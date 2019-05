Elezioni a Sanremo: differenziata e decoro urbano, Sergio Tommasini "Un sistema intelligente per una città più pulita"

Un cambio di passo sulla raccolta differenziata e sul decoro urbano a Sanremo attraverso il concetto di smart city: è questa la proposta del candidato sindaco per il centro destra unito, Sergio Tommasini. L’aspirante primo cittadino ha illustrato questa mattina il suo progetto per una città più pulita che punta ad una riorganizzazione dell’attuale sistema di conferimento.

“Noi non vogliamo più sacchetti per la strada e vogliamo conferire 24 ore su 24. Non è un ritorno al passato ma uno sguardo verso il futuro” ha spiegato Tommasini. In che modo? Secondo il candidato sindaco la soluzione arriverebbe dall’adozione dei contenitori intelligenti (da 5/6/10 metri cubi interrati, seminterrati o fuori terra ) funzionanti con la tessera sanitaria per i residenti e la tessera di servizio per i servizi commerciali. Un sistema che permettere un’identificazione fiscale del consumo ed una possibile tariffazione puntuale incentivando il cittadino a fare bene ed essere premiato.

“La città è sporca l’abbiamo già detto tante volte. Parliamo di decoro, ambiente e applicazione dei concetti di smart city alla differenziata che dev’essere fatta per legge - ha sottolineato Tommasini - Sono andato a visitare personalmente alcuni gruppi spagnoli in particolare a Barcellona per la raccolta, ho potuto vedere e declinare i costi per tonnellata e chiedere anche dei piani finanziari applicati ai nostri territori. Questo sistema dei contenitori favorisce meno inquinamento, minor passaggio di mezzi per la strada. Per esempio se pensiamo a Coldirodi, con questa tecnologia andremmo a raccogliere ogni 5 giorni. Penso ai contenitori refrigerati per i flussi di ristorazione ad alta densità come in piazza Bresca, sono tecnologie già esistenti in Francia e in Danimarca che permettono di consegnare l’organico senza lasciarlo fermentare”.

Il candidato sindaco ha illustrato alcuni provvedimenti finalizzati al miglioramento del decoro urbano dell’immagine della città in termini di pulizia, a partire dall’installazione di nuovi contenitori/cestini urbani di raccolta appositamente suddivisi per il deposito delle sigarette, delle deiezioni canine e un getta carta. Contenitori “rivestiti” di pubblicità, sponsorizzati e a costo zero per il comune. Non solo, ha spiegato Tommasini: “Doteremo gli operatori di macchie elettriche multifunzionali adibite ad aspirare le deiezione dei nostri amici a 4 zampe, con un getto che igienizza l’ambiente”.

Un cambiamento che non andrà ad intaccare il personale di Amaie Energia: “Noi vogliamo lavorare con Amaie Energia, con i suoi dipendenti - ha puntualizzato Tommasini - Non licenzieremo nessuno ma avremo modo di lavorare con loro e riorganizzare il servizio di raccolta, affinché ci sia maggiore qualità, maggiore pulizia e risparmio che retrocederemo ai nostri cittadini, dato che ci sarà con la tessera sanitaria l’identificazione fiscale, arriveremo alla tariffazione puntuale, facendo pagare quello che il cittadino realmente consuma. Grandi multe agli incivili. Se uno va ad Islamabad trova i sacchetti per la strada, noi non dobbiamo copiare da chi fa peggio ma da chi fa meglio. Sarà un cambiamento organizzativo importante per avere una raccolta al passo con i tempi”.

“Il tema del conferimento dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti ed è uno dei temi dei principali temi su sui si è incentrata la nostra attenzione - ha ribadito l'avvocato, Alessandro Mager, tra i fondatori del Gruppo Civico dei 100 - Siamo convinti che l’attuale sistema non abbia dato buoni risultati e che quindi questo debba essere modificato. Il nostro candidato Sergio Tommasini è un grande esperto in materia ed è in grado di ribaltare la situazione prospettando una soluzione capace di migliorare la qualità ambientale e che possa comportare anche un risparmio per le tasche dei cittadini sanremesi”.