversale le diverse fasce di pubblico attirate da questa tipologia di appuntamenti.



La presentazione è avvenuta stamani nel municipio tabiese alla presenza di Chiara Cerri, vicesindaco ed assessore alle attività produttive. E' stata lei a fare gli onori di casa vicino all'altro grande ideatore di questo appuntamento, Enrico Lupi, il presidente dell'azienda speciale PromoRiviere di Liguria. Al loro fianco: Giorgio Revelli, presidente del centro culturale tabiese; Matteo Calabrese dell'azienda locale 'Eventi e Momenti'; Dario Donatello, presidente della ANWI Ponente Ligure, scuola di nordic walking; Sonia Parodi, socio produttore dell'associazione Moscatello di Taggia; Giuliano Gandelli, segretario dell'associazione l'Oro di Taggia.



EXPO VALLE ARGENTINA ARMEA - La prima novità dell'edizione di quest'anno la troviamo nel nome, con il ritorno della dicitura Expo Valle Argentina Armea. Infatti, grazie al coinvolgimento dell'azienda speciale, ideatrice di questo format, si è ritrovato il punto di incontro tra questo evento e Meditaggiasca, come era già stato visto in passato e poi accantonato per alcune edizioni. Sotto l'egida di PromoRiviere di Liguria sono stati coinvolti quasi tutti i comuni che caratterizzano le due vallate. Infatti, oggi nel pubblico c'erano i rappresentanti di Montalto-Carpasio, Molini di Triora, Triora, Ceriana, Bajardo, Castellaro, Pompeiana e Terzorio. Si nota l'assenza del comune di Badalucco, l'unico della Valle Argentina che ha scelto di non partecipare.



GLI STAND PROMOZIONALI DEL TERRITORIO - Tutti i borghi avranno un loro spazio-stand promozionale, dove potranno esporre il materiale informativo ed anche dei prodotti, lungo via Soleri. Il percorso prenderà il via dall'ex Mercato di Taggia, futura porta di ingresso di questo comune, passando per il centro storico e per arrivare infine in piazza Cavour dove sarà presente la tensostruttura che ospiterà gli show cooking.



IL PROGRAMMA DETTAGLIATO



Sabato 11 maggio



- ore 9.30, convegno presso Villa Boselli ad Arma di Taggia dal titolo “2019 Anno del turismo lento: l’enogastronomia volano del turismo sostenibile” con la partecipazione e l’intervento di relatori esperti in materia di enogastronomia.



- dalle ore 10 sino alle 19, nel centro di Taggia esposizione prodotti



- dalle ore 15.00 “show cooking” in Piazza Cavour con momenti di degustazione di piatti liguri e la partecipazione di Benedetta Parodi in qualità di ospite speciale



- dalle ore 10 sino alle 19, sarà attivo un servizio di navetta gratuito che consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il centro storico di Taggia con partenze da Arma